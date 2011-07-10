Blackberry App World Web, artık Mac uyumlu

Geçtiğimiz günlerde eşzamanlama yazılımı Blackberry Desktop Software for Mac'in yeni versiyonunu yayınlayan Research In Motion'dan Blackberry sever Mac kullanıcılarına iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Kısa zaman önce uygulama mağazası App World'de arayüz iyileştirmesine giden Kanadalı akıllı telefon üreticisi RIM, App World'ün internet sürümünü tamamen Mac uyumlu hale getirdi. Böylece, Mac kullanıcıları mağazadan uygulama satın almaya çalışırken karşılarına çıkan "Desteklenmeyen işletim sistemi" yazısıyla karşılaşmayacak ve tıpkı Windows kullanıcıları gibi Blackberry platformu için geliştirilen uygulamları direk olarak yükleyebilecekler.