AMD Radeon RX 9070’in merak edilen performansı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör AMD, CES 2025’te genel olarak yeni nesil işlemcilerinin üzerinde durdu. Firma etkinlikte RDNA 4 mimarisini temel alan yeni Radeon RX 9070 ve RX 9070 XT kartlarını da tanıttı ancak bu kartlar hakkında neredeyse hiçbir bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte fuarda sergilenen ve içerisinde Radeon RX 9070 bulunan bir sistemde merak edilen kart test edildi. Görünüşe göre Radeon RX 9070 performansı Nvidia RTX 4080 Super ile boy ölçüşecek seviyede.

Radeon RX 9070 umut vadediyor

IGN, CES 2025’te AMD standında RX 9070 ile donatılmış bir sistemde gizlice performans testi gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçlara göre RX 9070, Call of Duty: Black Ops 6’nın 4K Extreme ayarlardaki dahili test aracında FSR gibi yükseltme teknolojisi olmadan ortalama 99 FPS’ye ulaştı. Bu rakam, Nvidia’nın GeForce RTX 4080 Super kartının DLSS Kalite modunda yaklaşık 129 FPS’lik performansına kıyasla etkileyici bir sonuç olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Black Ops 6’nın AMD kartlara diğer oyunlara kıyasla daha uyumlu olması ve testlerde AMD’nin henüz piyasaya sürülmeyen Ryzen 9950X3D işlemcisinin kullanılması, sonuçların biraz daha dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini de gösteriyor. Bu arada muhtemelen sistemde kullanılan sürücüler de olgun değil, bunu da göz önüne almak lazım. Bununla birlikte yapılan testte ışın izleme kullanılmadı.

Yeni kartlar bu çeyrekte çıkacak

Tam Boyutta Gör AMD’nin, ışın izleme performansında yaptığı iyileştirme iddialarının doğruluğu, detaylı testler sonrası netleşecek. Ayrıca, AMD’nin yeni FSR4 yükseltme teknolojisinin Nvidia’nın DLSS 4 ve Intel’in XeSS teknolojileriyle nasıl rekabet edeceği de merak konusu.

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Açıkçası AMD’nin yeni RDNA 4 kartlarının “ana akım” odaklı olması bekleniyor. RX 9070 ve RX 9070 XT’nin kesin çıkış tarihlerini açıklamasa da firma, bunların ilk çeyrek (Ocak-Mart) içinde piyasaya çıkacağını doğruladı. Nvidia tarafında ana akıma oynayabilecek mevcut kartlar 549 dolarlık agresif fiyat etiketiyle RTX 5070 ve 749 dolarlık fiyatıyla RTX 5070 Ti. Dolayısıyla AMD’nin yeni kartlarının pazar performansı fiyatlandırma ile doğru orantılı olacak.

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AMD Radeon RX 9070’in merak edilen performansı ortaya çıktı