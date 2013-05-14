BlackBerry 10.1 duyuruldu, Z10 kullanıcılarına dağıtılmaya başladı





QNX tabanlı yeni mobil işletim sistemi BlackBerry 10 için bir yazılım güncellemesi yayınlamayı planladığı bilinen BlackBerry, bugün Orlando'da başlayan BlackBerry Live 2013 etkinliğinde platformun yeni sürümünü gün yüzüne çıkardı. Waterloo merkezli şirketin CEO'su Thorsten Heins tarafından detaylandırılan BB10.1, QWERTY klavyeli Q10'un çıkışına kadar yetiştirilmiş ve bu sürüme sahip ilk model Q10 olmuştu. Aynı yazılımı beraberinde getiren orta seviye fiziksel tuş takımlı Q5, bugün resmen duyuruldu. BlackBerry 10.1 tamamlanmadan piyasaya sürülen Z10 için yeni yazılım güncellemesi ise; bugünkü basın organizasyonu sırasında müjdelendi.

Fotoğrafların farklı ışık alan bölgelerini ayrı ayrı kaydedip birleştirerek detayların kaybolmasını önleyen HDR çekim modu, PIN-to-PIN mesajlaşma desteği ile BlackBerry sahipleri arasında direk iletişim kurabilme yetisi, özelleştirilebilir uyarılar sayesinde LED ışığı, titreşim veya zil sesine göre uyarının hangi servise veyahut şahsa ait olduğunu anlayabilme, kullanıcı arayüzündeki arama bölümüne kısayol atayabilme, QWERTY klavyeli modellerdeki kısayolları Z10'un sanal tuş takımında da kullanabilme, bir e-posta ekindeki e-postayı görüntüleyebilme, mesajlardaki telefon numaralarını tek dokunuşla arayabilme ve takvim uygulamasını kapsayan yatay mod desteği gibi bir takım yazılımsal yenilikleri BlackBerry Z10 kullanıcılarıyla buluşturacak BB10.1 güncellemesi, genel anlamda performans ve stabiliteyi de artıracak. Yeni üretici yazılımı, aynı zamanda Skype uygulamasının Z10 üzerinde de çalıştırılabilmesini mümkün kılacak.

resmi güncelleme sayfasından ulaşabilirsiniz. Bugün dağıtımına başlanan BlackBerry Z10 için BB10.1 işletim sistemi güncellemesi, OTA yoluyla ay sonuna kadar dünya genelindeki tüm akıllı telefon sahiplerine ulaştırılacak. Operatörsüz, uluslararası Z10 kullanıcıları an itibariyle güncellemeye erişebiliyor. ABD ve diğer ülkelerde operatörler aracılığıyla satılan aygıtların yazılım dağıtım faaliyetlerinin başlangıcına operatörler karar verecek. Türkiye de dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki Z10 sahipleri, yazılım yükseltme ayarlarında güncellemenin erişilebilir olup olmadığını kontrol edebilirler. Güncellemeyle ilgili tüm bilgilere BlackBerry'ninndan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.blackberry.com/2013/05/blackberry-10-1-update/