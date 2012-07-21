BlackBerry 10'un yeni SDK'ları yayınlandı





BlackBerry Dev Alpha yazılımında yapılan yeni bir güncelleme ile geliştiriciler BlackBerry 10 uygulamalarını BlackBerry App World üzerine kaydettirmeye başladılar.





Bu adım geliştiricileri RIM'in her birine söz verdiği platform için sertifikalı uygulama üretme karşılığında 10 bin dolar ödülüne biraz daha yaklaştırmış oldu. Gelişimini sürdüren mobil uygulama mağazasına yüklenen uygulamalar 'BlackBerry 10 Dev Alpha' cihaz sahibi diğer kullanıcılar tarafından indirilip test edilebilecek. Duyuru en son BlackBerry 10 SDK'sının çıkış haberinin hemen ardından geldi. Bu araç setinin içerisinde Adobe Air ve BlackBerry WebWorks geliştiricileri için yeni itme API’leri de yer alıyor. Ayrıca, BlackBerry'nin Geliştirici Blogu da yayınlanan bir takvimde, araç setinin kasım ayında altın sürüm safhasına geçeceğini işaret etti. Bundan sonraki 2-3 ay içerisinde de BlackBerry 10 cihazlarının çıkış yapması bekleniyor.





Yakın bir zamanda çıkması beklenen SDK sürümleriyle ilgili detayların ise önümüzdeki haftalar içerisinde detaylanması bekleniyor.

http://www.marketwire.com/press-release/rim-updates-blackberry-10-developer-toolkits-nasdaq-rimm-1681846.htm