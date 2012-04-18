BlackBerry Curve 9220 resmi olarak tanıtıldı

Hakkındaki ilk detaylar geride bıraktığımız mart ayında gün yüzüne çıkan BlackBerry Curve 9220, Research in Motion tarafından resmi olarak tanıtıldı.



Ev sahipliği yaptığı teknik özellikler itibarıyla alt segmentte konumlandırılan Curve 9220, BlackBerry 7.1 mobil işletim sistemini kullanıyor. Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği sunan ve EDGE hızında internete bağlanabilen akıllı telefonda, 3G veya HSPA desteği bulunmuyor. Bu durumun çoğu teknoloji meraklısı tarafından olumsuz karşılanacağını düşünüyoruz.



Wi-Fi ve Bluetooth 2.1 + A2DP bağlantılarıyla donatılan Curve 9220'de, 4-satır QWERTY klavyeye, 2.44-inç boyutunda 320 x 240 piksel (QVGA) çözünürlüklü ekrana, 512 MB RAM'e, FM radyoya ve dilediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm'lik kulaklık girişine yer verilmiş. 2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen akıllı telefonun bataryası 7 saate varan konuşma süresi ve 28 saate varan müzik dinleme süresi iddiası taşıyor.



BlackBerry Curve 9220'nin 19 Nisan'dan itibaren 160 Euro fiyat etiketiyle Hindistan pazarına giriş yapması, ilerleyen haftalarda ise diğer ülkelerde boy göstermesi bekleniyor. Hindistan'da akıllı telefonu satın alanlara 37 Euro değerinde uygulama hediye ediliyor. Elbette bu fırsattan 30 Haziran'a kadar faydalanılabiliyor.





