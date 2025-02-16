Samsung Galaxy S25 Ultra, DxOMark’a göre ekran kategorisinin zirvesinde!

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Samsung Galaxy S25 Ultra, DxOMark ekran testlerinde zirveye çıkarak rakiplerini geride bıraktı. 160 puanla ultra-premium kategorisinde liderliği ele geçiren cihaz, özellikle parlaklık, renk doğruluğu ve video performansıyla öne çıkıyor. 158 puan alan Google Pixel 9 Pro XL ve Pro modelleri ikinci sırayı paylaşırken, Honor Magic 6 Pro ile Samsung S25+ ve S25 modelleri 157 puanla üçüncü sırada yer aldı. Geçen yılın amiral gemisi S24 Ultra ise 155 puanda kaldı.

S25 Ultra’nın en büyük avantajı, dış mekanlarda sunduğu üstün görüntüleme deneyimi. 2.600 nit tepe parlaklığına ulaşabilen ekranı ve gelişmiş yansıma önleyici kaplaması, doğrudan güneş ışığında bile net bir görüntü sağlıyor. Loş ışıkta biraz fazla parlak kalsa da, özellikle dış mekan performansı rakipsiz.

Cihazın renk doğruluğunda da önemli gelişmeler mevcut. S24 Ultra’ya kıyasla daha doğru renkler sunan S25 Ultra, farklı açılardan bakıldığında yaşanan renk kaymalarını da en aza indiriyor. Ancak, gece modunda mavi ışık emisyonunun yüksek olması nedeniyle DxOMark’ın Göz Konforu etiketi bu modele verilmedi.

Kamerası en iyi çeken telefonlar 2 yıl önce eklendi

Video performansı açısından da dikkat çeken iyileştirmeler var. Özellikle düşük ışık koşullarında S24 Ultra’nın yaşadığı sorunlar giderilmiş. 24 nit HDR tepe parlaklığı sayesinde karanlık ortamlarda daha konforlu bir izleme deneyimi sunuyor. Ayrıca testlerde herhangi bir kare düşmesi yaşanmadığı belirtiliyor.

Dokunmatik hassasiyeti konusunda cihaz genel olarak akıcı bir deneyim sunsa da, zaman zaman istem dışı dokunuşları algılayabiliyor ve bazı rakiplerine kıyasla tepki süresi biraz daha yavaş kalıyor.

Samsung’un Galaxy S25 lansmanında duyurduğu bir diğer önemli gelişme ise üçe katlanabilen telefon projesi oldu. Şirketin bu modeli, Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile birlikte 2025’in üçüncü çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Analist Ross Young’a göre, kapak ekranı 6.49 inç olan bu cihaz, tam açıldığında 10 inçlik bir ekrana sahip olacak ve Z Fold 7 ile aynı kapak ekranı boyutuna sahip olmasıyla dikkat çekecek.

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