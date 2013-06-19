BlackBerry bu yıl 14 milyon akıllı telefon satışı bekliyor





Ocak sonunda lansmanını yaptığı BlackBerry 10 işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına yeni bir başlangıç yapmak isteyen BlackBerry, cihaz satışlarında da beklentilerini yükseltti.





Son analizlere göre BlackBerry, bu yıl 11 milyon olan akıllı telefon satış beklentisini 14 milyona yükseltmiş durumda. Henüz piyasaya çıkan fiziksel klavyeli Q10 modelinin büyük ilgi görmesi ve Q5 ile gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap edilecek olması beklentileri artırdı.





BlackBerry kendi evi olan Kanada'da ve İngiltere'de en iyi satışlarını yapıyor. Ancak bir dönem üst sıralarda yer aldığı ABD pazarında ise henüz istediği başarıyı elde edemedi.





BlackBerry'nin bu yıl beklentilerini yükseltmesi gelecek yıla da olumlu yansıyor. BlackBerry gelecek yılın ilk çeyreğinde 2.75 milyon cihaz satışı beklerken, revize edilen hedeflerde bu rakam 3.5 milyona çıkmış durumda. Bu yıl yakaladığı olumlu rüzgarı arkasına alan BlackBerry'nin yeni modellerle gelecek yıl da aynı havayı devam ettireceği tahmin ediliyor.





http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-expected-to-ship-14-million-devices-this-year_id44276