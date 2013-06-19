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BlackBerry bu yıl 14 milyon akıllı telefon satışı bekliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry bu yıl 14 milyon akıllı telefon satışı bekliyor

Ocak sonunda lansmanını yaptığı BlackBerry 10 işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına yeni bir başlangıç yapmak isteyen BlackBerry, cihaz satışlarında da beklentilerini yükseltti.

Son analizlere göre BlackBerry, bu yıl 11 milyon olan akıllı telefon satış beklentisini 14 milyona yükseltmiş durumda. Henüz piyasaya çıkan fiziksel klavyeli Q10 modelinin büyük ilgi görmesi ve Q5 ile gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap edilecek olması beklentileri artırdı.

BlackBerry kendi evi olan Kanada'da ve İngiltere'de en iyi satışlarını yapıyor. Ancak bir dönem üst sıralarda yer aldığı ABD pazarında ise henüz istediği başarıyı elde edemedi.

BlackBerry'nin bu yıl beklentilerini yükseltmesi gelecek yıla da olumlu yansıyor. BlackBerry gelecek yılın ilk çeyreğinde 2.75 milyon cihaz satışı beklerken, revize edilen hedeflerde bu rakam 3.5 milyona çıkmış durumda. Bu yıl yakaladığı olumlu rüzgarı arkasına alan BlackBerry'nin yeni modellerle gelecek yıl da aynı havayı devam ettireceği tahmin ediliyor.


http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-expected-to-ship-14-million-devices-this-year_id44276 Yorum Yaz
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emre_fan_club 6 yıl
Bi ara satar kim ölmüş beklemekten
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tamtamam 6 yıl
infom@n
tolgatelli
infom@nYav 1 ay BB telefon kullandım. illah çektim. Bu kadar uyuz bir işletim sistemi olabilir mi ya. Resmen batmak için telefon yapmışlar yav. Telefon numaralarını bile topluca sim karta aktaramıyorsunuz:) 750 tane numarayı 40 takla atarak android telefonuma aktardım. Birde tutmuşlar 14milyon telefon satacaklarmış :) gülüyorum sadece gülüyorum:)
Acaba aşağıdakini okudun mu,hani site de yazıyor,hani Google ile aratınca buluyorsun,hani aratmaya bile gerek yok,ne insanlarla uğraşıyoruz ya,hata bazı anlarda elin telefon şirketi çalışanı geliyor diğer markayı kötülemek amacıyla buralarda yazı yazmaya çalışıyor aklınca,Kişi listesinde Menü tuşu SIM Telefon Rehberi öğesine basın. Ardından Menü tuşu Tümünü Kişilere Kopyalaya basın. Not: Kişi listenize kayıtlı bir kişiyle aynı telefon numarasına sahip bir SIM kart kişisini kopyalamaya çalışırsanız, BlackBerry® akıllı telefonunuz SIM kart kişisini kopyalamaz.
Hadi ya??? Bu kadar malmıy mışım?Arkadaşım BB Z10 dan bahsetmiyorum diğer telefonlarından bahsediyorum. Sen bi bak bakalım google amcaya BB telefon rehberini sime kopyalama diye :) Biliyormuş gibi yapma gerçekten bildiğinde konuş.

madem z10 dan bahsetmiyorsun ne diye bu kadar uyuz bir işletim sistemi yapmışlar diye konuya giriyorsunuz,niçun batmak için yapmışlar diye anlatımı pekiştiriyorsunuz?
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tamtamam 6 yıl
z10 kullanıyorum ve memnunum, ancak bu pilinin dayanıksızlığı pes dedirtti.akşamüstü telefon kaput,aman aman bir kullanımımda yok yani,internet 15 -20 dk konuşma 1,5-2 saat buna rağmen günü tamamlayamıyor.
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Arno Dorian 6 yıl
Yav hee hee demekten kendimi alamıyorum :D
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DarkEternal 6 yıl
Şunu belirtmek isterim, BB nin daha önceki telefonlarını da kullandım, bu konuda hak veriyorum; yavaşlamalar, takılmalar, kapanıp açılmalar v.s bir ton hata ile uğraştığım oldu.

Ama Z10 bu telefonlara göre bambaşka olan bir model bence, şu ana kadar yukarıda bahsettiğim hataların biri ile bile karşılaşmadım. Z10 dan öncesi ve sonrası diye ayırmak lazım bence...
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nedensiz07 6 yıl
seven44
bxksatar...

:D :D
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gokhans19 6 yıl
Beklesin beklesin bu tip firmalar anca oturur bekler zaten.
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infom@n 6 yıl
tolgatelli
Orijinalden alıntı: infom@nYav 1 ay BB telefon kullandım. illah çektim. Bu kadar uyuz bir işletim sistemi olabilir mi ya. Resmen batmak için telefon yapmışlar yav. Telefon numaralarını bile topluca sim karta aktaramıyorsunuz:) 750 tane numarayı 40 takla atarak android telefonuma aktardım. Birde tutmuşlar 14milyon telefon satacaklarmış :) gülüyorum sadece gülüyorum:)
Acaba aşağıdakini okudun mu,hani site de yazıyor,hani Google ile aratınca buluyorsun,hani aratmaya bile gerek yok,ne insanlarla uğraşıyoruz ya,hata bazı anlarda elin telefon şirketi çalışanı geliyor diğer markayı kötülemek amacıyla buralarda yazı yazmaya çalışıyor aklınca,Kişi listesinde Menü tuşu SIM Telefon Rehberi öğesine basın. Ardından Menü tuşu Tümünü Kişilere Kopyalaya basın. Not: Kişi listenize kayıtlı bir kişiyle aynı telefon numarasına sahip bir SIM kart kişisini kopyalamaya çalışırsanız, BlackBerry® akıllı telefonunuz SIM kart kişisini kopyalamaz.

Hadi ya??? Bu kadar malmıy mışım?
Arkadaşım BB Z10 dan bahsetmiyorum diğer telefonlarından bahsediyorum. Sen bi bak bakalım google amcaya "BB telefon rehberini sime kopyalama" diye :) Biliyormuş gibi yapma gerçekten bildiğinde konuş.
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tolgatelli 6 yıl
infom@n
Yav 1 ay BB telefon kullandım. illah çektim. Bu kadar uyuz bir işletim sistemi olabilir mi ya. Resmen batmak için telefon yapmışlar yav. Telefon numaralarını bile topluca sim karta aktaramıyorsunuz:) 750 tane numarayı 40 takla atarak android telefonuma aktardım. Birde tutmuşlar 14milyon telefon satacaklarmış :) gülüyorum sadece gülüyorum:)

Acaba aşağıdakini okudun mu,hani site de yazıyor,hani Google ile aratınca buluyorsun,hani aratmaya bile gerek yok,ne insanlarla uğraşıyoruz ya,
hata bazı anlarda elin telefon şirketi çalışanı geliyor diğer markayı kötülemek amacıyla buralarda yazı yazmaya çalışıyor aklınca,
Kişi listesinde Menü tuşu SIM Telefon Rehberi öğesine basın.
Ardından Menü tuşu Tümünü Kişilere Kopyala'ya basın.
Not: Kişi listenize kayıtlı bir kişiyle aynı telefon numarasına sahip bir SIM kart kişisini kopyalamaya çalışırsanız, BlackBerry® akıllı telefonunuz SIM kart kişisini kopyalamaz.
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peske 6 yıl
Samsung sadece s4'ü 1 ay gibi bir sürede 10 milyon sattı adamlar 1 yıllık toplam akıllı telefonu 14 milyon satmayı hedefliyor:(
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seven44 6 yıl
bxksatar...
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yumyjikk 6 yıl
Satacagı yok ama insan bekliyor işte...
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carter 6 yıl
Bu piyasada daha çok beklersin.
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erkan0075 6 yıl
infom@n

Yav 1 ay BB telefon kullandım. illah çektim. Bu kadar uyuz bir işletim sistemi olabilir mi ya. Resmen batmak için telefon yapmışlar yav. Telefon numaralarını bile topluca sim karta aktaramıyorsunuz:) 750 tane numarayı 40 takla atarak android telefonuma aktardım. Birde tutmuşlar 14milyon telefon satacaklarmış :) gülüyorum sadece gülüyorum:)


Device Switch App kullanabilirsiniz. Bu uygulama ile IPhone ve Android cihazınızda yer alan bilgilerinizi yeni cihazınıza aktarmak mümkün. Detaylı bilgi için kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.
Spesifik olarak: BB10 cihazda sim numaraları aktarımı için: docs.blackberry.com/...

Konuya dönecek olursak: Q klavye modellerinin satışı oldukça iyi gidiyor. Z modellerin de pazarda kabul görmeye başlamasıyla birlikte bu hedef gayet mümkün.
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