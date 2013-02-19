BlackBerry Z10'un Türkiye lansmanı gerçekleşti





Hatırlayacağınız üzere BlackBerry, 30 Ocakta New York'ta düzenlediği bir etkinlikle beraber BlackBerry 10 işletim sistemini ve bu işletim sistemiyle çalışan iki yeni cihaz tanıtmıştı. Bu cihazlardan biri şirketin amiral gemisi konumundaki sadece dokunmatik ekrana sahip olan Z10 iken, diğeri ise klasik BlackBerry cihazlarının çizgilerini taşıyan hem dokunmatik hem de QWERTY klavyeli Q10'du.





Daha öncede belirttiğimiz üzere, BlackBerry Z10'un Türkiye lansmanı bugün gerçekleşti. Şubat ayının bitiminde satışa sunulacak olan cihazın Avea ve Turkcell'in yanı sıra, Vodafone tarafından da satışa sunulacağı açıklandı. Mobil operatörler tarafından çeşitli kampanyalar ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan BlackBerry Z10'un TeknoSa mağazalarında da yerini alacağı belirtildi.





1280 x 768 piksellik bir çözünürlüğünde 4.2 inç'lik bir ekrana sahip olan BlackBerry Z10, Qualcomm'un 1.5 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 MSM8960 işlemcisinden güç alıyor. Grafik birimi olarak Adreno 225'in kullanıldığı cihazda 2 GB'lık RAM miktarı ve 16 GB'lık arttırılabilir bir depolama alanı bulunuyor. Cihaz, 1080p video kaydı gerçekleştirebilen 8 megapiksellik bir arka kameraya ve 2 megapiksellik bir ön kameraya sahip. HDMI, NFC ve Bluetooth 4.0 gibi günümüz bağlantı seçeneklerini de bünyesinde bulunduran cihazın 1800 mAh'lik bir pile sahip olduğunu da hatırlatalım. Tüm bu teknik detayların yanı sıra, BlackBerry'nin 1 yıl boyunca amiral gemisi olarak kalmaya devam edecek olan BlackBerry Z10'un Türkiye'deki kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını bu ayın sonunda hep birlikte göreceğiz.





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