BlackBerry bu yıl 14 milyon akıllı telefon satışı bekliyor

Haber Editörü
Ocak sonunda lansmanını yaptığı BlackBerry 10 işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına yeni bir başlangıç yapmak isteyen BlackBerry, cihaz satışlarında da beklentilerini yükseltti.
Son analizlere göre BlackBerry, bu yıl 11 milyon olan akıllı telefon satış beklentisini 14 milyona yükseltmiş durumda. Henüz piyasaya çıkan fiziksel klavyeli Q10 modelinin büyük ilgi görmesi ve Q5 ile gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap edilecek olması beklentileri artırdı.
BlackBerry kendi evi olan Kanada'da ve İngiltere'de en iyi satışlarını yapıyor. Ancak bir dönem üst sıralarda yer aldığı ABD pazarında ise henüz istediği başarıyı elde edemedi.
BlackBerry'nin bu yıl beklentilerini yükseltmesi gelecek yıla da olumlu yansıyor. BlackBerry gelecek yılın ilk çeyreğinde 2.75 milyon cihaz satışı beklerken, revize edilen hedeflerde bu rakam 3.5 milyona çıkmış durumda. Bu yıl yakaladığı olumlu rüzgarı arkasına alan BlackBerry'nin yeni modellerle gelecek yıl da aynı havayı devam ettireceği tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-expected-to-ship-14-million-devices-this-year_id44276 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
madem z10 dan bahsetmiyorsun ne diye bu kadar uyuz bir işletim sistemi yapmışlar diye konuya giriyorsunuz,niçun batmak için yapmışlar diye anlatımı pekiştiriyorsunuz?
Ama Z10 bu telefonlara göre bambaşka olan bir model bence, şu ana kadar yukarıda bahsettiğim hataların biri ile bile karşılaşmadım. Z10 dan öncesi ve sonrası diye ayırmak lazım bence...
:D :D
Hadi ya??? Bu kadar malmıy mışım?
Arkadaşım BB Z10 dan bahsetmiyorum diğer telefonlarından bahsediyorum. Sen bi bak bakalım google amcaya "BB telefon rehberini sime kopyalama" diye :) Biliyormuş gibi yapma gerçekten bildiğinde konuş.
Acaba aşağıdakini okudun mu,hani site de yazıyor,hani Google ile aratınca buluyorsun,hani aratmaya bile gerek yok,ne insanlarla uğraşıyoruz ya,
hata bazı anlarda elin telefon şirketi çalışanı geliyor diğer markayı kötülemek amacıyla buralarda yazı yazmaya çalışıyor aklınca,
Kişi listesinde Menü tuşu SIM Telefon Rehberi öğesine basın.
Ardından Menü tuşu Tümünü Kişilere Kopyala'ya basın.
Not: Kişi listenize kayıtlı bir kişiyle aynı telefon numarasına sahip bir SIM kart kişisini kopyalamaya çalışırsanız, BlackBerry® akıllı telefonunuz SIM kart kişisini kopyalamaz.
Device Switch App kullanabilirsiniz. Bu uygulama ile IPhone ve Android cihazınızda yer alan bilgilerinizi yeni cihazınıza aktarmak mümkün. Detaylı bilgi için kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.
Spesifik olarak: BB10 cihazda sim numaraları aktarımı için: docs.blackberry.com/...
Konuya dönecek olursak: Q klavye modellerinin satışı oldukça iyi gidiyor. Z modellerin de pazarda kabul görmeye başlamasıyla birlikte bu hedef gayet mümkün.