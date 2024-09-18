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    Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: Ne kadar olacak?

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Xiaomi 15 ve 15 Pro için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı. Her iki model, Xiaomi 14 ve 14 Pro'dan daha pahalı olacak. İşte detaylar...
    Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: Ne kadar olacak? Tam Boyutta Gör
    Android telefonlar söz konusu olduğunda ilk akla gelen markalardan Xiaomi, yeni telefonları Xiaomi 15 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinin önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi 15 serisi hakkında ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

    Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı

    Son gelen raporlara göre Xiaomi 15'in 4.599 yuan (650 dolar), 15 Pro'nun ise 5.499 Yuan (775 dolar) başlangıç ​​fiyatına sahip olacağı belirtiliyor. Kıyaslayacak olursak halihazırda mevcut olan Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun sırasıyla 3.999 ve 4.999 yuan fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım. Fiyat artışının en büyük nedeni ise muhtemel olarak yonga seti ve depolama maliyetlerinden kaynaklanıyor. 

    • Xiaomi 15: 4.599 yuan 650 dolar
    • Xiaomi 15 Pro: 5.499 yuan 775 dolar

    Kaçıranlar için Xiaomi'nin kurucusu ve başkanı Lei Jun, daha önce Xiaomi 15 serisinin 3.999 yuan başlangıç ​​fiyatı döneminden uzaklaşacağını doğrulamıştı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo ise, telefonlara güç vermesi beklenen Snapdragon 8 Gen 4'ün selefinden yüzde 25 ila 30 arasında daha pahalı olacağını söylüyor. Bu da 190 ila 200 dolarlık bir fiyata işaret ediyor. Yani bu yüksek çip maliyeti şüphesiz Xiaomi 15 serisinin nihai fiyatını da etkileyecek

    Xiaomi 15 ve 15 Pro neler sunacak?

    Mevcut sızıntılara göre, Xiaomi 15 serisi daha büyük birincil sensörler, telefoto makro, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, cam gövde, silikon anot piller, kablosuz hızlı şarj ve IP68 sertifikası gibi kapsamlı yükseltmeler sunack. Ayrıca Xiaomi 15'in 1,5K çözünürlüklü düz bir ekran, Xiaomi 15 Pro'nun ise, daha dar 2K çözünürlüklü kavisli bir ekrandan güç alması bekleniyor.

    Buna ek olarak Xiaomi 15, 50MP birincil, 50MP ultra geniş açı, 50MP telefoto lens ile donatılacak. Xiaomi 15 Pro'da ise benzer kurulumda daha büyük birincil kamera ile karşılaşacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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