Xiaomi "tuşlu telefonların kralı" olarak adlandırdığı telefonunu piyasaya sürecek

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Son yıllarda Nokia, fiziksel düğmelere sahip birçok akıllı telefon modelini tanıtıyor. Ancak Xiaomi tarafından tasarlanan yeni cihaz bu segment için bir dönüm noktası olabilir.

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Telefonun Xiaomi Qin F22 Pro veya Duoqin F22 Pro olarak adlandırılacak ve cihaz 640 x 960 piksel çözünürlüğe sahip dokunmatik LCD ekran, büyük fiziksel düğmeler, MediaTek G85 yonga seti, 4 GB RAM ve 128 GB flash bellek ile donatılacak.

Çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı

Ayrıca telefon, ön panelin sağ alt köşesinde yer alan 2 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel ana kamera, 10 watt şarj destekli 2150 mAh pile de sahip. Cihazın boyutları 147 x 58 x 9 mm, ağırlığı ise 116 gr olacak.

F22 Pro, teorik olarak normal bir akıllı telefon gibi uygulamaları indirmenize izin veren Android 12 işletim sistemini çalıştıracak. Dokunmatik ekran özelliği sayesinde, uygulamalar tuşlarla etkileşime adapte edilmemiş olsa bile, kullanıcılar herhangi bir sorun yaşamayacak. Xiaomi'nin tuşlu telefonlara bakış açısını değiştirecek cihazının fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.

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