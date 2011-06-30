Blackberry Curve 9360 yeniden kameralara yakalandı

QNX tabanlı ilk Blackberry üzerinde çalıştığı konuşulan RIM'in bir süredir beklenen orta sınıf Blackberry'si Curve 9360 yeniden kameralara yakalandı.

Teknik özellikleri, son anda bir değişiklik yapılmazsa, aşağıdaki gibi olacak olan Curve 9360'ın çıkış tarihinin belirsizliğini korurken; telefonun Blackberry Curve 85xx serisi gibi düşük fiyatla satılması bekleniyor.

800mHz frekansında çalışan Tavor MG-1 işlemci

512MB sistem belleği

512MB eMMC

480x360 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayan ekran

1050mAh batarya

Flaş ile güçlendirilen 5 Megapiksellik kamera

WiFi, Bluetooth

Dahili NFC, GPS ve manyetometre

BlackBerry 7