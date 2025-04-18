Star Wars: Starfighter resmen duyuruldu; 2027'de gösterime girecek

Deadpool & Wolverine, Stranger Things, Free Guy gibi yapımların yönetmeni olarak tanınan Shawn Levy'nin bir Star Wars filmi hazırladığı ve bu filmin başrolünde Ryan Gosling'in yer alacağı bir süredir konuşuluyordu. Dün Tokyo'da gerçekleşen Star Wars Celebration etkinliğinde hem bu bilgiler doğrulandı hem de filmin adı ve vizyon tarihi açıklandı. Star Wars: Starfighter, 28 Mayıs 2027'de gösterime girecek.
Star Wars: Starfighter, Ana Seriden Bağımsız Yeni Bir Macerayı Konu Alacak
Jonathan Tropper (Banshee)'ın senaryosunu yazdığı Star Wars: Starfighter, son üçlemenin birkaç yıl sonrasında geçecek ama bu ana seriden bağımsız, münferit bir hikâye anlatacak. Yani bir devam filmi değil, bir spin-off olacak. Zaten Shawn Levy de filmi tanımlarken "Bu bir prequel ya da bir devam filmi değil; yeni bir macera" ifadelerini kullandı.
Prodüksiyonuna bu sonbaharda başlanacak film için şu ana kadar sadece Shawn Levy ve Ryan Gosling'in isimleri resmi olarak açıklandı. Ancak son günlerde gelen söylentiler, Jodie Comer (Killing Eve) ve Jesse Plemons (Civil War)'ın da filmde rol alacağına işaret ediyor. Ayrıca bu yıl Anora ile Oscar kazanan Mikey Madison'a da başrollerden biri için teklif götürüldüğü, fakat Madison'ın bu teklifi geri çevirdiği konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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