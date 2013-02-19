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BlackBerry Z10'un Türkiye lansmanı gerçekleşti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry Z10'un Türkiye lansmanı gerçekleşti

Hatırlayacağınız üzere BlackBerry, 30 Ocakta New York'ta düzenlediği bir etkinlikle beraber BlackBerry 10 işletim sistemini ve bu işletim sistemiyle çalışan iki yeni cihaz tanıtmıştı. Bu cihazlardan biri şirketin amiral gemisi konumundaki sadece dokunmatik ekrana sahip olan Z10 iken, diğeri ise klasik BlackBerry cihazlarının çizgilerini taşıyan hem dokunmatik hem de QWERTY klavyeli Q10'du.

Daha öncede belirttiğimiz üzere, BlackBerry Z10'un Türkiye lansmanı bugün gerçekleşti. Şubat ayının bitiminde satışa sunulacak olan cihazın Avea ve Turkcell'in yanı sıra, Vodafone tarafından da satışa sunulacağı açıklandı. Mobil operatörler tarafından çeşitli kampanyalar ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan BlackBerry Z10'un TeknoSa mağazalarında da yerini alacağı belirtildi.

1280 x 768 piksellik bir çözünürlüğünde 4.2 inç'lik bir ekrana sahip olan BlackBerry Z10, Qualcomm'un 1.5 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 MSM8960 işlemcisinden güç alıyor. Grafik birimi olarak Adreno 225'in kullanıldığı cihazda 2 GB'lık RAM miktarı ve 16 GB'lık arttırılabilir bir depolama alanı bulunuyor. Cihaz, 1080p video kaydı gerçekleştirebilen 8 megapiksellik bir arka kameraya ve 2 megapiksellik bir ön kameraya sahip. HDMI, NFC ve Bluetooth 4.0 gibi günümüz bağlantı seçeneklerini de bünyesinde bulunduran cihazın 1800 mAh'lik bir pile sahip olduğunu da hatırlatalım. Tüm bu teknik detayların yanı sıra, BlackBerry'nin 1 yıl boyunca amiral gemisi olarak kalmaya devam edecek olan BlackBerry Z10'un Türkiye'deki kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını bu ayın sonunda hep birlikte göreceğiz. 


http://tr.blackberry.com/ Yorum Yaz
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furky86 6 yıl en beğenilen
Tutacağını düşünmüştüm, taa ki fiyatını duyana kadar :)) 1890 nedir
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Fiyatı nedir öyle..
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-)KraL(- 6 yıl
Cok pahali bu makina ya
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Moon Star Turkey 6 yıl
bacak lansmanı güzelmiş
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Erasmus78 6 yıl
Blackberry batıyorsun. Ama burnundan yine kıl aldırmıyorsun. 1.899 TL nedir? Şaka mı yapıyorsun? Yoksa kendini hala iş dünyasının elit markası mı zannediyorsun? Kafanızı merkez binanızdan çıkarıp etraftaki plazaları geziyor musunuz hiç? Birilerinin elinde blackberry görebiliyor musunuz sokakta?
Görürsem söylerim blackberry...
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lazloo 6 yıl
Çok pahalı..
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foz54 6 yıl
En pahalı telefon her zaman açık ara farkla iphone olur, bu bb z10 kendini iphone ile kıyaslıyor ama 2.sınıf android donanımı ve android uygulamaları ile çalıştığını unutuyor
Android jb nekadar kasıyorsa bb10 da emin olun o kadar kasar kısaca; bb batmış aga :D
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EstrEmO 6 yıl
BlackBerry çekil şu piyasadan lütfen :)
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BeYaBaN. 6 yıl
Telefonu verilen değer = atılan mesaj sayısı
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Avienova 6 yıl
1899TL fiyat etiketiyle bu telefondan hic bir halt olmaz. Yurtdisi fiyatlarida hemen hemen iphone5 ile ayniymis. Uygulama desen daha market 120 bini gecememis, uygulama kalitesi desen cogu androidden port edilmis, yayginlik desen oda yok. Telefon 1500TL civarindan giris yapsaydi, kesinlikle alinabilir olurdu. Ama 1600TL'ye bold kazigindan sonra bu cihazada 1899 vermem, vereninde aklindan suphe ederim.
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DH Misafiri 6 yıl
1 haftadır bu telefonu kullanıyorum normalde blackberry den pek hoşlanmazdım ama gerek BB10 gerek BB z10 un özellikleri gerçekten çok iyi.. blackberry eski günlerine dönücek gibi
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enaz3posta 6 yıl
htc one gibi bi canavar varken kimse tenezzul etmez.artik bbm inde bi olayi kalmadi whatsapp cok yaygin.kurumsal alanda bile işi cok zor
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Berk85_ 6 yıl
blackberrynin son çırpınışları bunlar. o fiyatla hele hiç şansı yok. sen 200 dolara mal ettiğin telefonu 2000liraya satmaya utanmıyor musun diye sorarlar adama. aynı telefonu sony veya samsung yapsa yerden yere vururdunuz.
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