Garmin Vivofit 4 duyuruldu

Navigasyon sistemleri ile ünlü Garmin’in uygun fiyatlı ve beğenilen fitness bilekliği serisi Vivofit genişlemeye devam ediyor. Seriye bu hafta dördüncü nesil yani Vivofit 4 modeli de katılmış oldu.

Garmin Vivofit 4 özellikleri ve fiyatı

Maliyete odaklı olduğu için rakip bileklikler kadar çok özelliğinin olmadığını görüyoruz. Örneğin nabız ölçer bulunmuyor. Atılan adım ve gidilen mesafeyi takip edebilen Vivofit 4, ayrıca uyku takibi de yapabiliyor. Ürün su altında da kullanılabiliyor.

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Kullanıcıya en ideal sağlıklı yaşam için tavsiyelerde bulunan bilekliğin her zaman açık ekranında bu bilgilerin yanı sıra gelen aramalar, hava durumu uyarıları gibi ekstralar da bildirim olarak görünüyor. Garmin Move IQ yazılımı ile bileklik yaptığını sporu algılayarak takibe başlıyor.

Garmin Vivofit 4 bilekliği 80$ fiyat etiketi ile oldukça uygun ancak fiyatı daha düşük Çinli markaların bile nabız ölçer kullandığı bir dönemde aslında buna yer vermemesi biraz hayal kırıklığı olmuş. Bu noktada 1 yıllık kullanım süresi ve kişiselleştirilebilir tema teselli olabilir.