WhatsApp'a kullanıcı adları geliyor: PIN koruması olacak!

PIN'inizi bilmeyen WhatsApp'ta size mesaj gönderemeyecek
WhatsApp, kullanıcılara üç gizlilik seçeneği sunacak. Birincisi; kullanıcı adı. İkincisi; telefon numarası. Böylelikle cep telefonu numaranızı herkesle paylaşmak isteyip istemeyeceğinize karar verebileceksiniz. Ancak, WhatsApp numaranızı hali hazırda bilen kişiler iletişim bilgilerinizi görmeye devam edecek, numaranıza sahip olmayan yeni kişiler de profil bölümünde yalnızca kullanıcı adınızı görebilecek. Üçüncü gizlilik seçeneği ise; Dört haneli PIN içeren kullanıcı adı. Bunu açtığınızda, yalnızca PIN’inizi bilen kişiler WhatsApp’ta sizinle bağlantı kurabilecek. Yalnız burada Meta’nın düzeltmesi gereken bir açık var; Zaten numaranıza sahip olan kişiler PIN’i ayarlamış olsanız dahi size mesaj gönderebilecek. Yani, yaptığınız değişikliklerden hali hazırda sohbet ettiğiniz kişiler etkilenmeyecek.
WhatsApp kullanıcı adına PIN eklemek isteğe bağlı bir özellik olarak sunulacak. PIN istendiğinde hemen değiştirilebilecek, kaldırılabilecek. Özellik şu anda geliştirilme aşamasında ve ilk olarak WhatsApp Android 2.24.18.2 beta sürümünde görüldü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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