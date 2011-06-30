Blackberry Curve 9360 yeniden kameralara yakalandı

Haber Editörü
QNX tabanlı ilk Blackberry üzerinde çalıştığı konuşulan RIM'in bir süredir beklenen orta sınıf Blackberry'si Curve 9360 yeniden kameralara yakalandı.
Teknik özellikleri, son anda bir değişiklik yapılmazsa, aşağıdaki gibi olacak olan Curve 9360'ın çıkış tarihinin belirsizliğini korurken; telefonun Blackberry Curve 85xx serisi gibi düşük fiyatla satılması bekleniyor.
- 800mHz frekansında çalışan Tavor MG-1 işlemci
- 512MB sistem belleği
- 512MB eMMC
- 480x360 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayan ekran
- 1050mAh batarya
- Flaş ile güçlendirilen 5 Megapiksellik kamera
- WiFi, Bluetooth
- Dahili NFC, GPS ve manyetometre
- BlackBerry 7
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Muhaha... Aynen. :D