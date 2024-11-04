Xiaomi 15 serisi için HyperOS 2.0 yayınlandı: İşte yenilikler

Xiaomi 15 serisi için HyperOS 2.0.16.0 güncellemesi neler getiriyor?
Artık odak bildirimlerine dokunulduğunda animasyonlar kesintiye uğrayabiliyor, böylece animasyonun bitmesini beklemeden daha hızlı etkileşim sağlanabiliyor. Tam ekran hareketleriyle uygulamalar küçültüldüğünde geçişler artık daha yumuşak.
Sistem animasyonları dışında Fotoğraf albümünde de birtakım iyileştirmeler söz konusu. Albüm düzenleyicisinde bir fotoğrafın kalitesi uygulama içinden iyileştirmeye olanak tanıyan yeni bir özellik eklendi. Ayrıca yapay zeka destekli fotoğraf geliştirme araçlarıyla artık fotoğrafların kalitesi bozulmadan büyütmek ve albüm düzenleyicisinde fotoğraflardan istenmeyen nesneleri çıkarmak daha kolay.
Kamera iyileştirmesi olarak, yeni HyperOS 2.0 güncellemesi, daha iyi yakınlaştırma için telefoto özelliğini optimize ediyor. Daha canlı ve gerçekçi video içerikleri için video filtreleri de optimize edildi. Yapay zeka tarafında, Xiao AI tarafından sunulan metinler ve öneriler de iyileştirildi.
Xiaomi 15 serisi, performans ve verimlilikte önemli iyileştirmeler sağlayan yeni Snapdragon 8 Elite çipini kullanan ilk telefonlar arasında yer alıyor. Yeni işlemciye ek olarak batarya kapasitesi önemli ölçüde artırıldı ve ısı dağılımı iyileştirildi. Pro modelde artık 5x periskop telefoto kamera mevcut. Gelişmiş görüntüleme donanımı, optimize edilmiş süper telefoto işlevi ve galeri uygulamasındaki yeni yapay zeka destekli düzenleme araçlarıyla Xiaomi 15 Pro, 2025’in en iyi akıllı telefonları arasında yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über