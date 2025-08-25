Giriş
    Görüntülü sohbet uygulaması Azar erişime engellendi!

    Türkiye'de çok kullanılan görüntülü sohbet uygulaması Azar'a mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Azar, Türkiye'de en çok kazanan mobil uygulamalar arasında yer alıyordu.

    Görüntülü sohbet uygulaması Azar erişime engellendi! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de oldukça popüler olan canlı görüntülü sohbet uygulaması Azar’a erişim engeli getirildi. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Ağustos 2025 tarihli kararıyla, “azarlive.com” alan adına Türkiye’den erişim engellendi. Azar’ın mobil uygulaması da bu erişim yasağından etkilenecek.

    BTK’nın sorgu sayfasında, “azarlive.com, 22/08/2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadesine yer verildi. Kararın gerekçesi henüz bilinmiyor.

    Sohbet ve sosyalleşme uygulaması olarak gözüken Azar, ülkemizde farklı amaçlar için kullanılıyordu. Azar platformunun uygulamanın kullanım amacına yönelik olarak herhangi bir düzenlemede bulunmaması, erişim engeli getirilmesine neden oldu. Azar’da kullanıcıların daha fazla sohbet edebilmesi, aynı kişiyle tekrar görüşebilmesi ve görüştüğü kişiye hediye gönderebilmesi için uygulama içi satın alım yapması gerekiyor. Azar ülkemizde o kadar çok kullanılıyor ki, App Store ve Play Store’da en çok uygulama içi gelir elde eden uygulamalar arasına girdi. Türkiye’de Google Play’in en çok kazanan 7’inci uygulaması konumuna kadar yükseldi. Erişim engeli kararıyla birlikte Azar mobil uygulaması artık kullanılamayacak.

