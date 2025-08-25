Görüntülü sohbet uygulaması Azar erişime engellendi!

BTK’nın sorgu sayfasında, “azarlive.com, 22/08/2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadesine yer verildi. Kararın gerekçesi henüz bilinmiyor.
Sohbet ve sosyalleşme uygulaması olarak gözüken Azar, ülkemizde farklı amaçlar için kullanılıyordu. Azar platformunun uygulamanın kullanım amacına yönelik olarak herhangi bir düzenlemede bulunmaması, erişim engeli getirilmesine neden oldu. Azar’da kullanıcıların daha fazla sohbet edebilmesi, aynı kişiyle tekrar görüşebilmesi ve görüştüğü kişiye hediye gönderebilmesi için uygulama içi satın alım yapması gerekiyor. Azar ülkemizde o kadar çok kullanılıyor ki, App Store ve Play Store’da en çok uygulama içi gelir elde eden uygulamalar arasına girdi. Türkiye’de Google Play’in en çok kazanan 7’inci uygulaması konumuna kadar yükseldi. Erişim engeli kararıyla birlikte Azar mobil uygulaması artık kullanılamayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
