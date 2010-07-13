BlackBerry tablet, Adobe Flash desteğine de sahip olacak

Daha önceki haberlerimizde RIM'in üzerinde çalıştığı BlackBerry tablet için analist Ashok Kumar'ın öne sürdüğü teknik özellik bilgilerine yer vermiştik. 7-inç ekrana sahip olacağı ve Marvell tarafından sağlanan 1GHz hızındaki işlemciden güç alacağı iddia edilen BlackBerry tablet için, RIM'e yakın bazı kaynaklar bahsedilen özelliklerin "gerçek" olduğunu belirtti.

Apple iPad'den farklı olarak ikinci kamera ile video konferans desteği sunması beklenen BlackBerry tablet için altı çizilen en önemli detaylardan biri de Adobe Flash desteği. Apple iPad'in desteklemediği, Adobe Flash teknolojisi için BlackBerry tablet'in donanımsal hızlandırma desteğine sahip olacağı, BlackBerry'i için Flash 10.1'in ise yıl sonuna doğru lanse edileceği ifade ediliyor.

Geliştirme çalışmaları aralıksız devam eden BlackBerry tablet, her şey yolunda gittiği takdirde yıl sonuna doğru, tüketim çılgınlığının yaşandığı tatil sezonu öncesinde pazara sunulması bekleniyor.