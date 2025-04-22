iPhone 17 ve 17 Air canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

iPhone 17 ve 17 Air canlı olarak görüntülendi
Kaçıranlar için iPhone 17 Air, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone olacak gibi görünüyor. Sızdırılan maket görüntülerine göre mevcut modellerden önemli ölçüde daha kompakt görünen cihaz, arkada yatay olarak konumlandırılan kamera adasına sahip. Bu çubuk içinde ise tek bir kamera sensörü, LED flaş ve mikrofon yer alacak. Yani iPhone 17 Pro modellerinden farklı olarak LiDAR tarayıcı ve ek kameralar bulunmayacak.
iPhone 17 Air'e dönecek olursak, batarya kapasitesi ve soğutma çözümleri konusunda nasıl bir yol izleneceği şu an için belirsiz. Ancak Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Ayrıca telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera, 24MP ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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