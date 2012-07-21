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BlackBerry 10'un yeni SDK'ları yayınlandı

6 yıl
2,2b
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 BlackBerry Dev Alpha yazılımında yapılan yeni bir güncelleme ile geliştiriciler BlackBerry 10 uygulamalarını BlackBerry App World üzerine kaydettirmeye başladılar.

Bu adım geliştiricileri RIM'in her birine söz verdiği platform için sertifikalı uygulama üretme karşılığında 10 bin dolar ödülüne biraz daha yaklaştırmış oldu. Gelişimini sürdüren mobil uygulama mağazasına yüklenen uygulamalar 'BlackBerry 10 Dev Alpha' cihaz sahibi diğer kullanıcılar tarafından indirilip test edilebilecek. Duyuru en son BlackBerry 10 SDK'sının çıkış haberinin hemen ardından geldi. Bu araç setinin içerisinde Adobe Air ve BlackBerry WebWorks geliştiricileri için yeni itme API’leri de yer alıyor. Ayrıca, BlackBerry'nin Geliştirici Blogu da yayınlanan bir takvimde, araç setinin kasım ayında altın sürüm safhasına geçeceğini işaret etti. Bundan sonraki 2-3 ay içerisinde de BlackBerry 10 cihazlarının çıkış yapması bekleniyor.

Yakın bir zamanda çıkması beklenen SDK sürümleriyle ilgili detayların ise önümüzdeki haftalar içerisinde detaylanması bekleniyor.

http://www.marketwire.com/press-release/rim-updates-blackberry-10-developer-toolkits-nasdaq-rimm-1681846.htm Yorum Yaz
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Adam Lallana 6 yıl
Ya ne saçmalıyorsunuz siz? Hala sıkılmadınız mı iOS-Androişd tekelinden ? Çeşitlilik her zaman iyidir
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BarGoS 6 yıl
arkadaşlar bb10 u eski blackberry ler ile sakın kıyaslamayın.ne donanım ne yazılım ne işletim sistemi tamamı ile herşeyi farklı.bambaşka yepyeni bir oluşum.eğer tablet playbook kullanma şansınız olursa mutlaka deneyin bb10 un gelişmemiş halidir , onun bile ne kadar hızlı akıcı stabil bir şekilde çalıştıgını görüceksiniz.açıkçası ben bb10 dan acayip umtluyum , tek eksisi çok geç kaldı çıkmak için.
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omerhakanbilici 6 yıl
nurettinaz
Bence blackberry nin sabit bir hedef kitlesi var kimi is adamlari kimide her ne kadar bu terimi sevmesemde ulkemiz tikileri. Kesinlikle ihtiyaclari icin alanlara bir sey dedigim yok bende pahali bulmasam kesinlikle nokia e6 yerine tercih ederdim. Tasarim saglamlik konusunda oldukca basarili urunleri var kimse bana donanim olarak az demesin android gibi somurucu bir isletim sistemi olmadigindan cok ekstra donanim gerektirmiyor zaten. Ancak tek eksisi ki kullanmadigimdan eksi diyorum belki meego lu n9 gibidir ancak kullanmadigimdan appworld un yetersiz oldugunu yorumlardan soyleyebiliyorum. Kaldi ki belki ekstra uygulamaya gerek yoktur.(n9 gibi) Ancak apple in cikarttigi bu app cilginligi insanlari cok etkilemekte blackberry bence batmasin devam etsin

aynen öyle ben tabletini kullanıyorum harika bir işletim sistemi var çok akıcı.multitasking filan harika.tek kötü yanı appworlddeki uygulama miktarı ama kesinlikle çöpe atılmaması gereken bir işletim sistemi var.
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Ed - 6 yıl
klavyesiz, sgs ll benzeri bir blackberry acayip görünüyor :)
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cartographer 6 yıl
Bu arada BlackBerry 10 Dev Alpha'ya da Siri benzeri bir uygulama gelmiş. Yani 2013'te çıkacak olan BlackBerry 10'da sesli asistan desteği olacak çok büyük ihtimal.
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ozkan4916 6 yıl
Bb is telefonu bence renkli ekran oyun veya uygulama icin bence kötü bir cihaz bb yi en cok sirketlerde goruyorum jobanovicin de dedigi gibi klavyesi iyi ama dokunmatigi 5 para etmez...
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nurettinaz 6 yıl
Bence blackberry nin sabit bir hedef kitlesi var kimi is adamlari kimide her ne kadar bu terimi sevmesemde ulkemiz tikileri. Kesinlikle ihtiyaclari icin alanlara bir sey dedigim yok bende pahali bulmasam kesinlikle nokia e6 yerine tercih ederdim. Tasarim saglamlik konusunda oldukca basarili urunleri var kimse bana donanim olarak az demesin android gibi somurucu bir isletim sistemi olmadigindan cok ekstra donanim gerektirmiyor zaten. Ancak tek eksisi ki kullanmadigimdan eksi diyorum belki meego lu n9 gibidir ancak kullanmadigimdan appworld un yetersiz oldugunu yorumlardan soyleyebiliyorum. Kaldi ki belki ekstra uygulamaya gerek yoktur.(n9 gibi) Ancak apple in cikarttigi bu app cilginligi insanlari cok etkilemekte blackberry bence batmasin devam etsin
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Dexter61 6 yıl
bi yol olmaz bb den
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jovanovic 6 yıl
BB klavyesi için alınırdı ancak, bu boş uygulama ve marketle dokunmatik telefonu alınmaz.
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