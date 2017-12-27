Garmin Vivofit 4 duyuruldu

Navigasyon sistemleri ile ünlü Garmin’in uygun fiyatlı ve beğenilen fitness bilekliği serisi Vivofit genişlemeye devam ediyor. Seriye bu hafta dördüncü nesil yani Vivofit 4 modeli de katılmış oldu.
Garmin Vivofit 4 özellikleri ve fiyatı
Maliyete odaklı olduğu için rakip bileklikler kadar çok özelliğinin olmadığını görüyoruz. Örneğin nabız ölçer bulunmuyor. Atılan adım ve gidilen mesafeyi takip edebilen Vivofit 4, ayrıca uyku takibi de yapabiliyor. Ürün su altında da kullanılabiliyor.Ayrıca Bkz. "Facebook’un pazarlama eğitimi platformu Blueprint ülkemizde erişime açıldı"
Kullanıcıya en ideal sağlıklı yaşam için tavsiyelerde bulunan bilekliğin her zaman açık ekranında bu bilgilerin yanı sıra gelen aramalar, hava durumu uyarıları gibi ekstralar da bildirim olarak görünüyor. Garmin Move IQ yazılımı ile bileklik yaptığını sporu algılayarak takibe başlıyor.
Garmin Vivofit 4 bilekliği 80$ fiyat etiketi ile oldukça uygun ancak fiyatı daha düşük Çinli markaların bile nabız ölçer kullandığı bir dönemde aslında buna yer vermemesi biraz hayal kırıklığı olmuş. Bu noktada 1 yıllık kullanım süresi ve kişiselleştirilebilir tema teselli olabilir.
https://buy.garmin.com/en-US/US/p/582444?zebratwo=CJ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
20 USD değil mi bu işin normali?
:)
Tutmaz vs. diyen arkadaşlar olmuş ama yıllardır tutmaması gereken bu bileklik kendini 4. sürümü ile güncelledi. :) Aslında güncellemede renkli ekran hariç kayda değer bir şey yok. Optik nabız ölçerler de dinlenme nabzı için iyiler ama aktivitede bilek ölçüm için iyi bir nokta değil. Eskiden göğüs bantı eşleştiriliyordu sanırım bunlara ama bu modelde var mı bu özellik bilmem ve bunu alan da göğüs bandı niye alsın ya da eşitlemek istesin? :D