BlackBerry Hamburg'un teknik özellikleri ortaya çıktı

Bu yıl BlackBerry tarafından piyasaya sürülmesi beklenen iki Android telefondan biri olması beklenen BlackBerry Hamburg kısa bir süre önce GFXBench benchmark teslerinden geçirildi. Hamburg kod adına sahip olduğunu bildiğimiz cihazın 1080x1920 çözünürlüğe sahip 5.2 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Cihazın kapağının altında ise sekiz çekirdekli 1.5GHz işlemci taşıyan Snapdragon 615 yonga seti ve Adreno 405 GPU yer alacak.

BlackBerry'nin Android destekli yeni telefonunun 3GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesine sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca 12MP arka kamerayla donatılacak cihazın selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için 7MP (8MP de olabilir) bir ön kamera içereceği söyleniyor. Cihaz büyük bir ihtimalle kutudan Android 6.0.1 ön yüklü şekilde çıkacak.

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BlackBerry Hamburg ve Rome için bir çift konsept oluşturan Dylan Habkirk'e göre Hamburg, BlackBerry Z30'a benzeyecek. BlackBerry Rome fiziksel QWERTY klavye taşıyacakken Hamburg tamamen dokunmatik bir yapıya sahip olacak. Habkirk ilk olarak Hamburg'un piyasaya sürüleceğini söylüyor.

BlackBerry geçtiğimiz Kasım ayında ilk Android telefonunu olan BlackBerry Priv'i piyasaya sürmüştü. Yüksek fiyat etiketi ve üst sınıf Android telefonlar arasındaki sert rekabet Priv satışlarının hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına neden oldu. Zaten şirket CEO'su John Chen de Priv'in çok yüksek fiyatlandırıldığını kabul etmişti. Yeni modellerin 300-400 dolar aralığında olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Hamburg-specs-revealed-from-GFXBench-benchmark-test_id81222