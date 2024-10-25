Mutlaka izlemeniz gereken efsane kült filmler (2024)

Her sinemaseverin favori bir kült klasiği vardır. Kült film, özel bir hayran kitlesine veya kült bir takipçi kitlesine sahip filmlerdir. Kült film terimi, 1970’lerde popüler gece yarısı filmlerin (genellikle televizyonda gece geç saatlerde gösterilen filmler veya sinemada ikinci gösterim filmler) artan popülaritesini tanımlamak için ortaya atılmıştır. Aksiyondan belgesele farklı türde olan kült klasikler genelde ilk gösterimden birkaç yıl sonra takipçi kitlesi kazanır. Peki, tüm zamanların en iyi kült filmleri hangileri? Kült film önerileri arayanlar bu listeye kesinlikle göz atmalı.

En iyi film indirme siteleri 1 yıl önce eklendi

En çok izlenen Türk kült filmleri 💯 Tam Boyutta Gör Türk sinema tarihinin de efsanevi, her sahnesi hafızalara kazınmış kült filmleri vardır. İşte aile izleyebileceğiniz Türk kült filmleri: Babam ve Oğlum Hababam Sınıfı Eşkıya Bir Zamanlar Anadolu’da Masumiyet Kuru Otlar Üstüne Kış Uykusu Ahlat Ağacı Kader Zübük

Sinema dünyasında daha çok milyonlarca dolar gişe rekoru kıran filmler konuşulur ancak popüler olmamış veya eleştirmenlerce beğenilmemiş ancak zamanla sadık ve kendini adamış hayran kitlesi oluşturmuş kült filmler de sinemada önemli bir yer edinmiştir. En kült değil, en iyi kült filmlerini arıyorsanız, buradaki listeye kesinlikle göz atmalısınız.

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Tüm zamanların unutulmaz efsane kült filmleri listesi