Blade Runner 2049 fragmanı geldi

80’li yılların kült bilim kurgu filmi Blade Runner - Bıçak Sırtı, halen türünün en önemli yapımlarından birisi olarak görülüyor. Harrison Ford’un rol aldığı efsane film 35 yıl sonra yeniden beyazperdeye dönüyor.

Blade Runner 2049 adındaki devam filminin çekimleri tamamlandı ve ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. Harrison Ford ve Ryan Gosling ikilisinin başrolü paylaştığı film ilk filmden 30 yıl sonra geçiyor. Yeni Blade Runner olan polis memuru K, insanlıktan geri kalanları alt üst etme potansiyeli olan bir gizemi açığa çıkarmaya çalışıyor. Bu çalışmalar onu kayıp olan eski Blade Runner Rick Deckard’a götürecektir.

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İlk Blade Runner filmini yöneten Ridley Scott’un yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni ise Arrival’dan hatırlayacağımız Denis Villeneuve. Filmde Robin Wright, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi ve Jared Leto gibi isimler de yer alıyor. Film 6 Ekim 2017 tarihinde vizyona girecek.