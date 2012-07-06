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Blackberry App World'de yüklenen uygulama sayısı 3 milyarı aştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından RIM’in uygulama mağazası App World’den yüklenen uygulama sayısı 3 milyarı aşarak; önemli bir kilometre taşı aşıldı. İmza atılan bu başarıyla birlikte App World’den günlük indirme sayısı 2,5 milyona ulaşmış oldu.

Bu başarının bir diğer dikkat çekici tarafı ise yükleme sayısında artış hızı. Daha somut bir ifadeyle 1 milyar yükleme sınır 786 günde aşılırken; 2 milyar yükleme sayısı 210 günde aşılmıştı. Ancak, 3 milyar yükleme ise daha kısa sürede, 176 günde aşıldı.

RIM, geliştirici sayfasından yaptığı açıklamada Blackberry App World üzerinden uygulamalarını satışa sunan 28,000 geliştiriciye ve App World takımına teşekkür ettiklerini dile getirirken; mağazada uygulama sayısının 90000’i aştığını ve bu sayının hızla arttığının altını çizdi.


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melihcskn 7 yıl en beğenilen
BB 9900 kullandım ben daha app world'e 3-4 defadan fazla girdiğimi hatırlamıyorum.
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BarGoS 7 yıl
zaten hangi platformda olursanız olun oyunlar hariç, sık kullanılan programların ( whatsapp facebook v.b ) hepsi blackberry de ios ta android te mevcut.8 yılır bb kullanıyorum dün itibariyle android e geçtim ve kullandıgım programlar birebir yine aynı :)
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l3ittersweet 7 yıl
2 sene önce bb aldığımda 70.000 uygulama oldu deniyordu, 2 senede çok yol katetti blackberry.
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andersin 7 yıl
keşke joistikli telefonları 3 ayda teknikservise gitmeseydi belki şuan bende kullanıyor olurdum bu telefonu .
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Onuncu Köyü Arıyorum 7 yıl
Zaten iki tane uygulama yüklesen telefonun uygulama belleği doluyor.
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hacı.basat 7 yıl
Artık Donanım Haber sitesinin ismini Mobil Haber olarak değiştirme zamanı gelmiş, hemen mobilhaber.com'u satın alsanız iyi olacak.
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cagataykoroglu 7 yıl
Sonuç? sürekli küçülen bir şirket.
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melihcskn 7 yıl en beğenilen
BB 9900 kullandım ben daha app world'e 3-4 defadan fazla girdiğimi hatırlamıyorum.
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