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Blackberry Curve 9360 yeniden kameralara yakalandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
1
14
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Blackberry Curve 9360 yeniden kameralara yakalandı
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QNX tabanlı ilk Blackberry üzerinde çalıştığı konuşulan RIM'in bir süredir beklenen orta sınıf Blackberry'si Curve 9360 yeniden kameralara yakalandı.

Teknik özellikleri, son anda bir değişiklik yapılmazsa, aşağıdaki gibi olacak olan Curve 9360'ın çıkış tarihinin belirsizliğini korurken; telefonun Blackberry Curve 85xx serisi gibi düşük fiyatla satılması bekleniyor.

  • 800mHz frekansında çalışan Tavor MG-1 işlemci
  • 512MB sistem belleği
  • 512MB eMMC
  • 480x360 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayan ekran
  • 1050mAh batarya
  • Flaş ile güçlendirilen 5 Megapiksellik kamera
  • WiFi, Bluetooth
  • Dahili NFC, GPS ve manyetometre
  • BlackBerry 7
Blackberry Curve 9360 yeniden kameralara yakalandı
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DH Misafiri 8 yıl
1050 mah batarya ıle cogu kısı sarj konusunda sıkıntılarnı forumlarda dıle geıtırırken telefonun karızmasına kapılarak polıannacılık oynamanız garıp :) 1 1.5 gun gıden bı batarya yeterlı degıldır arkadaslar hele kı blackberry nız varsa. verılecek ucret ortalama 800 tl en azından 1300 mah ve uzerı bı batarya ıle f/p harıkası olabılırdı
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séquestre 8 yıl
Çok yenilikçi ..
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manyakurt 8 yıl
Batarya harbi şov yapmış.
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lazerboy 8 yıl
Ayfon çakması diyen olmadı ne güzel :)
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BarGoS 8 yıl
tavor mg1 işlemci 2008 model . zaten curve seriside en düşük segmentte yer alıyor rim içinde. bu cihaz 2 günü rahat görür o batarya ile
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Tanarri 8 yıl
Kılavye hakikaten çok güzel olmuş bu tarz telefonlar içinde gördüklerimin en iyisi diyebilrim ama oldum olası şu bb bi ısınamadım bu arada arkadaşların dedikleri gibi batarya telefondan telefona değişir gibi geliyo ki 800mhz işlemci çok yakmaz
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Mimar SaNAN 8 yıl
BATARYA BATIRMIŞ..
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knnkpln 8 yıl
Vay be eşsiz bir tasarımı var
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lazloo 8 yıl

knnkpln

Vay be eşsiz bir tasarımı var


Muhaha... Aynen. :D
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BarGoS 8 yıl
curvelerin bataryasi dusuk gibi gelmesin. gayet uzun gider 1.5 gun + ;)
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Klasör.:X:. 8 yıl
batarya epic fail olmuş
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