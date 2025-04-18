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    Star Wars: Starfighter resmen duyuruldu; 2027'de gösterime girecek

    Bu sabah Tokyo'da gerçekleşen Star Wars Celebration etkinliği sırasında yeni Star Wars filmi resmi olarak duyuruldu. Star Wars: Starfighter adını taşıyan filmin başrolünde Ryan Gosling olacak.
    Star Wars: Starfighter Tam Boyutta Gör
    Star Wars serisini önümüzdeki yıl The Mandalorian & Grogu ile beyaz perdeye döndürecek olan Lucasfilm, bir sonraki Star Wars filmini de resmen duyurdu. The Mandalorian & Grogu'dan sonra çıkacak Star Wars filmi, Shawn Levy tarafından hazırlanan Star Wars: Starfighter olacak.

    Deadpool & Wolverine, Stranger Things, Free Guy gibi yapımların yönetmeni olarak tanınan Shawn Levy'nin bir Star Wars filmi hazırladığı ve bu filmin başrolünde Ryan Gosling'in yer alacağı bir süredir konuşuluyordu. Dün Tokyo'da gerçekleşen Star Wars Celebration etkinliğinde hem bu bilgiler doğrulandı hem de filmin adı ve vizyon tarihi açıklandı. Star Wars: Starfighter, 28 Mayıs 2027'de gösterime girecek.

    Star Wars: Starfighter, Ana Seriden Bağımsız Yeni Bir Macerayı Konu Alacak

    Jonathan Tropper (Banshee)'ın senaryosunu yazdığı Star Wars: Starfighter, son üçlemenin birkaç yıl sonrasında geçecek ama bu ana seriden bağımsız, münferit bir hikâye anlatacak. Yani bir devam filmi değil, bir spin-off olacak. Zaten Shawn Levy de filmi tanımlarken "Bu bir prequel ya da bir devam filmi değil; yeni bir macera" ifadelerini kullandı.

    Prodüksiyonuna bu sonbaharda başlanacak film için şu ana kadar sadece Shawn Levy ve Ryan Gosling'in isimleri resmi olarak açıklandı. Ancak son günlerde gelen söylentiler, Jodie Comer (Killing Eve) ve Jesse Plemons (Civil War)'ın da filmde rol alacağına işaret ediyor. Ayrıca bu yıl Anora ile Oscar kazanan Mikey Madison'a da başrollerden biri için teklif götürüldüğü, fakat Madison'ın bu teklifi geri çevirdiği konuşuluyor.

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