BlackBerry yeni bir Porsche tasarımına hazırlanıyor









Pazar payı açısından yüzde 1'inde altına düşen BlackBerry, çıkışa geçmek için alt seviye akıllı telefon segmentine ağırlık vereceğini açıklamış ve 2 yeni modeli Asya ülkelerinde pazara çıkmıştı. Ancak Passport modeli ile üst seviyeyi unutmayan BlackBerry bu kez de lüks sınıfa yönelik yeni bir hamle içerisinde.





Firma, sızdırılan bilgilere göre popüler lüks serisi Prosche Design için yeni bir üye daha hazırlıyor. BlackBerry Porsche Design P'9983 adındaki yeni model dokunmatik ekran ve QWERTY fiziksel klavye dizilimini biraraya getiriyor. Firmanın bundan önce Porsche Design P'9981 ve P'9982 modelleri bulunmaktaydı.





Yeni modelin donanımı ise biraz ilginç. Çift çekirdekli 1.7GHz saat hızında çalışan bir işlemciye sahip olan cihaz 3GB RAM taşıyor. Dokunmatik ekran 3.5 inç boyutunda iken depolama kapasitesi de 64GB olarak belirlenmiş.





Cihazın ne tür bir işlemci kullanacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Bazı kaynaklar bir yazım hatasının olabileceğini belirtiyor zira BlackBerry Passport modelinde Snapdragon 801 yongaseti kullanılıyor. Bu bakımdan cihazın benzer bir yongasetinin olması gerektiğine inanılıyor. Porsche Design P'9983 modelinin 2000$ fiyat etiketine sahip olacağı ve yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-specs-and-images-of-the-rumored-BlackBerry-Porsche-Design-P9983-leak_id59686