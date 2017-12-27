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Garmin Vivofit 4 duyuruldu

Düşük fiyat seviyesinde ortalama özellikler sunan bir fitness bilekliği arıyorsanız Garmin’in yeni Vivofit 4 modeli 80$ seviyesinde tatmin edici fonksiyonlarla geliyor.
1 yıl
1,7b
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7
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Garmin Vivofit 4 duyuruldu

Navigasyon sistemleri ile ünlü Garmin’in uygun fiyatlı ve beğenilen fitness bilekliği serisi Vivofit genişlemeye devam ediyor. Seriye bu hafta dördüncü nesil yani Vivofit 4 modeli de katılmış oldu.

Garmin Vivofit 4 özellikleri ve fiyatı 

Maliyete odaklı olduğu için rakip bileklikler kadar çok özelliğinin olmadığını görüyoruz. Örneğin nabız ölçer bulunmuyor. Atılan adım ve gidilen mesafeyi takip edebilen Vivofit 4, ayrıca uyku takibi de yapabiliyor. Ürün su altında da kullanılabiliyor.

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Kullanıcıya en ideal sağlıklı yaşam için tavsiyelerde bulunan bilekliğin her zaman açık ekranında bu bilgilerin yanı sıra gelen aramalar, hava durumu uyarıları gibi ekstralar da bildirim olarak görünüyor. Garmin Move IQ yazılımı ile bileklik yaptığını sporu algılayarak takibe başlıyor.

Garmin Vivofit 4 bilekliği 80$ fiyat etiketi ile oldukça uygun ancak fiyatı daha düşük Çinli markaların bile nabız ölçer kullandığı bir dönemde aslında buna yer vermemesi biraz hayal kırıklığı olmuş. Bu noktada 1 yıllık kullanım süresi ve kişiselleştirilebilir tema teselli olabilir. 

 

https://buy.garmin.com/en-US/US/p/582444?zebratwo=CJ Yorum Yaz
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crossmatch 1 yıl
1 yıl şarj olması iyi.
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burakk, 1 yıl
Geçen mi band 2 aldım, Vivofit daha şık ama Mi'de nabız ölçer de var ve 120 lira gibi bir fiyata geldi.
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deniz_sea 1 yıl
Editör maaşı dolar olarak alıyor galiba,
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Mesudum 1 yıl
80 USD ucuz mu yahu?
20 USD değil mi bu işin normali?
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Whisper 1 yıl
Ç.Ö.P
:)
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aytek66 1 yıl
En temel özelliklerden biri haline gelen nabız ölçeri bile koymuyorsa pek tutacağını sanmıyorum. Maliyet odaklı denmiş ancak 100 TL lik bilekliklerde bile nabız ölçer bulunurken. Bu kol saatine saat eklememek gibi bir şey olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
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sis651 1 yıl aytek66
Bu bilekliğin en temel özelliği zaten bataryalı olması ve bir yıl şarj gerektirmemesi. İlk modelden beridir bu böyle ve muhtemelen devam eden serilerinde de böyle olacak. Esas sıkıntı ise fiyatı. Çinli üreticilerin fiyatlarına göre çok pahalı kalıyor.
Tutmaz vs. diyen arkadaşlar olmuş ama yıllardır tutmaması gereken bu bileklik kendini 4. sürümü ile güncelledi. :) Aslında güncellemede renkli ekran hariç kayda değer bir şey yok. Optik nabız ölçerler de dinlenme nabzı için iyiler ama aktivitede bilek ölçüm için iyi bir nokta değil. Eskiden göğüs bantı eşleştiriliyordu sanırım bunlara ama bu modelde var mı bu özellik bilmem ve bunu alan da göğüs bandı niye alsın ya da eşitlemek istesin? :D
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