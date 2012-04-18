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BlackBerry Curve 9220 resmi olarak tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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BlackBerry Curve 9220 resmi olarak tanıtıldı
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Hakkındaki ilk detaylar geride bıraktığımız mart ayında gün yüzüne çıkan BlackBerry Curve 9220, Research in Motion tarafından resmi olarak tanıtıldı.
Ev sahipliği yaptığı teknik özellikler itibarıyla alt segmentte konumlandırılan Curve 9220, BlackBerry 7.1 mobil işletim sistemini kullanıyor. Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği sunan ve EDGE hızında internete bağlanabilen akıllı telefonda, 3G veya HSPA desteği bulunmuyor. Bu durumun çoğu teknoloji meraklısı tarafından olumsuz karşılanacağını düşünüyoruz.
Wi-Fi ve Bluetooth 2.1 + A2DP bağlantılarıyla donatılan Curve 9220'de, 4-satır QWERTY klavyeye, 2.44-inç boyutunda 320 x 240 piksel (QVGA) çözünürlüklü ekrana, 512 MB RAM'e, FM radyoya ve dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm'lik kulaklık girişine yer verilmiş. 2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen akıllı telefonun bataryası 7 saate varan konuşma süresi ve 28 saate varan müzik dinleme süresi iddiası taşıyor.
BlackBerry Curve 9220'nin 19 Nisan'dan itibaren 160 Euro fiyat etiketiyle Hindistan pazarına  giriş yapması, ilerleyen haftalarda ise diğer ülkelerde boy göstermesi bekleniyor. Hindistan'da akıllı telefonu satın alanlara 37 Euro değerinde uygulama hediye ediliyor. Elbette bu fırsattan 30 Haziran'a kadar faydalanılabiliyor.

BlackBerry Curve 9220 resmi olarak tanıtıldı
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Lee-on! 7 yıl
Yıl olmuş 2012, sosyal ağ telefonunda 3g yok. Zaten hiçbir bb'de ön kamera olmamasını da saymıyorum bile...
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Emin83 7 yıl
bide bu telefona 999 tl ısterler :)
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E_Aydin35 7 yıl
Wifi varmış Allah'dan oda iyidir, ama tasarım bakımından pek bana göz kırptığını söyliyemem..
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Barbaroscakir 7 yıl
Nokia nın yolundan yürü sen ..
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Shade of Death 7 yıl
Blackberry bırak bu işleri...
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GöKHaN 35 7 yıl
Çakma telefonlar gibi olmuş.
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A_R_D_A 7 yıl
Bari 3g olsaydı ya yuh!
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Stanislas Xavier 7 yıl
Blackberry kullanıyorum telefonu mu yenilemek istiyorum ama bb nin güçlü ve iyi bir üst model cihazı yok..Geriye android kalıyor ama BB den vazgeçemediğim için almaktan vazgeçiyorum..London isimli model ortaya çıktığında çok sevinmiştim ama rım 2012 3. çeyrek dedi ve bir kez daha kendine sövdürdü.Bekliyoruz bakalım ama artık fazla gevşek davranıyor bu şekilde pazar kaybetmesi gayet normal kötü olansa hala burunlarının dikine gidiyorlar..

İlk sızan prototipin düzenlenmiş hali bu olacakmış;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


BB10 ile geleceği kesin işlemci olarak ise Omap5ten söz ediliyor umarım öyle olur çünkü a15 mimarili omap5ler gerçekten mükemmeller..
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mansurmarsak 7 yıl
Blacberry modelleri hep birbirinin aynısı. Yeni bir şey eklemeden önümüze çıkıp biz yeni model çıkardık diyorlar.
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4Crumby 7 yıl
Sivamaya devam :D
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Krabu 7 yıl
ben bu blackberry nin model isimlerine uyuz oluyorum ya çook karışık ve çok modeli var. birkaç yıl önce blackberry sahibi olmak iphone sahibi olmaktan daha havalı duruyodu ne de olsa iş telefonu diye geçiyo öyle olunca her ergenin elinde vardı sorsan çoğu özelliğini kullanmıyodur :D
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Closer 7 yıl
blackberry karizmyı çizdirdi.
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