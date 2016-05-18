Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry Hamburg'un teknik özellikleri ortaya çıktı

BlackBerry, yüksek fiyat etiketine sahip Priv modelinin satışlarıyla yaşadığı hayal kırıklığını daha uygun fiyatlı cihazlarla gidermek istiyor. Bunlardan biri olan Hamburg'un özellikleri ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4b
1
22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu yıl BlackBerry tarafından piyasaya sürülmesi beklenen iki Android telefondan biri olması beklenen BlackBerry Hamburg kısa bir süre önce GFXBench benchmark teslerinden geçirildi. Hamburg kod adına sahip olduğunu bildiğimiz cihazın 1080x1920 çözünürlüğe sahip 5.2 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Cihazın kapağının altında ise sekiz çekirdekli 1.5GHz işlemci taşıyan Snapdragon 615 yonga seti ve Adreno 405 GPU yer alacak.
BlackBerry'nin Android destekli yeni telefonunun 3GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesine sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca 12MP arka kamerayla donatılacak cihazın selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için 7MP (8MP de olabilir) bir ön kamera içereceği söyleniyor. Cihaz büyük bir ihtimalle kutudan Android 6.0.1 ön yüklü şekilde çıkacak.
Ayrıca Bkz. "iPhone 7 kablosuz şarj teknolojisine sahip ilk model olabilir"
BlackBerry Hamburg ve Rome için bir çift konsept oluşturan Dylan Habkirk'e göre Hamburg, BlackBerry Z30'a benzeyecek. BlackBerry Rome fiziksel QWERTY klavye taşıyacakken Hamburg tamamen dokunmatik bir yapıya sahip olacak. Habkirk ilk olarak Hamburg'un piyasaya sürüleceğini söylüyor.
BlackBerry geçtiğimiz Kasım ayında ilk Android telefonunu olan BlackBerry Priv'i piyasaya sürmüştü. Yüksek fiyat etiketi ve üst sınıf Android telefonlar arasındaki sert rekabet Priv satışlarının hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına neden oldu. Zaten şirket CEO'su John Chen de Priv'in çok yüksek fiyatlandırıldığını kabul etmişti. Yeni modellerin 300-400 dolar aralığında olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Hamburg-specs-revealed-from-GFXBench-benchmark-test_id81222 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-5E274E432 3 yıl en beğenilen
Kaç para ulan bir s652
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 3 yıl
Üç defa okudum anlamadım, ön kamera 12mp-7mp-8mp'mi hangisi
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumlarabak 3 yıl
Hay o Snapdragon 615 dötünüzde patlasın...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
XQS 3 yıl
Özellikle klavyeli modelini merak ediyorum kalite ve uzun ömürlülük konusunda diyecek söz yok piyasada ki çoğu telefondan iyi , ayrica yuksek donanim demek cok iyi telefon olacagi anlamina da gelmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaşkomserBehzat 3 yıl
Niye Hamburg Niye Mönchengladbach değil?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prooof 3 yıl
Bence qwerty klavyeli telefon cikarmak cok onemli Blackberry icin, o kadar cok kullanici ( buna ben de dahilim) qwertydeki hiz ve esneklik rahatligi icin blackberryden vazgecmiyor. Kullanim kolayligi da cabasi. Bence OS10 uzerinde yaptiklari arka planda customize edilmis apk calistiran engine bulusu telefon sektorunde devrim niteliginde bir sey zaten. Yazilimin teknik kismindan bahsediyorum tabi. Umarim qwerty klavye kullanabilecegimiz uygun fiyatli bir seyler cikartirlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KediTartaklayanBodyciFare 3 yıl
Bak BlackBerry bak kardeşim yapacağın iş belli. Güzel donanımlı bi cihaz yapıp uygun fiyattan piyasaya sokacaksın. Bak LG'ye. G2 ile piyasada adını iyice duyurdu sonra aldı yürüdü. Çok mu zor seninde bunu yapman? Üst segment diye yırtınma. Uçarı kaçarı yok bu cihazların sonuçta. Yap bi G2 efsanesi sonra al yürü.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kırmızıbey 3 yıl
Blackberry hala neyin kafasında bir daha geri gelemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunman233 3 yıl
Snapdragon 652 değil 650 de olur. 625 de olur bari yeni teknoloji ve 14 nm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
bataryası nerde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 3 yıl
xxxx1
herşeye rağmen BB görmek güzel,sektörün kalite anlayışını heraman forse etmiştir.

Italyanca forse belki demekte sen ne demek istedin anlamadik. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ITTF 3 yıl
force den geliyor ingilizce.Forse etmek piyasayı zorlamak tarzında bir anlamı oluyor:)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumlarabak 3 yıl
Hay o Snapdragon 615 dötünüzde patlasın...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Yeni çıkacaklar artık s652 ile gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaga55 3 yıl
bb sen böyle devam et.. ne var yani giriş seviye klavyesiz bir telefonnn yappp . yada tamamen battt
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4035 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
telefon, blackberry ve
5 etiket daha hamburg rome Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Türkiye’de siber saldırılara karşı bir ilk: Siber Füzyon Merkezi 3 yıl AMD: Zen işlemciler, Intel Skylake ile her kriterde rekabet edebilecek 3 yıl HTC Ice View inceleme "HTC 10 için akıllı kapak" 3 yıl Netflix, fast.com isimli internet hız testi servisini hizmete sundu 3 yıl Fitbit, mobil ödeme sektörüne adım atıyor 3 yıl Tank teknolojilerindeki 60 yıllık farka şahit olun 3 yıl iPhone 7 için Intel modem iddiaları güçleniyor 3 yıl İçerik paylaşımı, Instant Apps ile kolaylaşıyor 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080, testleri alt üst ediyor 3 yıl HTC 10, One M9, ve One A9 modelleri Android N güncellemesini alacak 3 yıl Harley Quinn filmi için hazırlıklara başlandı 3 yıl Google, Android N'e isim bulmanızı istiyor 3 yıl Android N betası, Nexus cihazların dışına çıkıyor 3 yıl İlginç bir sohbet uygulaması: Google Duo 3 yıl Google’dan daha akıllı mesajlaşma uygulaması: Allo 3 yıl Google, yeni akıllı asistanını sunar 3 yıl Bluetooth’lu Philips 8850NC ve 9850NC Noise Cancelling kulaklık incelemesi 3 yıl Evinizdeki asistanın yeni adı: Google Home 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S ile kurumlarda mobil ofis deneyimi 3 yıl Yerli video bazlı yer bildirim uygulaması Tapir incelemesi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN BlackBerry Hamburg'un teknik özellikleri ortaya çıktı Sonraki Yemeklerden 30 kalori düşüren tabak üretildi 3 yıl Rusya, ABD'nin yeni füze sisteminden rahatsız 3 yıl Google I/O 2016 konferansında Xiaomi sürprizi 3 yıl Nokia telefon bölümü resmen satılıyor 3 yıl Telefon pazarının yeni oyuncusu TP-LINK Neffos C5 Türkiye’de 3 yıl Sosyal medya fenomenleri de vergi ödeyecek 3 yıl Google Spaces grup paylaşımı uygulaması yayınlandı 3 yıl Arduino, Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik gelişmiş bir devre kartı duyurdu 3 yıl Swiftkey’den emoji tahmini yapan yeni bir klavye 3 yıl PTT kapıda ödeme ve benzeri servislerde düzenleme 3 yıl Asus ZenFone artık amiral gemileri ile yarışıyor 3 yıl GeForce GTX 1070 hakkında merak edilen her şey! 3 yıl Samsung S Note artık bağımsız bir uygulama 3 yıl Yeni 3D yazıcı ile hava boşluğuna metal yazılabiliyor 3 yıl Mr. Robot'un 2.sezonundan yeni fragman 3 yıl iPhone 7 kablosuz şarj teknolojisine sahip ilk model olabilir 3 yıl Google Play yeni sürümünde, beta programlarından çıkmak kolaylaşıyor 3 yıl 24 dizisi yeniden ekranlarda, bu kez Bauer’siz 3 yıl Huawei P9 Plus mercek altında: 3DTouch, Stereo Ses ve dahası... 3 yıl VLC'nin evrensel Windows 10 uygulaması çok yakın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim