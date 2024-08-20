WhatsApp'a kullanıcı adları geliyor: PIN koruması olacak!

Tam Boyutta Gör WhatsApp, yakında kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan mesajlaşmalarına olanak tanıyacak kullanıcı adlarını kullanıma açabilir. Yeni WhatsApp beta sürümü, kullanıcıların kullanıcı adı ayarlarken spam ve istenmeyen etkileşimleri sınırlamak için PIN ayarlamalarına da izin verecek.

WhatsApp bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engellemek mümkün 2 gün önce eklendi

PIN'inizi bilmeyen WhatsApp'ta size mesaj gönderemeyecek

WhatsApp, kullanıcılara üç gizlilik seçeneği sunacak. Birincisi; kullanıcı adı. İkincisi; telefon numarası. Böylelikle cep telefonu numaranızı herkesle paylaşmak isteyip istemeyeceğinize karar verebileceksiniz. Ancak, WhatsApp numaranızı hali hazırda bilen kişiler iletişim bilgilerinizi görmeye devam edecek, numaranıza sahip olmayan yeni kişiler de profil bölümünde yalnızca kullanıcı adınızı görebilecek. Üçüncü gizlilik seçeneği ise; Dört haneli PIN içeren kullanıcı adı. Bunu açtığınızda, yalnızca PIN’inizi bilen kişiler WhatsApp’ta sizinle bağlantı kurabilecek. Yalnız burada Meta’nın düzeltmesi gereken bir açık var; Zaten numaranıza sahip olan kişiler PIN’i ayarlamış olsanız dahi size mesaj gönderebilecek. Yani, yaptığınız değişikliklerden hali hazırda sohbet ettiğiniz kişiler etkilenmeyecek.

WhatsApp kullanıcı adına PIN eklemek isteğe bağlı bir özellik olarak sunulacak. PIN istendiğinde hemen değiştirilebilecek, kaldırılabilecek. Özellik şu anda geliştirilme aşamasında ve ilk olarak WhatsApp Android 2.24.18.2 beta sürümünde görüldü.

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