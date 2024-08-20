Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a kullanıcı adları geliyor: PIN koruması olacak!

    WhatsApp'a kullanıcı adları geliyor: Mesajlaşmak için cep telefonu numaranızı vermeniz gerekmeyecek. Platformda spam ve istenmeyen etkileşimleri sınırlamak için kullanıcı adına PIN ekleyebileceksiniz.
    whatsapp kullanıcı adı pin Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, yakında kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan mesajlaşmalarına olanak tanıyacak kullanıcı adlarını kullanıma açabilir. Yeni WhatsApp beta sürümü, kullanıcıların kullanıcı adı ayarlarken spam ve istenmeyen etkileşimleri sınırlamak için PIN ayarlamalarına da izin verecek.

    PIN'inizi bilmeyen WhatsApp'ta size mesaj gönderemeyecek

    WhatsApp, kullanıcılara üç gizlilik seçeneği sunacak. Birincisi; kullanıcı adı. İkincisi; telefon numarası. Böylelikle cep telefonu numaranızı herkesle paylaşmak isteyip istemeyeceğinize karar verebileceksiniz. Ancak, WhatsApp numaranızı hali hazırda bilen kişiler iletişim bilgilerinizi görmeye devam edecek, numaranıza sahip olmayan yeni kişiler de profil bölümünde yalnızca kullanıcı adınızı görebilecek. Üçüncü gizlilik seçeneği ise; Dört haneli PIN içeren kullanıcı adı. Bunu açtığınızda, yalnızca PIN’inizi bilen kişiler WhatsApp’ta sizinle bağlantı kurabilecek. Yalnız burada Meta’nın düzeltmesi gereken bir açık var; Zaten numaranıza sahip olan kişiler PIN’i ayarlamış olsanız dahi size mesaj gönderebilecek. Yani, yaptığınız değişikliklerden hali hazırda sohbet ettiğiniz kişiler etkilenmeyecek.

    WhatsApp kullanıcı adına PIN eklemek isteğe bağlı bir özellik olarak sunulacak. PIN istendiğinde hemen değiştirilebilecek, kaldırılabilecek. Özellik şu anda geliştirilme aşamasında ve ilk olarak WhatsApp Android 2.24.18.2 beta sürümünde görüldü.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CWaRRioR +28 hidrojennn +26 emrekaradag +21 en1gma +14 zknky +13 ry4n +13 Kanunimurat +13 idrisezman +11 ENTÜRKTEYNMENT +10 kartalaraz +10
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    116 Kişi Okuyor (13 Üye, 103 Misafir) 12 Masaüstü 104 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1607 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    WhatsApp, Teknoloji Haberleri ve
    3 etiket daha Internet Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı344b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    enpara otomatik ödeme talimatı kampanyası 2024 10 bin tl param var nasıl değerlendirebilirim araba güneşte kalınca çalışmıyor tüplü televizyon tüp bitmesi nasıl anlaşılır mortal kombat 11 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S
    Reeder S19 Max Pro S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız