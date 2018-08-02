BlackBerry Evolve ve Evolve X tanıtıldı

Donanım üretiminden çıkarak isim tescili yoluyla akıllı telefon pazarında yeniden var olma mücadelesine başlayan BlackBerry, sınıfında iddialı olacak modeller hazırlamaya devam ediyor.

Bir süredir sızıntıları gündemde olan BlackBerry Evolve ve Evolve X adındaki yeni modeller Hintli teknoloji firması Optiemus Infracom ile ortak olarak tasarlanmış. Yeni modeller son kullanıcı yanında kurumları da hedefliyor.

BlackBerry Evolve özellikleri ve fiyatı

Daha çok orta seviyeye hitap eden BlackBerry Evolve modelinde 6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Gorilla Glass 5 ile sağlamlaştırılan ekran 18:9 görüntü oranına sahip.

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Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alan telefona 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde RGB, 13MP çözünürlüğünde monokrom sensör yer alırken ön kısımda da 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut ve yüz tanıma yapabiliyor.

4000mAh kapasiteli bataryası ile uzun kullanım süresi vadeden akıllı telefon kutudan Android 8.1 Oreo ve BlackBerry DTEK güvenlik yazılımı ile geliyor. QuickCharge 3.0 teknolojisi unutulmamış. Fiyatı 365$ olarak belirlendi.

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BlackBerry Evolve X özellikleri ve fiyatı

BlackBerry Evolve X aynı ekran özelliklerine sahip ancak daha keskin köşeler sayesinde telefon biraz daha dörtgen görünüme kavuşmuş. Snapdragon 660 yonga seti sayesinde performansı belirgin şekilde artmış.

6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde yine 4000mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Yine hızlı şarj özelliği mevcut. Android 8.1 yanında BlackBerry DTEK güvenlik yazılımı da unutulmamış.

Arka kısımda 12MP+13MP çözünürlüğünde düşük ışıkta iyi performans veren çift kamera yer alıyor. Ön kısımda yine yüz tanıma özelliğine sahip 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Telefonun fiyatı 510$ olarak açıklandı.