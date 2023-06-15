iPhone fotoğraf aktarma nasıl yapılır? (Bilgisayara veya başka iPhone'a)

Telefondaki fotoğrafları yedeklemek için iCloud, Google Photos gibi uygulamalar kullanmıyorsanız veya iPhone depolama alanı yüksek değilse, fotoğrafları bilgisayara aktarmayı düşünebilirsiniz. iPhone’daki fotoğrafları bilgisayara aktarmak için birçok seçenek var. Windows PC kullanıcıları için hızlı ve kolay iPhone fotoğraf aktarma yöntemlerini bu rehberde derledik.

iPhone fotoğrafları PC’ye nasıl aktarılır 💻 Tam Boyutta Gör iPhone’daki fotoğrafları bilgisayara aktarmanın iki yaygın yolu vardır. USB kablosunu kullanarak ya da telefonunuzu bilgisayara bağlamadan yani kablosuz olarak tüm fotoğraflarınızı Windows PC’nize aktarabilirsiniz. Kablolu ve kablosuz iPhone’dan bilgisayara fotoğraf aktarma nasıl yapılır görelim: iPhone’dan bilgisayara fotoğraf aktarma (USB kablosu ile) 🔌 iPhone’u USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Telefonun kilidini açın. PC’de Başlat butonuna tıklayın. Fotoğraflar uygulamasını açın. USB aygıtından içe aktar seçeneğini seçin. iPhone fotoğrafları bilgisayara aktarma işlemi başlayacaktır. iPhone’daki fotoğrafları bilgisayara aktarma (Kablosuz) ☁️ iPhone Ayarlar’a girin. iCloud altında iCloud Fotoğraflar’ı açın. Windows için iCloud uygulamasını indirin. Fotoğraflar kutucuğunu işaretleyin. iCloud Fotoğraf Arşivi seçeneğini seçin. Yeni fotoğrafları ve videoları PC’ye indir kutucuğunu işaretleyin. iPhone’daki fotoğraflar bilgisayara aktarılacaktır. iPhone fotoğrafları bilgisayara aktarma (Program ile) 🖥 iPhone’u bilgisayarınıza bağlayın. Ana ekranda Manage seçeneğine tıklayın. PC’ye aktarmak istediğiniz fotoğrafları seçin. Export butonuna tıklayın. Fotoğrafların kaydedileceği yeri belirleyin. iPhone’daki fotoğrafları PC’ye atma işleminin tamamlanmasını bekleyin.

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Bilgisayardan iPhone’a fotoğraf atma nasıl yapılır 📲 Tam Boyutta Gör iPhone kamerası harika fotoğraflar çekse de, bazen bir fotoğraf makinesiyle çektiğiniz fotoğrafları veya başka bir bilgisayardaki fotoğrafları telefona aktarmanız gerekebilir. Peki, bilgisayardan iPhone telefona nasıl fotoğraf atılır? Bunu yapmanın iki basit yolu var: iTunes programı ile bilgisayardan iPhone’a fotoğraf atma 💻 iTunes’u açın. Sol üstte iPhone simgesine tıklayın. Kenar çubuğunda Fotoğraflar’a tıklayın. Fotoğraflar Eşzamanla kutucuğunu işaretleyin. Fotoğraflar veya klasörü seçin. Tümü veya seçili klasörleri eşzamanlayı seçin. Uygula butonuna tıklayın. iTunes fotoğraf aktarma bu şekilde. iCloud ile bilgisayardan iPhone’a fotoğraf atma ☁️ iCloud sitesine gidin. Fotoğraflar’ı seçin. Yüklemek istediğiniz fotoğrafları seçin. Yükle butonuna tıklayın. Fotoğrafların iCloud Fotoğraf Arşivi’ne yüklenmesini bekleyin. Fotoğraflar uygulamasına girin. iTunes olmadan bilgisayardan iPhone’a fotoğraf atma bu kadar kolay.

iPhone’dan iPhone’a nasıl fotoğraf atılır 📱 Tam Boyutta Gör Fotoğraflarınızı bir iPhone’dan başka bir iPhone’a aktarmak kolaydır. Bunun için bilgisayara ihtiyacınız yoktur. İster kendi çektiğiniz fotoğrafları yeni telefonunuza aktarmak isteyin, ister iPhone’u olan başka biriyle paylaşmak istediğiniz fotoğraflarınız olsun, iPhone’dan iPhone’a fotoğraf atmanın çeşitli yolları vardır. iCloud ile iPhone’dan iPhone’a fotoğraf aktarma ☁️ Fotoğraflar uygulamasını açın. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafı görüntüleyin. iCloud URL’sini kopyalaya dokunun. iCloud linkinin hazırlanmasını bekleyin. E-mail veya Mesajlar uygulamasını açıp linki yapıştırın. Bluetooth ile iPhone’dan iPhone’a fotoğraf aktarma 📷 Fotoğraflar uygulamasını açın. Aktarmak istediğiniz fotoğrafı seçin. Sol alttaki payla simgesine dokunun. AirDrop simgesine dokunun. Kişi adına dokunun. AirDrop isteği kabul edildiğinde fotoğraf aktarma başlayacaktır. Eski iPhone’dan yenisine fotoğraf aktarma 📲 Ayarlar’a girin. En üstte isminize dokunun. iCloud’a dokunun. Fotoğraflar’a dokunun. iCloud Fotoğraflar’ı açın. Tüm fotoğraflarınız Apple hesabınıza kaydedilecektir. Yeni iPhone kurulumunda iCloud yedeğinden geri yükleyin.

iPhone’daki fotoğrafları bilgisayara aktarmanın güvenli ve hızlı yolunu mu arıyorsunuz? Ya da PC’de tuttuğunuz fotoğrafları telefona atmak için ücretsiz bir yöntem mi arıyorsunuz? Eski iPhone’dan yeni iPhone’a fotoğraf aktarmanın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor da olabilirsiniz. Tüm iPhone fotoğraf aktarma yolları burada.

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iPhone fotoğraf aktarma nasıl yapılır?