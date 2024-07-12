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    iPhone ve Mac kullanıcıları cihazlarını daha uzun süre kullanıyor

    Pandemi döneminde değişen iş ve eğitim koşulları nedeniyle hızlı bir değişim sürecine giren Apple kullanıcıları frene basmış durumda. Değişim döngüleri 3 yıla kadar çıkıyor. 
    Apple Tam Boyutta Gör
    Elektronik cihaz dünyasında şüphesiz en önemli döngü kullanıcıların cihaz değişim döngüsü. Tüm üreticiler değişim döngüsüne göre strateji belirliyor. Hatta planlı eskitme veya planlı yavaşlatma gibi mahkemelere taşınan yöntemlerle kullanıcıların bu döngüsünü kısaltmaya çalışıyor. Ne var ki tüketici artık eskisi gibi değil.

    Döngü uzuyor

    Tüketici davranış raporlarına göre 2023 yılında iPhone kullanıcılarının yüzde 71’i iki yıllık bir cihaz kullandıklarını belirtmiş. Mac kullanıcılarının yüzde 63’ü iki yıl, iPad kullanıcılarının ise yüzde 56’sı 3 yıldır aynı cihazı kullandıklarını iletmiş.

    2020 yılında yapılan aynı araştırmaya göre Apple kullanıcılarının değişim döngüsünde önemli oranda artış olduğu görülüyor. Gerek Apple’ın eski cihazlara olan desteğini uzatması, gerek Apple cihazlarının uzun kullanım ömrü gerekse ekonomik sıkıntılar bunda en büyük etken. Ayrıca pandemi döneminde uzaktan çalışma popüler olunca tüketiciler hızlı bir değişim döngüsü içerisine girmişti. Karşılaştırma noktasında bu da önemli bir etken.

    Döngünün uzaması haliyle Apple’ın cihaz satışında azalma yaşaması anlamına geliyor. Bununla birlikte ekosisteme yeni katılan tüketiciler ve döngünün sonunda cihazını değiştirmeye karar veren kullanıcılar bu düşüşü tolere edebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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