Blackberry App World'de yüklenen uygulama sayısı 3 milyarı aştı

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından RIM’in uygulama mağazası App World’den yüklenen uygulama sayısı 3 milyarı aşarak; önemli bir kilometre taşı aşıldı. İmza atılan bu başarıyla birlikte App World’den günlük indirme sayısı 2,5 milyona ulaşmış oldu.

Bu başarının bir diğer dikkat çekici tarafı ise yükleme sayısında artış hızı. Daha somut bir ifadeyle 1 milyar yükleme sınır 786 günde aşılırken; 2 milyar yükleme sayısı 210 günde aşılmıştı. Ancak, 3 milyar yükleme ise daha kısa sürede, 176 günde aşıldı.

RIM, geliştirici sayfasından yaptığı açıklamada Blackberry App World üzerinden uygulamalarını satışa sunan 28,000 geliştiriciye ve App World takımına teşekkür ettiklerini dile getirirken; mağazada uygulama sayısının 90000’i aştığını ve bu sayının hızla arttığının altını çizdi.