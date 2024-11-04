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    Xiaomi 15 serisi için HyperOS 2.0 yayınlandı: İşte yenilikler

    Xiaomi, yeni üst seviye telefonu Xiaomi 15 için HyperOS güncellemesi yayınladı. HyperOS 2.0.16.0, sistem animasyonlarından kameraya birçok iyileştirme içeriyor. 
    xiaomi 15 serisi hyperos 2.0 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yakın zamanda tanıttığı amiral gemisi telefonları Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro için HyperOS 2.0 güncellemesini yayınladı. HyperOS 2.0.16.0, yeni animasyon özellikleri, gelişmiş albüm düzenleme işlevleri, sistem ve kamera özelliği iyileştirmesi ve fazlasını getiriyor.

    Xiaomi 15 serisi için HyperOS 2.0.16.0 güncellemesi neler getiriyor?

    Artık odak bildirimlerine dokunulduğunda animasyonlar kesintiye uğrayabiliyor, böylece animasyonun bitmesini beklemeden daha hızlı etkileşim sağlanabiliyor. Tam ekran hareketleriyle uygulamalar küçültüldüğünde geçişler artık daha yumuşak.

    Sistem animasyonları dışında Fotoğraf albümünde de birtakım iyileştirmeler söz konusu. Albüm düzenleyicisinde bir fotoğrafın kalitesi uygulama içinden iyileştirmeye olanak tanıyan yeni bir özellik eklendi. Ayrıca yapay zeka destekli fotoğraf geliştirme araçlarıyla artık fotoğrafların kalitesi bozulmadan büyütmek ve albüm düzenleyicisinde fotoğraflardan istenmeyen nesneleri çıkarmak daha kolay.

    Kamera iyileştirmesi olarak, yeni HyperOS 2.0 güncellemesi, daha iyi yakınlaştırma için telefoto özelliğini optimize ediyor. Daha canlı ve gerçekçi video içerikleri için video filtreleri de optimize edildi. Yapay zeka tarafında, Xiao AI tarafından sunulan metinler ve öneriler de iyileştirildi.

    Xiaomi 15 serisi, performans ve verimlilikte önemli iyileştirmeler sağlayan yeni Snapdragon 8 Elite çipini kullanan ilk telefonlar arasında yer alıyor. Yeni işlemciye ek olarak batarya kapasitesi önemli ölçüde artırıldı ve ısı dağılımı iyileştirildi. Pro modelde artık 5x periskop telefoto kamera mevcut. Gelişmiş görüntüleme donanımı, optimize edilmiş süper telefoto işlevi ve galeri uygulamasındaki yeni yapay zeka destekli düzenleme araçlarıyla Xiaomi 15 Pro, 2025’in en iyi akıllı telefonları arasında yer alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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