Blackberry App World Web, artık Mac uyumlu

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde eşzamanlama yazılımı Blackberry Desktop Software for Mac'in yeni versiyonunu yayınlayan Research In Motion'dan Blackberry sever Mac kullanıcılarına iyi haberler gelmeye devam ediyor.
Kısa zaman önce uygulama mağazası App World'de arayüz iyileştirmesine giden Kanadalı akıllı telefon üreticisi RIM, App World'ün internet sürümünü tamamen Mac uyumlu hale getirdi. Böylece, Mac kullanıcıları mağazadan uygulama satın almaya çalışırken karşılarına çıkan "Desteklenmeyen işletim sistemi" yazısıyla karşılaşmayacak ve tıpkı Windows kullanıcıları gibi Blackberry platformu için geliştirilen uygulamları direk olarak yükleyebilecekler.
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1. Nasıl olur da mac os x üzerinde benim iznim olmadan program geliştirirler diye.
2. app world'ün adındaki app, apple'ı andırıyor diye.
ama kesin bu apple ,dava açacak birşeyler bulur. samsung'u da dava etti. galaxy s 3'ü bile görmek istiyorlarmış tanıtılmadan önce. nokia, apple'ı dava ettiğinde apple'ın tepkisi ürünlerimizle başa çıkamyorlar, onun için patent davası açıyorlar şeklinde olmuştu. allahtan apple, ilaçların filan patentini almamış yoksa kimseye kullandırtmazdı bunlar.