İsrail'in Hamas saldırısına geç tepki vermesinden Huawei sorumlu tutuluyor

DaiWW adlı X (Twitter) kullanıcısı şu açıklaması ile konuya dikkat çekti:
"Görünüşe bakılırsa Hamas liderleri Batılı istihbarat servislerinin dinlemelerini engellemek için Huawei'nin telefonlarını kullanmışlar. ABD'nin Huawei'den neden bu kadar nefret ettiğini şimdi anlayabiliyoruz. Hassas bilgilerinizin CIA'e sızdırılmasını istemiyorsanız Huawei telefon satın alın."
Bu kullanıcının teorisi daha sonra eski El Kaide üyesi ve MI6 gizli istihbarat servisi ajanı Aimen Dean tarafından da doğrulandı. Dean'in verilerine göre Hamas liderleri ve militanları Huawei tablet ve akıllı telefon kullanıyor.
ABD ambargosu kırılamaz bir sistemle mi sonuçlandı?
Dean, "İsrail'in güvenlik ve istihbarat servisleri, Hamas'ın İsrail'e karşı cesurca planladığı eylemlerden neden haberdar olamadı?" sorusuna cevap olarak "Bu sorunun kısmi cevabı: Huawei!" şeklinde yazdı. Ayrıca son 30 ayı aşkın bir süredir Hamas liderleri ve militanlarının Huawei'nin telefonlarını, tabletlerini ve dizüstü bilgisayarlarını kullandığını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.