iPhone ve Mac kullanıcıları cihazlarını daha uzun süre kullanıyor

Döngü uzuyor
Tüketici davranış raporlarına göre 2023 yılında iPhone kullanıcılarının yüzde 71’i iki yıllık bir cihaz kullandıklarını belirtmiş. Mac kullanıcılarının yüzde 63’ü iki yıl, iPad kullanıcılarının ise yüzde 56’sı 3 yıldır aynı cihazı kullandıklarını iletmiş.
2020 yılında yapılan aynı araştırmaya göre Apple kullanıcılarının değişim döngüsünde önemli oranda artış olduğu görülüyor. Gerek Apple’ın eski cihazlara olan desteğini uzatması, gerek Apple cihazlarının uzun kullanım ömrü gerekse ekonomik sıkıntılar bunda en büyük etken. Ayrıca pandemi döneminde uzaktan çalışma popüler olunca tüketiciler hızlı bir değişim döngüsü içerisine girmişti. Karşılaştırma noktasında bu da önemli bir etken.
Döngünün uzaması haliyle Apple’ın cihaz satışında azalma yaşaması anlamına geliyor. Bununla birlikte ekosisteme yeni katılan tüketiciler ve döngünün sonunda cihazını değiştirmeye karar veren kullanıcılar bu düşüşü tolere edebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.