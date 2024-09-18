Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: Ne kadar olacak?

Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı
Son gelen raporlara göre Xiaomi 15'in 4.599 yuan (650 dolar), 15 Pro'nun ise 5.499 Yuan (775 dolar) başlangıç fiyatına sahip olacağı belirtiliyor. Kıyaslayacak olursak halihazırda mevcut olan Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun sırasıyla 3.999 ve 4.999 yuan fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım. Fiyat artışının en büyük nedeni ise muhtemel olarak yonga seti ve depolama maliyetlerinden kaynaklanıyor.
- Xiaomi 15: 4.599 yuan 650 dolar
- Xiaomi 15 Pro: 5.499 yuan 775 dolar
Kaçıranlar için Xiaomi'nin kurucusu ve başkanı Lei Jun, daha önce Xiaomi 15 serisinin 3.999 yuan başlangıç fiyatı döneminden uzaklaşacağını doğrulamıştı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo ise, telefonlara güç vermesi beklenen Snapdragon 8 Gen 4'ün selefinden yüzde 25 ila 30 arasında daha pahalı olacağını söylüyor. Bu da 190 ila 200 dolarlık bir fiyata işaret ediyor. Yani bu yüksek çip maliyeti şüphesiz Xiaomi 15 serisinin nihai fiyatını da etkileyecek
Xiaomi 15 ve 15 Pro neler sunacak?
Mevcut sızıntılara göre, Xiaomi 15 serisi daha büyük birincil sensörler, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunack. Ayrıca Xiaomi 15'in 1,5K çözünürlüklü düz bir ekran, Xiaomi 15 Pro'nun ise, daha dar 2K çözünürlüklü kavisli bir ekrandan güç alması bekleniyor.
Buna ek olarak Xiaomi 15, 50MP birincil, 50MP ultra geniş açı, 50MP telefoto lens ile donatılacak. Xiaomi 15 Pro'da ise benzer kurulumda daha büyük birincil kamera ile karşılaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...