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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung düşük talep nedeniyle Galaxy Note 20 üretimini azalttı

    Teknoloji üreticilerinden Samsung'un, beklediği satış rakamlarına ulaşamayan Galaxy Note 20 serisinin üretimini azalttığı bildirildi. Bu durum bileşen tedarikçilerini zora sokmuş durumda.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung düşük talep nedeniyle Galaxy Note 20 üretimini azalttı
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    Sektöre yakın güvenilir haber kaynaklarından The Elec'in yeni raporunda, Samsung'un Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra akıllı telefonların üretimini önemli ölçüde azalttığı ve bunun da cihaz bileşenlerinin tedarikçilerine zarar verdiği bildirildi. Güney Koreli dev artık aylık 900 binakıllı telefon yerine 600 bin adet üretim yaptıracak.

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    Analistlere göre şirketin, Galaxy Note 20 üretim hacmini azaltmasının asıl sebebi, kullanıcıların 60Hz ekranlı, plastik bir kasadaki bir telefon için 1000 dolar ödemeye hazır olmaması olarak gösteriliyor. S-Pen kalem desteğinin bile bu durumun önüne geçemediği belirtilirken, düşük talep nedeniyle birçok perakendecinin, akıllı telefonun maliyetini 200 dolar düşürdüğü de sızan bilgiler arasında.

    Samsung düşük talep nedeniyle Galaxy Note 20 üretimini azalttı
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    Note serisinin sonlandırılacağı iddiası

    İlginç bir şekilde Samsung, Note 20 ve S20 serisinin zayıf performansına rağmen son çeyrekte akıllı telefon karında yüzde 50 artış bildirdi. Bu, şirketin orta bütçeli cihazlarının çok talep gördüğü anlamına geliyor diyebiliriz. Samsung'un son zamanlarda neden daha uygun fiyatlı akıllı telefon modellerine odaklandığının yanıtı da bu istatistikte gizli.

    Son söylentilere göre Güney Koreli teknoloji devinin uygun fiyatlı katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını belirtmeden de geçmeyelim. Cihazın lansmanının önümüzdeki yıl yapılması bekleniyor. Ayrıca önümüzdeki yıl Note serisi tamamen ortadan kalkabileceği ve Galaxy S21 serisinin kalem desteğiyle gelebileceği de iddialar arasında.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    59 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    lterlemez 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Benim derdim plastik kasa değil zaten, 1000 dolar vereceğim cihazın desteğinin 2-3 sene sonra bitecek olması ve üstelik pilinin o kadar bile dayanamayacak olmasıdır.
    Bu kadar para vereceğim bir cihazın, en azından servis görmeden, pilinin değiştirilebilir olması önemlidir.
    Benim derdim plastik kasa değil zaten, 1000 dolar vereceğim cihazın desteğinin 2-3 sene sonra bitecek olması ve üstelik pilinin o kadar bile dayanamayacak olmas...
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    Yanıtla +15
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır diyorum note serisi ile galaxy serisi birleşsin. En üst modeline kalem eklesinler, böyle iki farklı modele gerek yok. Tek modele odaklansınlar.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    E ama note serisi ile s serisi birlesince fiyatlar havalarda uçar. Bilip bilmeden konuşmayın. Sonrada ay cok pahali,aman almayin,uzak durun vb. Demeyin
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben kalemli telefon ihtiyacini hala anlayamadım.2007de terkedilen bir zorunluluk.neden hala kullanayım?onun yerine hem pili büyütmek hem 3.5mm giriş eklemek mümkün.



    Kasası plastik cam metal farkımez.nasil olsa kılıfsız kullanmıyoruz.



    S ultra ve yeni fold modellerinde kalem olacak bence artık bundan sonra.ayri note serisine yer kalmaz.



    Bu arada eskiden s4,simdi s9 kullanıyorum.3uncu yıla yaklaşan telefon daha yeni güncelleme aldı ve yavaşlıyor falan da değil bilmeden sallamayın.yeniler 3 yıl güncelleme garantili.android için en güzel gelişmelerden biri bence 3 yıllık söz.batarya ise her marka telefonda 2-3 yılda eskimiş olur.4-5 yıl rahat kullanılır yani.sonra satmam,yedek telefon olur.
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    Zampara1234 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ayrıca satışlar azalmasına rağmen firmanın kârının artmasındaki tek sebep aç gözlü fiyat politikası. İstese çok daha uygun fiyatlara satabilirler.
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    Zampara1234 2 gün ( Mesaj Silindi )
    1000$'a telefon satıyorsun, plastik kasa kullanıyorsun. Mantıklı mı?



    Kim ister ucuz görünümlü, ucuz plastik hissiyatlı telefona o kadar para vermeyi?



    Hem bir tane note çıkar arkadaşım. 3 model çıkarıyor. Note10+, Note10, Note10lite



    Şimdi Note20Ultra var ve Note20 var. Note20 +'da yakında çıkar.



    Bir de note serisi s ile birleşecekmiş. Hayatta yapmaz bunu samsung. Tam tersi model arttırıyor. Note20e de gelirse 4 yeni note20 olabilir beklerim ben yani
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Eski amiral gemilerini ( note 8 gibi) bir hiç gibi gören firma için olumsuz herşey hak
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    Clusive 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İsimlendirmesi yanlış olmuş bir seridir. Note 20 ve Note 20 Lite modeli aslında bunlar. Plastik amiral gemisi mi olur?
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    Xtrud (Harun Yahya) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kazulet gibi ve çirkin niye alsın insanlar
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    cabriyo (Emin Tuncer) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    güncelleme yapmadığı için kimse, telefonun hızı düşmüyor, böyle oluncada her sene yeni model almaya gerek kalmıyor. durum bu. 1000 dolar üstü telefon satmaya çalışmasın samsung.
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    FreeRun 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Evde iki adet samsung cihazı var biri note 3 biri galaxy tab 3, biri çekmecede yatıyor aniden wifisi bozuldu diğeri de ilk zamanlar akıcı çalışıyordu şuan menülerde dolaşılmıyor, bir daha samsung alırmıyım.
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    east10 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yahu 1 senede aldığı fiyatın yarısı etmeyecek ve aldıktan 1 sene sonra orta seviye cihazlara bile verilecek çoğu özelliklere insan niye o kadar para versin ki zaten.
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    3159 kez okundu.
    13 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    samsung, Galaxy Note 20 ve
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