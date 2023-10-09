İsrail'in Hamas saldırısına geç tepki vermesinden Huawei sorumlu tutuluyor

Tam Boyutta Gör İsrail istihbaratının Hamas saldırısına geç tepki vermesi Huawei ile ilişkilendiriliyor. Al Bawaba tarafından yayınlanan bir raporda Filistinli militanların Batılı istihbarat kurumlarının dinlemelerini engellemek için Huawei'nin akıllı telefonlarını kullandıkları bildirildi.

DaiWW adlı X (Twitter) kullanıcısı şu açıklaması ile konuya dikkat çekti:

"Görünüşe bakılırsa Hamas liderleri Batılı istihbarat servislerinin dinlemelerini engellemek için Huawei'nin telefonlarını kullanmışlar. ABD'nin Huawei'den neden bu kadar nefret ettiğini şimdi anlayabiliyoruz. Hassas bilgilerinizin CIA'e sızdırılmasını istemiyorsanız Huawei telefon satın alın."

Bu kullanıcının teorisi daha sonra eski El Kaide üyesi ve MI6 gizli istihbarat servisi ajanı Aimen Dean tarafından da doğrulandı. Dean'in verilerine göre Hamas liderleri ve militanları Huawei tablet ve akıllı telefon kullanıyor.

ABD ambargosu kırılamaz bir sistemle mi sonuçlandı?

Dean, "İsrail'in güvenlik ve istihbarat servisleri, Hamas'ın İsrail'e karşı cesurca planladığı eylemlerden neden haberdar olamadı?" sorusuna cevap olarak "Bu sorunun kısmi cevabı: Huawei!" şeklinde yazdı. Ayrıca son 30 ayı aşkın bir süredir Hamas liderleri ve militanlarının Huawei'nin telefonlarını, tabletlerini ve dizüstü bilgisayarlarını kullandığını belirtti.

Tam Boyutta Gör Huawei telefonları kırmanın neden bu kadar zor olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıklayan Dean, Google ve diğer ABD teknoloji şirketlerinin Huawei'ye kendi işletim sistemlerini kullanma iznini vermemesini hatırlattı. Bu yasağın da Huawei'yi hacklenmesi kolay olmayan kendi sistemini geliştirmeye zorladığını belirtti.

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