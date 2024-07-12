iPhone ve Mac kullanıcıları cihazlarını daha uzun süre kullanıyor

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Tam Boyutta Gör Elektronik cihaz dünyasında şüphesiz en önemli döngü kullanıcıların cihaz değişim döngüsü. Tüm üreticiler değişim döngüsüne göre strateji belirliyor. Hatta planlı eskitme veya planlı yavaşlatma gibi mahkemelere taşınan yöntemlerle kullanıcıların bu döngüsünü kısaltmaya çalışıyor. Ne var ki tüketici artık eskisi gibi değil.

Döngü uzuyor

Tüketici davranış raporlarına göre 2023 yılında iPhone kullanıcılarının yüzde 71’i iki yıllık bir cihaz kullandıklarını belirtmiş. Mac kullanıcılarının yüzde 63’ü iki yıl, iPad kullanıcılarının ise yüzde 56’sı 3 yıldır aynı cihazı kullandıklarını iletmiş.

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2020 yılında yapılan aynı araştırmaya göre Apple kullanıcılarının değişim döngüsünde önemli oranda artış olduğu görülüyor. Gerek Apple’ın eski cihazlara olan desteğini uzatması, gerek Apple cihazlarının uzun kullanım ömrü gerekse ekonomik sıkıntılar bunda en büyük etken. Ayrıca pandemi döneminde uzaktan çalışma popüler olunca tüketiciler hızlı bir değişim döngüsü içerisine girmişti. Karşılaştırma noktasında bu da önemli bir etken.

Döngünün uzaması haliyle Apple’ın cihaz satışında azalma yaşaması anlamına geliyor. Bununla birlikte ekosisteme yeni katılan tüketiciler ve döngünün sonunda cihazını değiştirmeye karar veren kullanıcılar bu düşüşü tolere edebiliyor.

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Apple kullanıcılarının değişim döngüsü uzuyor