AMD Radeon RX 9070’in merak edilen performansı ortaya çıktı

IGN, CES 2025’te AMD standında RX 9070 ile donatılmış bir sistemde gizlice performans testi gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçlara göre RX 9070, Call of Duty: Black Ops 6’nın 4K Extreme ayarlardaki dahili test aracında FSR gibi yükseltme teknolojisi olmadan ortalama 99 FPS’ye ulaştı. Bu rakam, Nvidia’nın GeForce RTX 4080 Super kartının DLSS Kalite modunda yaklaşık 129 FPS’lik performansına kıyasla etkileyici bir sonuç olarak değerlendiriliyor.
Yeni kartlar bu çeyrekte çıkacak
Açıkçası AMD’nin yeni RDNA 4 kartlarının “ana akım” odaklı olması bekleniyor. RX 9070 ve RX 9070 XT’nin kesin çıkış tarihlerini açıklamasa da firma, bunların ilk çeyrek (Ocak-Mart) içinde piyasaya çıkacağını doğruladı. Nvidia tarafında ana akıma oynayabilecek mevcut kartlar 549 dolarlık agresif fiyat etiketiyle RTX 5070 ve 749 dolarlık fiyatıyla RTX 5070 Ti. Dolayısıyla AMD’nin yeni kartlarının pazar performansı fiyatlandırma ile doğru orantılı olacak.