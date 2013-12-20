BlackBerry'den tarihi kayıp: 4.4 milyar dolar zarar, 1.9 milyon cihaz satışı

Kısa bir süre önce sürpriz bir karar ile alıcı arayışından vazgeçerek yeni CEO ile yeni bir sayfa açan BlackBerry, 2014 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını duyurdu.Yeni CEO’nun bir bölümünde görev yaptığı çeyrekte 1.2 milyar dolar gelir elde ederken; düşük satış performansına bağlı olarak gelir tablosu eksilerden kurtulamadı.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki çeyrekte 965 milyon dolar olan faaliyet zararı,3.çeyrekte 4,4 milyar dolara yükselirken; seyreltilmiş hisse başına kayı ise 1,84 dolardan 8,37 dolara yükseldi.

1,6 milyar dolar gelirin elde edildiği 2.çeyrekte 3,7 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren BlackBerry, 3.çeyrekte ise ancak 1,9 milyon akıllı telefon satışı.gerçekleştirebildi.

BlackBerry’nin ekonomik olarak tarihinin en kötü çeyreği olan 3.çeyrek, alınan stratejik kararlar ile de öne çıkıyor. BlackBerry’nin açıklamalarına göre şirket artık organizasyonu “Kurumsal Servisler”,”Mesajlaşma”, “QNX Gömülü İş” ve “Cihazlar” birimi altında toplayacak. Şirket, bu yeni organizasyon yapısının servisler ve yazılımlara daha güçlü şekilde odaklanılırken; cihazlar ve kurumsal çözümler alanlarında da daha verimli iş modelinin uygulanmasını sağlayacağına inanıyor.

Bu çeyrekte alınan bir diğer önemli karar ise Foxconn ile stratejik iş birliği. İkili arasındaki anlaşmaya göre BlackBerry, başta Endonezya olmak üzere 2014’ün ilk dönemiyle birlikte gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak akıllı telefon araştırma, geliştirme ve üretimini Foxconn ile gerçekleştirecek.