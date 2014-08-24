Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry yeni bir Porsche tasarımına hazırlanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
304
1
47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BlackBerry yeni bir Porsche tasarımına hazırlanıyor


Pazar payı açısından yüzde 1'inde altına düşen BlackBerry, çıkışa geçmek için alt seviye akıllı telefon segmentine ağırlık vereceğini açıklamış ve 2 yeni modeli Asya ülkelerinde pazara çıkmıştı. Ancak Passport modeli ile üst seviyeyi unutmayan BlackBerry bu kez de lüks sınıfa yönelik yeni bir hamle içerisinde. 

Firma, sızdırılan bilgilere göre popüler lüks serisi Prosche Design için yeni bir üye daha hazırlıyor. BlackBerry Porsche Design P'9983 adındaki yeni model dokunmatik ekran ve QWERTY fiziksel klavye dizilimini biraraya getiriyor. Firmanın bundan önce Porsche Design P'9981 ve P'9982 modelleri bulunmaktaydı.

Yeni modelin donanımı ise biraz ilginç. Çift çekirdekli 1.7GHz saat hızında çalışan bir işlemciye sahip olan cihaz 3GB RAM taşıyor. Dokunmatik ekran 3.5 inç boyutunda iken depolama kapasitesi de 64GB olarak belirlenmiş. 

Cihazın ne tür bir işlemci kullanacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Bazı kaynaklar bir yazım hatasının olabileceğini belirtiyor zira BlackBerry Passport modelinde Snapdragon 801 yongaseti kullanılıyor. Bu bakımdan cihazın benzer bir yongasetinin olması gerektiğine inanılıyor. Porsche Design P'9983 modelinin 2000$ fiyat etiketine sahip olacağı ve yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceği belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Alleged-specs-and-images-of-the-rumored-BlackBerry-Porsche-Design-P9983-leak_id59686 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
C E B R A I L 5 yıl
konuyu hortlatmak gibi olmasın da P'9983 Avrupa'da 1650euro!!! Türkiyeye iyi ki gelmiyor yoksa bizim görgüsüzler onu da almaya kalkardı,israf
porsche-design.com/...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemomando 5 yıl
Adam Bb 10 hiç kullanmamış ama bir ton olumsuz yorum yapmış vay arkadaş ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihat_, 5 yıl
Yine 5000 gibi saçma bir fiyata satmaya kalkarlarsa nah satarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
su_şişesi 5 yıl
2.000$
208.000¥
1.200£
4.350₺
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Soldaki guzelde para yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunus626emre 5 yıl
BlackBerry bu dizayna ve bu fiyata telefon satmaya devam ederse %0,01' in altına düşer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spoiler_ 5 yıl
Blackberry iyi değil
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 5 yıl Spoiler_
Spoiler_
Blackberry iyi değil


Hangi bakımdan? Z10 un fiyatı 800 civarı koy one m8 in yanına bak performanslarına. Veya kullandığın telefonda iphone5 dahil aç bakalım arka arkaya 45 tane uygulamada görelim. 50 tane uygulama açtım telefon yavaşlamadı bile. Bir android telefona 50 tane uygulama yükleyin açmayı bırakın sadece yükleyin rehbere girebiliyor musunuz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bugatti1907 5 yıl
buna porsche demişler ama bu bildiğin htc olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
hem android hem blackberry (halen) kullanan biri olarak söylüyorum. blackberry pişmanlıktır.... blackberry yazılımın üstüne bişey koyamadıktan sonra ne üretse faydasız...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
hem android hem blackberry (halen) kullanan biri olarak söylüyorum. blackberry pişmanlıktır.... blackberry yazılımın üstüne bişey koyamadıktan sonra ne üretse faydasız...

Hangi BlackBerry yi kullanıyorsun os 7 mi os 10 mu? Os 10 sa şaşarım os7 ise yorumuna gülerim...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Yoruma Bak Yaa. Neymiş BB10 Kullansak Oturup Ağlarmışız Çok Stabilmiş. BB10 Kullanmıyorum Hem Çok Memnunum Hemde Gördüğüm Kadarıyla BB Oturup Ağlıyor Gibi Görünüyor Buradan Bakınca. Bir Firma Batmak İçin Bu Kadar Uğraşmaz. Bazen Ciddi Ciddi DÜşünüyorum Acaba Batsalar Biryerlerden Tazminat Falan mı Alacaklar Dİye. İnsan Biraz Tasarlamak Nedir Üstünde Kafa Yorar. Tek Başarabildikleri Menü Tuşu. Başkada Birşey Yok.
Porsche nin Yerinde Olsam Markayı Kirletiyorsunuz Diye Ortaklıktan Vazgeçerdim. Fiyatı da Ayrı Bir Konu Tabi 2000$. Alacaksın 3-4 Tane S4 Vereceksin Bunların Eline Sizin Bir Telefon Fiyatına Bakın iz Neler Aldık Diye.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
304 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, blackberry
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Galaxy Note IV, iPhone 6, BB Passport, WP'lu HTC M8 ve dahası... 5 yıl Huawei ile firmanın genel vizyonu ve ileriye dönük planları hakkında konuştuk 5 yıl Creative EP-630'u Masaya Yatırdık 5 yıl 2si1 "Sanal" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim