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BlackBerry tablet, Adobe Flash desteğine de sahip olacak

8 yıl
9,8b
1
5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Daha önceki haberlerimizde RIM'in üzerinde çalıştığı BlackBerry tablet için analist Ashok Kumar'ın öne sürdüğü teknik özellik bilgilerine yer vermiştik. 7-inç ekrana sahip olacağı ve Marvell tarafından sağlanan 1GHz hızındaki işlemciden güç alacağı iddia edilen BlackBerry tablet için, RIM'e yakın bazı kaynaklar bahsedilen özelliklerin "gerçek" olduğunu belirtti.

Apple iPad'den farklı olarak ikinci kamera ile video konferans desteği sunması beklenen BlackBerry tablet için altı çizilen en önemli detaylardan biri de Adobe Flash desteği. Apple iPad'in desteklemediği, Adobe Flash teknolojisi için BlackBerry tablet'in donanımsal hızlandırma desteğine sahip olacağı, BlackBerry'i için Flash 10.1'in ise yıl sonuna doğru lanse edileceği ifade ediliyor.

Geliştirme çalışmaları aralıksız devam eden BlackBerry tablet, her şey yolunda gittiği takdirde yıl sonuna doğru, tüketim çılgınlığının yaşandığı tatil sezonu öncesinde pazara sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
yani cidden de oule..3 yıldır kullanıyorum blackberry...ama o kadar da ıyı değil hıcbırseyı.aliştım kullanmaya o kadar.os 6 uzun zamandır konuşulup duruyor o kadar...2 video var tanıtım aylardır devam...e hangi modellere uyumlu olacak os 6o bile muğlak..
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9700 8 yıl

DH Misafiri

yani cidden de oule..3 yıldır kullanıyorum blackberry...ama o kadar da ıyı değil hıcbırseyı.aliştım kullanmaya o kadar.os 6 uzun zamandır konuşulup duruyor o kadar...2 video var tanıtım aylardır devam...e hangi modellere uyumlu olacak os 6o bile muğlak..



2 söylenti var bu konuyla alakalı.

1.son piyasaya çıkan 256mb uygulama hafızalı modellerde kullanılabilecek. 9650 ve sonrasında gelecek modeller.
2. bold9000'den sonra çıkan 9700,9100 ve9103, 9650 ve bu serinin devamı olacak lan modeller.
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mehmetgirgin 8 yıl
telefonlardaki flash sürümleri güncellenmeli belki blackberry bu hizmeti sunar
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9700 8 yıl
blackberry telefolar için flash'ın normalde bu aylar içinde çıkması gerekli çünkü sürekli yapılan açıklamalar 2010 3. çeyrekte çıkarılacağına yönelikti. birde Rim OS6 nın tanıtımını yaptı ki bu kafaları iyice karıştırdı. OS6 bünyesinde flash desteğini barındırıyor ama ne zaman net olarak çıkacağı belli değil. Şimdi flash os6 ile mi çıkacak yoksa harici bir paket olarak mı çıkacak?
Aslında rim tablet pc den önce flash desteğini çıkarsın yeter. Artık birçok blackberry kullanıcısına daral gelmeye başladı :)
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Batuist 8 yıl
yani telefonun kendide flash desteğide yıl sonuna doğru hazır olcak öyle mi??? ama ikisi birlikte piyasaya çıkmayacaklar anladığım kadarıyla.. ikiside yıl sonunda hazır olcak ama ayrıyten güncelleme ile destek verecek... ilginç!!!
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