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    iPhone 17 ve 17 Air canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Apple iPhone 17 modelleri artık netleşmeye başladı. Son olarak iPhone 17 Air modelinin tasarımını gösteren CAD görüntüleri ve video sızdırıldı. İşte görüntüler...

    iPhone 17 ve 17 Air canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple, Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisiyle birlikte en büyük yeniliklerden birine hazırlanıyor. Öyle ki serinin yepyeni bir model içereceği gündemde. Söylentilere göre, Air isimli yeni bir model, Plus modelinin yerini alacak. Son olarak iPhone 17 ve 17 Air'ın maket görüntüleri, Çin'de bulunan bir mağazada görüntülendi.

    iPhone 17 ve 17 Air canlı olarak görüntülendi

    Kaçıranlar için iPhone 17 Air, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone olacak gibi görünüyor. Sızdırılan maket görüntülerine göre mevcut modellerden önemli ölçüde daha kompakt görünen cihaz, arkada yatay olarak konumlandırılan kamera adasına sahip. Bu çubuk içinde ise tek bir kamera sensörü, LED flaş ve mikrofon yer alacak. Yani iPhone 17 Pro modellerinden farklı olarak LiDAR tarayıcı ve ek kameralar bulunmayacak. 

    iPhone 17 ve 17 Air canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Air modelinin net ölçüleri şu an için belirsiz. Ancak son raporlara göre 5.5 mm'lik bir kalınlıkla piyasaya çıkacak ve iPhone 17 Pro Max ile aynı ekran boyutuna ve genel kasa ölçülerine sahip olacak.  Öte yandan görüntülerin arkasında standart ve Pro model iPhone 17 maketlerini de görüyoruz.

    iPhone 17 Air'e dönecek olursak, batarya kapasitesi ve soğutma çözümleri konusunda nasıl bir yol izleneceği şu an için belirsiz. Ancak Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Ayrıca telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera, 24MP ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor.

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    fatih3453 4 saat önce

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