Samsung düşük talep nedeniyle Galaxy Note 20 üretimini azalttı

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Sektöre yakın güvenilir haber kaynaklarından The Elec'in yeni raporunda, Samsung'un Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra akıllı telefonların üretimini önemli ölçüde azalttığı ve bunun da cihaz bileşenlerinin tedarikçilerine zarar verdiği bildirildi. Güney Koreli dev artık aylık 900 binakıllı telefon yerine 600 bin adet üretim yaptıracak.

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Analistlere göre şirketin, Galaxy Note 20 üretim hacmini azaltmasının asıl sebebi, kullanıcıların 60Hz ekranlı, plastik bir kasadaki bir telefon için 1000 dolar ödemeye hazır olmaması olarak gösteriliyor. S-Pen kalem desteğinin bile bu durumun önüne geçemediği belirtilirken, düşük talep nedeniyle birçok perakendecinin, akıllı telefonun maliyetini 200 dolar düşürdüğü de sızan bilgiler arasında.

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Note serisinin sonlandırılacağı iddiası

İlginç bir şekilde Samsung, Note 20 ve S20 serisinin zayıf performansına rağmen son çeyrekte akıllı telefon karında yüzde 50 artış bildirdi. Bu, şirketin orta bütçeli cihazlarının çok talep gördüğü anlamına geliyor diyebiliriz. Samsung'un son zamanlarda neden daha uygun fiyatlı akıllı telefon modellerine odaklandığının yanıtı da bu istatistikte gizli.

Son söylentilere göre Güney Koreli teknoloji devinin uygun fiyatlı katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını belirtmeden de geçmeyelim. Cihazın lansmanının önümüzdeki yıl yapılması bekleniyor. Ayrıca önümüzdeki yıl Note serisi tamamen ortadan kalkabileceği ve Galaxy S21 serisinin kalem desteğiyle gelebileceği de iddialar arasında.

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