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Blade Runner 2049 fragmanı geldi

80'li yıllarda verdiği önemli mesajlarla kült film kategorisine girmeyi başaran Blade Runner yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmden ilk fragman yayınlanmış durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Dijital Perde
Ekrem71
Haber Editörü
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80’li yılların kült bilim kurgu filmi Blade Runner - Bıçak Sırtı, halen türünün en önemli yapımlarından birisi olarak görülüyor. Harrison Ford’un rol aldığı efsane film 35 yıl sonra yeniden beyazperdeye dönüyor.

Blade Runner 2049 adındaki devam filminin çekimleri tamamlandı ve ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. Harrison Ford ve Ryan Gosling ikilisinin başrolü paylaştığı film ilk filmden 30 yıl sonra geçiyor. Yeni Blade Runner olan polis memuru K, insanlıktan geri kalanları alt üst etme potansiyeli olan bir gizemi açığa çıkarmaya çalışıyor. Bu çalışmalar onu kayıp olan eski Blade Runner Rick Deckard’a götürecektir.

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İlk Blade Runner filmini yöneten Ridley Scott’un yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni ise Arrival’dan hatırlayacağımız Denis Villeneuve. Filmde Robin Wright, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi ve Jared Leto gibi isimler de yer alıyor. Film 6 Ekim 2017 tarihinde vizyona girecek.

 

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Das Boot 2 yıl en beğenilen
İlk film, zamanının çok ötesinde bir kurguya ve senaryoya sahipti. Gerçekten 80'lerde, böyle bir hayal gücünden ziyade ileri görüşlülük sergileyen nadir yapımlardan biri. 2. filmi merakla bekliyorum.
İlk film, zamanının çok ötesinde bir kurguya ve senaryoya sahipti. Gerçekten 80'lerde, böyle bir hayal gücünden ziyade ileri görüşlülük sergileyen nadir yapıml...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
dublaj türkçe kitabı gibi ! :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1967 – 2067 yılları arası; bir ailenin 5 kuşak süren, 100 yıllık köleliğinin, post modern, özgürlükçü bir dille anlatımı…
2050’lerden sonra, el çizgilerini okuyan cihazlarla kredi kullanabiliyorsunuz…
Bankalar, ülkenin en önemli kurumları haline gelmiş, kişilerin çocukluktan yetişkinliğe geçerken, aldıkları ahlaki değerlere göre, ekonomik hayata başlangıç kredileri veriliyordu.
Bu değeri kredi olarak yükleyen bankanın adı: İNSAN BANKASI

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hidrojennn 2 yıl
ilk film çok farklıydı.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ilkinin tadı ve ruhunu bile yakalayamaz !
mesele yokluklar zamanında bir şeyleri ortaya çıkara bilmektir !
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Devian 2 yıl
Ryan Gosling olduğu her filmde neden retroWave çalıyor arka planda

Tamam Drive dan sonra o adamla çok bagdaştı o muzik türü ama bu fragmanda da 1:00 da arka planda yine retrowave duyuyoruz sıkmadı mı :) Neyse en azından retrowave bu filmle uyumlu olacaktır , heryer Neon ışıklar falan hadi bakalım bekliyoruz.
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dede17 2 yıl
Bir fragmandır gidiyoruz hadi hayırlısı amacından sapmak bu olsa gerek
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Das Boot 2 yıl en beğenilen
İlk film, zamanının çok ötesinde bir kurguya ve senaryoya sahipti. Gerçekten 80'lerde, böyle bir hayal gücünden ziyade ileri görüşlülük sergileyen nadir yapımlardan biri. 2. filmi merakla bekliyorum.
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