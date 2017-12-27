Blade Runner 2049 görsel efektleri nasıl hazırlandı?

Görsel efektler bugün sinemanın vazgeçilmez unsurlarından birisi. Bilim kurgu filmlerinden aksiyon filmlerine veya drama türüne kadar artık her yapımda görsel efekt kullanılıyor. Çekimlerin yapılacağı bir mekanda plato kurmak yerine artık görsel efektlerle mekan doğrudan yapımın içerisine aktarılıyor. Böylece zaman ve emek tasarrufu yapılmış oluyor. Son dönemin popüler filmi Blade Runner 2049’da da ileri derecede görsel efektler mevcut.

Aşırı efekt

Görsel efektlerin zaten en çok kullanıldığı yapımlar bilim kurgu filmleri. Karakterler artık neredeyse stüdyoyu hiç terk etmeden filmin tüm mekanlarında dijital olarak gezerek çekimleri tamamlıyor.

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Blade Runner 2049 filminin görsel efektlerini hazırlayan Rodeo FX, çalışmaların kısa bir video halinde sosyal medyadan paylaştı. Dış mekanda çekildiği havası uyandıran sahnelerin bile stüdyoda görsel efektlerle hazırlandığını görüyoruz.

Bazı sinema otoriteleri görsel efektlerin sinema sektöründe çok daha yeni ufuklar açacağını düşünse de bazı otoriteler oyuncuların sürekli yeşil perdeler içerisinde rol yapmasının motivasyonu etkilediğini düşünüyor. Hatta yönetmen Joseph Kosinski, Oblivion filminde üs olarak kullanılan evin etrafına perdeler koyarak efektleri buraya yansıttı ve oyuncuların gerçek ortamdaymış gibi hissetmesini sağladı.