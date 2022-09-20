Realme telefonların Android 13 yol haritası belli oldu

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Android 13 işletim sisteminin kullanıma sunulması ile birlikte cihaz üreticileri de yol haritasını hazırlamaya başladı. Realme markası yaklaşık 1 yılı içerisine alan bir Android 13 programı hazırladı.

Hangi realme cihazları Android 13 alacak?

Yayınlanan yol haritasına göre Ağustos ayında realme GT 2 Pro amiral gemisi ile güncelleme takvimi başladı. Eylül ayında ise realme GT NEO 3 150W, realme GT NEO 3, realme GT 2 modellerine sıra geliyor.

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Ekim ayında realme 9 telefon serisi güncelleme alırken Kasım ayında Narzo serisi, Aralık ayında da kalan modeller güncelleme alıyor. 2022 yılı bitiminde toplamda 15 realme akıllı telefonu güncellenmiş olacak.

Firmanın daha önceki ve daha alt seviyelerdeki akıllı telefonları gelecek yılı beklemek zorunda. Yaklaşık olarak Eylül 2023 sonlarına kadar realme güncellemeyi tamamlamayı planlıyor. Böylece firma bir değişiklik olmazsa 31 akıllı telefon modelini Android 13 sürümüne güncellemiş olacak.

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