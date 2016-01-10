BlackBerry Priv'e sanal uzman





BlackBerry'nin ilk Android işletim sistemli cihazı piyasada başarılı işler yaparken, firma da yazılım tarafında cihazını desteklemeyi ihmal etmiyor. BlackBerry Virtual Expert adındaki uygulama, sanal bir uzman gibi cihazınızda farklı bileşen testleri gerçekleştirebiliyor.





Uygulama pek çok bileşen üzerinde tanılama testi yapıyor. Kamera, flaş, ekran, klavye, kenar tuşları, dokunmatik, hoparlör, mikrofon, titreşim, durum LED'i, USB bağlantısı, sensörler gibi arıza yapması muhtemel pek çok bileşen teste tabi tutuluyor ve sonrasında da kapsamlı bir rapor hazırlanıyor. Arıza tespit edilen bileşenler raporda belirtiliyor ve böylece kullanıcı teknik servisi daha kolay bir şekilde yönlendirebiliyor.



