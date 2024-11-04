Xiaomi 15 serisi için HyperOS 2.0 yayınlandı: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yakın zamanda tanıttığı amiral gemisi telefonları Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro için HyperOS 2.0 güncellemesini yayınladı. HyperOS 2.0.16.0, yeni animasyon özellikleri, gelişmiş albüm düzenleme işlevleri, sistem ve kamera özelliği iyileştirmesi ve fazlasını getiriyor.

Xiaomi 15 serisi için HyperOS 2.0.16.0 güncellemesi neler getiriyor?

Artık odak bildirimlerine dokunulduğunda animasyonlar kesintiye uğrayabiliyor, böylece animasyonun bitmesini beklemeden daha hızlı etkileşim sağlanabiliyor. Tam ekran hareketleriyle uygulamalar küçültüldüğünde geçişler artık daha yumuşak.

Sistem animasyonları dışında Fotoğraf albümünde de birtakım iyileştirmeler söz konusu. Albüm düzenleyicisinde bir fotoğrafın kalitesi uygulama içinden iyileştirmeye olanak tanıyan yeni bir özellik eklendi. Ayrıca yapay zeka destekli fotoğraf geliştirme araçlarıyla artık fotoğrafların kalitesi bozulmadan büyütmek ve albüm düzenleyicisinde fotoğraflardan istenmeyen nesneleri çıkarmak daha kolay.

Kamera iyileştirmesi olarak, yeni HyperOS 2.0 güncellemesi, daha iyi yakınlaştırma için telefoto özelliğini optimize ediyor. Daha canlı ve gerçekçi video içerikleri için video filtreleri de optimize edildi. Yapay zeka tarafında, Xiao AI tarafından sunulan metinler ve öneriler de iyileştirildi.

Xiaomi 15 vs Xiaomi 14 karşılaştırması: Farklar neler? 4 gün önce eklendi

Xiaomi 15 serisi, performans ve verimlilikte önemli iyileştirmeler sağlayan yeni Snapdragon 8 Elite çipini kullanan ilk telefonlar arasında yer alıyor. Yeni işlemciye ek olarak batarya kapasitesi önemli ölçüde artırıldı ve ısı dağılımı iyileştirildi. Pro modelde artık 5x periskop telefoto kamera mevcut. Gelişmiş görüntüleme donanımı, optimize edilmiş süper telefoto işlevi ve galeri uygulamasındaki yeni yapay zeka destekli düzenleme araçlarıyla Xiaomi 15 Pro, 2025’in en iyi akıllı telefonları arasında yer alacak.

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Xiaomi 15 serisi için HyperOS 2.0 yayınlandı: İşte yenilikler