Parlak titanyum tasarımıyla göz alıcı Huawei Mate 70 Pro+ ve Mate 70 RS tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Huawei, Mate 70 Pro Plus modelinin sektördeki ilk yüksek parlaklıklı bazalt gövdeli akıllı telefon olduğunu söyledi. Bu materyal, Mate 70 Pro+’a özel; Pro modelinde naylon materyal kullanıldığı belirtildi.

Huawei Mate 70 ve 70 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 3 sa. önce eklendi

Huawei Mate 70 Pro+ ve Mate 70 RS neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei, akıllı telefonlarında ilk kez havacılık sınıfı titanyum-alüminyum kompozit teknolojisini kullanıyor. Yüksek parlaklıkta görünüm oluşturmak için tungsten çelik CNC ve 18 mücevher sınıfı cilalama ile işleniyor. Önceki nesille karşılaştırıldığında, yeni model düşme direncini iki katına çıkarıyor, aşınma direncini de 5 kata kadar artırıyor. Darbelere karşı da alüminyumdan 5 kat daha dayanıklı. Ekran da ikinci nesil Kunlun camla korunuyor. Cihaz ayrıca 6 metreye kadar suya dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikası ile birlikte yüksek sıcaklık dayanıklılığını gösteren IP69 sertifikasına sahip.

Mate 70 Pro+, 6.9 inç, 2832x1316 çözünürlük, 2500 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sağlayan OLED ekrana sahip. Yüz tanıma sistemiyle birlikte parmak izi okuyucu (yana konumlandırılmış) bulunuyor. Kirin 9100 işlemciden güç alan telefon, 16GB RAM ile geliyor. Telefonun arkasında üçlü kamera sistemi (50MP ana kamera + 40MP ultra geniş kamera + 48MP telefoto kamera) karşımıza çıkarken, öndeki 13MP bir kameraya bakıyoruz. Son olarak, Mate 70 Pro Plus, 5700 mAh bataryayla donatılmış. Pil, 100w kablolu, 80w kablosuz şarjı destekliyor.

Huawei Mate 70 RS de çok parlayan titanyum kaplamayla geliyor. Bu modelde de 6.9 inç, 120Hz, FHD+ çözünürlük sağlayan ekran bulunuyor ancak 3500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca daha güçlü bazalt temperli Kunlun cam ile korunuyor. Bunun dışında kameralar ve batarya kapasitesi aynı.

Huawei Mate 70 Pro+ ve Mate 70 RS, Harmony 4.3 ile geliyor ve uydu bağlantısını destekliyor.

Huawei Mate 70 Pro+ ve Mate 70 RS, şu yapay zeka özellikleriyle geliyor:

Yapay zeka hareket: Her hareketi kolayca yakalar ve görüntüye daha ilgi çekici bir görünüm kazandırmak için objeyi klonlar.

Yapay zeka etkileyici an: Sahne ne kadar kalabalık olursa olsun, Mate 70 Pro objeye odaklanmayı sürdürerek etkileyici stili uygular.

Yapay zeka bulut geliştirme: 10x telefoto görüntülemeyle resim netliğini artırır ve anında yüksek çözünürlüklü doku gösterir.

Yapay zeka etkileşimli tema: Kullanıcılar portrelerinin arka planını kilit ekranı için farklı stiller ve temalarla değiştirebilir.

Yapay zeka Airdrop hareketi: Yakalama hareketiyle ekran görüntüsü alın ve sadece ellerinizi havaya kaldırarak birden fazla cihazda paylaşın. Ekrana dokunmanıza gerek yok.

Yapay zeka aramaları ve özeti: Telefon aramalarınızı gerçek zamanlı olarak çevirir ve daha net bir ses sağlar ve ayrıca bir özet oluşturur.

Yapay zeka akıllı kontrol düğmesi: Telefonun güç tuşunu daha akıllı hale getirin ve kısa sürede hızlı işlemler gerçekleştirmesini sağlayın.

Yapay zeka mesajları: Doğru kişiye mesaj gönderip göndermediğinizi algılar

Aramalarda yapay zeka gürültü azaltma: Konuşmadaki ana karakteri akıllıca belirler ve arka plan gürültüsünü azaltır.

Yapay zeka sessiz aramalar: Asansörlerde ve arabalarda varlığınızı akıllıca algılar ve aramalarınızı daha sessiz hale getirmek için gürültüyü azaltır.

Huawei Mate 70 Pro+ fiyatı ne kadar?

Huawei Mate 70 Pro Plus, siyah, beyaz, altın, gümüş ve mavi renk seçeneğiyle geliyor. Mate 70 Pro+, 1173 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Telefonun 16GB RAM 512GB depolamave 16GB RAM 1TB depolama sunan iki modeli bulunuyor.

Huawei Mate 70 RS fiyatı ne kadar?

Huawei Mate 70 RS, kırmızı, beyaz ve siyah renkte geliyor. Mate 70 RS modelinin fiyatı 1657 dolardan başlıyor. 16GB/512GB ve 16GB/1TB seçeneği mevcut.

Huawei Mate 70 Pro Plus özellikleri

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Ekran : 6.9 inç, 1316x2832, 120Hz, 2500 nit, Kunlun Glass 2, LTPO OLED

: 6.9 inç, 1316x2832, 120Hz, 2500 nit, Kunlun Glass 2, LTPO OLED İşlemci : Kirin 9100

: Kirin 9100 Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Depolama : 512GB, 1TB

: 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.4 (birincil) + 48MP f/2.1 (periskop telefoto) + 40MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.4 (birincil) + 48MP f/2.1 (periskop telefoto) + 40MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 13MP f/2.4

: 13MP f/2.4 Batarya : 5700 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz, 20w kablosuz ters şarj

: 5700 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz, 20w kablosuz ters şarj İşletim sistemi : HarmonyOS 4.3

: HarmonyOS 4.3 Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.2

: WiFi 7, Bluetooth 5.2 Boyut ve ağırlık: 164.6 x 79.5 x 8.3mm, 226 g

Huawei Mate 70 RS özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.9 inç, 1316x2832, 120Hz, 3500 nit, Kunlun Glass (bazalt temperli), LTPO OLED

: 6.9 inç, 1316x2832, 120Hz, 3500 nit, Kunlun Glass (bazalt temperli), LTPO OLED İşlemci : Kirin 9100

: Kirin 9100 Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Depolama : 512GB, 1TB

: 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.4 (birincil) + 48MP f/2.1 (periskop telefoto) + 40MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.4 (birincil) + 48MP f/2.1 (periskop telefoto) + 40MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 13MP f/2.4

: 13MP f/2.4 Batarya : 5700 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz, 20w kablosuz ters şarj

: 5700 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz, 20w kablosuz ters şarj İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3

HarmonyOS 4.3 Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.2

: WiFi 7, Bluetooth 5.2 Boyut ve ağırlık: 164.6 x 79.5 x 8.3mm, 251 g

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Huawei Mate 70 Pro Plus ve Mate 70 RS tanıtıldı: İşte özellikleri