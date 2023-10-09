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    Anlık Bildirim

    İsrail'in Hamas saldırısına geç tepki vermesinden Huawei sorumlu tutuluyor

    Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu, İsrail için beklenmedik bir sürpriz oldu. İsrail istihbaratının saldırılara karşı hazırlıksız yakalanması Huawei ile ilişkilendiriliyor.
    İsrail'in Hamas saldırısına geç tepki vermesi Huawei'ye bağlandı Tam Boyutta Gör
    İsrail istihbaratının Hamas saldırısına geç tepki vermesi Huawei ile ilişkilendiriliyor. Al Bawaba tarafından yayınlanan bir raporda Filistinli militanların Batılı istihbarat kurumlarının dinlemelerini engellemek için Huawei'nin akıllı telefonlarını kullandıkları bildirildi.

    DaiWW adlı X (Twitter) kullanıcısı şu açıklaması ile konuya dikkat çekti:

    "Görünüşe bakılırsa Hamas liderleri Batılı istihbarat servislerinin dinlemelerini engellemek için Huawei'nin telefonlarını kullanmışlar. ABD'nin Huawei'den neden bu kadar nefret ettiğini şimdi anlayabiliyoruz. Hassas bilgilerinizin CIA'e sızdırılmasını istemiyorsanız Huawei telefon satın alın."

    Bu kullanıcının teorisi daha sonra eski El Kaide üyesi ve MI6 gizli istihbarat servisi ajanı Aimen Dean tarafından da doğrulandı. Dean'in verilerine göre Hamas liderleri ve militanları Huawei tablet ve akıllı telefon kullanıyor.

    ABD ambargosu kırılamaz bir sistemle mi sonuçlandı?

    Dean, "İsrail'in güvenlik ve istihbarat servisleri, Hamas'ın İsrail'e karşı cesurca planladığı eylemlerden neden haberdar olamadı?" sorusuna cevap olarak "Bu sorunun kısmi cevabı: Huawei!" şeklinde yazdı. Ayrıca son 30 ayı aşkın bir süredir Hamas liderleri ve militanlarının Huawei'nin telefonlarını, tabletlerini ve dizüstü bilgisayarlarını kullandığını belirtti.

    İsrail'in Hamas saldırısına geç tepki vermesi Huawei'ye bağlandı Tam Boyutta Gör
    Huawei telefonları kırmanın neden bu kadar zor olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıklayan Dean, Google ve diğer ABD teknoloji şirketlerinin Huawei'ye kendi işletim sistemlerini kullanma iznini vermemesini hatırlattı. Bu yasağın da Huawei'yi hacklenmesi kolay olmayan kendi sistemini geliştirmeye zorladığını belirtti.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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