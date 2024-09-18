Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: Ne kadar olacak?

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Tam Boyutta Gör Android telefonlar söz konusu olduğunda ilk akla gelen markalardan Xiaomi, yeni telefonları Xiaomi 15 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinin önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi 15 serisi hakkında ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı

Son gelen raporlara göre Xiaomi 15'in 4.599 yuan (650 dolar), 15 Pro'nun ise 5.499 Yuan (775 dolar) başlangıç ​​fiyatına sahip olacağı belirtiliyor. Kıyaslayacak olursak halihazırda mevcut olan Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun sırasıyla 3.999 ve 4.999 yuan fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım. Fiyat artışının en büyük nedeni ise muhtemel olarak yonga seti ve depolama maliyetlerinden kaynaklanıyor.

Xiaomi 15: 4.599 yuan 650 dolar

Xiaomi 15 Pro: 5.499 yuan 775 dolar

Kaçıranlar için Xiaomi'nin kurucusu ve başkanı Lei Jun, daha önce Xiaomi 15 serisinin 3.999 yuan başlangıç ​​fiyatı döneminden uzaklaşacağını doğrulamıştı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo ise, telefonlara güç vermesi beklenen Snapdragon 8 Gen 4'ün selefinden yüzde 25 ila 30 arasında daha pahalı olacağını söylüyor. Bu da 190 ila 200 dolarlık bir fiyata işaret ediyor. Yani bu yüksek çip maliyeti şüphesiz Xiaomi 15 serisinin nihai fiyatını da etkileyecek

Xiaomi 15 ve 15 Pro neler sunacak?

Mevcut sızıntılara göre, Xiaomi 15 serisi daha büyük birincil sensörler, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunack. Ayrıca Xiaomi 15'in 1,5K çözünürlüklü düz bir ekran, Xiaomi 15 Pro'nun ise, daha dar 2K çözünürlüklü kavisli bir ekrandan güç alması bekleniyor.

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Buna ek olarak Xiaomi 15, 50MP birincil, 50MP ultra geniş açı, 50MP telefoto lens ile donatılacak. Xiaomi 15 Pro'da ise benzer kurulumda daha büyük birincil kamera ile karşılaşacağız.

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Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: Ne kadar olacak?