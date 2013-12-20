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BlackBerry'den tarihi kayıp: 4.4 milyar dolar zarar, 1.9 milyon cihaz satışı

5 yıl
2b
1
69
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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BlackBerry'den tarihi kayıp: 4.4 milyar dolar zarar, 1.9 milyon cihaz satışı
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Kısa bir süre önce sürpriz bir karar ile alıcı arayışından vazgeçerek yeni CEO ile yeni bir sayfa açan BlackBerry, 2014 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını duyurdu.Yeni CEO’nun bir bölümünde görev yaptığı çeyrekte 1.2 milyar dolar gelir elde ederken; düşük satış performansına bağlı olarak gelir tablosu eksilerden kurtulamadı.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki çeyrekte 965 milyon dolar olan faaliyet zararı,3.çeyrekte 4,4 milyar dolara yükselirken; seyreltilmiş hisse başına kayı ise 1,84 dolardan 8,37 dolara yükseldi.  

1,6 milyar dolar gelirin elde edildiği 2.çeyrekte 3,7 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren BlackBerry, 3.çeyrekte ise ancak 1,9 milyon akıllı telefon satışı.gerçekleştirebildi.

BlackBerry’nin ekonomik olarak tarihinin en kötü çeyreği olan 3.çeyrek, alınan stratejik kararlar ile de öne çıkıyor. BlackBerry’nin açıklamalarına göre şirket artık organizasyonu “Kurumsal Servisler”,”Mesajlaşma”, “QNX Gömülü İş” ve “Cihazlar” birimi altında toplayacak. Şirket, bu yeni organizasyon yapısının servisler ve yazılımlara daha güçlü şekilde odaklanılırken; cihazlar ve kurumsal çözümler alanlarında da daha verimli iş modelinin uygulanmasını sağlayacağına inanıyor.

Bu çeyrekte alınan bir diğer önemli karar ise Foxconn ile stratejik iş birliği. İkili arasındaki anlaşmaya göre BlackBerry, başta Endonezya olmak üzere 2014’ün ilk dönemiyle birlikte gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak akıllı telefon araştırma, geliştirme ve üretimini Foxconn ile gerçekleştirecek.


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JohnMullins 5 yıl en beğenilen
ergenler akıllandı bbm bitti, bb de bitti
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jay jay justified 5 yıl xAlfonso
StevieRayVaughan

Bana göre zamanında dokunmatiğe hiç yanaşmadıkları gibi çok yüksek mevla istemelerinden kaybettiler.

Mevla kelimesinin sözlük anlamına bak önce.

Meblağ denir ona.
StevieRayVaughanBana göre zamanında dokunmatiğe hiç yanaşmadıkları gibi çok yüksek mevla istemelerinden kaybettiler....
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1 Yanıt Yanıtla +9
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M.E.S.A.R.S 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore


M.S.A

TurboCore


M.S.A

TurboCore

Satılamadı gitti adamlar hala zarar ediyor


Senin ki satıldı tabi, için içini yiyodur şimdi..


Ben Nokia ve Microsoft birleşmesini 2003ten itibaren biliyordum


Nokia bilmiyordu, sen nasıl biliyorsun?


2003te ilk Microsoft ve Nokia anlaşması yapıldı sonra ilişkiler ilerledi şu an tencere yuvarlandı kapağını buldu yazılım devi Microsoft ve kral telefon üreticisi Nokia birleşti, çok sağlam geliyorlar, siz hala 'windows kaka piss ıy' diyin

windows kaka piss ıy
TurboCoreM.S.ATurboCoreM.S.A
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hkn87 5 yıl
ergenler akillansa apple biterdi
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portalkal 5 yıl
Batma vs yok abartmayın arkadaş
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The Management 5 yıl
Ucuz telefon yapmayi kessin yilda max 2 3 teli cikarsin ama kaliyeli cikarsin mesela bi tane klavyeli bi tane dokunmatik olabilir..
O zaman olabilir
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antonidas 5 yıl
bb artık telefon üretimini bırakıp tamamen yazılıma yönelmelidir.
Samsung, sony, lg biriyle anlaşıp bb işletim sistemi ile çalışan telefonlar üretmeli.
Mesela samsung s4 bb edition veya xperia z bb edition gibi
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antonidas 5 yıl
z30'u mağazalarda bile görmedim.
Demek ki artık bitmişler.
Z10'un fiyatı Abd'de çok ucuzladı. Hatta kontrat ile bedavaya veriyorlar.
Bizde şöyle bir sorun var.
Teknoloji firmaları belirli bir bedel ödeyerek bu telefonu getirdiler.
Belirli bir maliyetin altına girdiler, ancak satamıyorlar.
Bence şu anki fiyatı 1300-1400 bu telefonun bunlara geliş fiyatı.
Bari gelişinden verelim de zarar etmeyelim derdindeler.
Daha aşağı inseler zarar edecekler. O yüzden bizde bu telefonun fiyatı düşmez.
3-5 sene stokta tutup ne yapacaklar onu da anlamış değilim.
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conservative cat 5 yıl
z10 kıymeti bilinemeyen piyasanın gördüğü dizaynı en güzel, kullanımı en akıcı cep telefonu.
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Primobolo 5 yıl
android can' dir.
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coolsten 5 yıl Primobolo
Primobolo
android can' dir.

Bb os10 androidten daha iyi bir sistem
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antonidas 5 yıl
düşük fiyatlı 2 telefon geliştiriyorlardı, iptal etmişler.
Z10'un fiyatını düşürseler daha iyi olur.
Bizim ülkede halen aşırı pahalı.
büyük teknoloji firmalarında bir sürü z10 var.
Fiyatları halen yüksek.
2-3 sene sonra çöp olacak telefonları şimdi satmazlarsa ilerde ellerinde kalır.
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senersongur 5 yıl
Aslında Android telefon çıkartsa 3-4 tane, kısa sürede toparlanır. Uygun fiyatla da piyasaya sürerlerse, ayda 10 milyon civarı satarlar.
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NedenAllahım 5 yıl
Uzun açılış süresi,
Sürekli donmalar,
BİS servisi almak zorunda olman,
AppWorld'un yavaşlığı,
Her uygulama indirdikten sonra telefonu kapatıp açmak zorunda kalman(ki çokk yavaş açılıyor)
Sürekli (yavaşlığından dolayı) ekranda çıkan ve birşey yapmanızı engelleyen pis siyah bi saat..



BlackBerry'nin en son modelini kullanacağıma iPhone'nun 3 model düşüğünü kullanırım kat kat daha iyi.


Güle güle BlackBerry

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coolsten 5 yıl NedenAllahım
Daha önce hiç Blackberry OS10 diye bir şey duydun mu?
Sana şöyle anlatayım, ios stabilitesi+android programları+ BİSsiz hayat..

Veya şunu dene
lmgtfy.com/...
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Mad 5 yıl
BB güvenlik açısından halen iyi bir firma sorun pazarlama da mı ürünlerin de mi tabi bunu tartışmak gerekir
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ensar_cakmak 5 yıl
androide geç rahatla
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