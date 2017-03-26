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Blitzkrieg 3’te yapay zeka, rakiplere nal toplatıyor

Kendisini sürekli geliştiren yapay zeka konseptleri artık oyunlarda da oldukça zorlayıcı hale geliyor. Blitzkrieg 3 oyununda adeta profesyonel bir oyuncu konsepti karşınızda.
2 yıl
6,3b
1
14
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde oldukça ilerleyen yapay zeka çalışmaları kendisini oyunlarda da göstermeye başladı. Blitzkrieg 3 oyunu için geliştirilen yapay zeka tabanlı bir oyuncu rakiplere adeta nal toplatıyor.

Liderlik tablosunda zirvede

Boris adındaki yapay zeka oyuncu, hamlelerini analiz ederken nöral ağ sistemimizi örnek alıyor. Oyuncu düzenli olarak oyun oturumlarını analiz ediyor ve nöral ağ tabanlı algoritmaları ile düşmanın hamlelerini tahmin ediyor.

Bu tahminlere göre de karşı hamleler yapıyor. Birimlerini düşmanlardan gizlemeye çalışıyor, düşman ateşinin yerini tahmin ederek hızlıca üsse saldırıyor veya kendi savunma çemberini oluşturuyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli Ahoy Games’den yeni bir oyun"

Boris çevrimiçi oyunda şimdiden liderlik tablolarında zirveye yerleşmeyi başardı. Üstelik düşman ile ilgili herhangi bir gizli bilgiye de sahip değil. Blitzkrieg 3 oyuncuları Boris ile karşılaşmak için Özelleştirilmiş Oyun bölümünden yapay zeka oyuncusunu rakip olarak ekleyebiliyorlar.

 

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ezicioyuncu 2 ay
yapay zekanın gelişmesi strateji oyunların da muhteşem bir deneyim verecektir.
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FRAPS_TR 2 ay
Yapay zeka daha icat edilmedi. Şirketler neden sonuç komutlarını zeka diye millete pazarlıyorlar.
Ona bakılırsa hesap makineside yapay zeka sonucu çıkıyor.
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AirSupport 2 ay FRAPS_TR
Aynen moruk
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AREryilmaz 2 ay
skynet
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Patren 2 yıl
Blitzkrieg gibi ani saldiri yapacaksin, yapay zekanin aklini alirsiniz
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TheCapedCrusader 2 yıl Patren
patren
Blitzkrieg gibi ani saldiri yapacaksin, yapay zekanin aklini alirsiniz

avatar / mesaj uyumu
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ardaq 2 yıl
bu tip oyunlarda zamanlama önemlidir sonuçta bilgisayar insandan daha iyi yapar. oyun güzele benziyor istek listeme attım alırım ileride :d
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9600_G_T 2 yıl
Coh tarzi oyun
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arel.gr 2 yıl
space invaders döneminden bu göne oynamıyorum, meydandaki şadırvan ve fiskiyesi olup bitenlerden nasıl etkilenmiyor :
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Whippoorwill 2 yıl
Yapay zekaların bu gelişimi strateji oyunlarına da farklı bir boyut getirecektir. Biraz ürkütücü ancak heyecan verici elbette.
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axaxa 2 yıl
Yapay zekaların gelişmesi için daha çok zaman geçmesi lazım.
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gun 2 yıl Silent Guardian
Öyle birşey olsa sızar ve şirket kurum aşırı prestij kaybı oluşacağından cesaret edemezler. Zira şuna tüm oyun piyasasının odağına girmişlerdir kesin tüm yapımcılar her bilgiyi almak için uğraşırlar sonuçta onlarda oyunlarına eklemek isteyecekler.
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Silent Guardian 2 yıl gun
gun
Öyle birşey olsa sızar ve şirket kurum aşırı prestij kaybı oluşacağından cesaret edemezler. Zira şuna tüm oyun piyasasının odağına girmişlerdir kesin tüm yapımcılar her bilgiyi almak için uğraşırlar sonuçta onlarda oyunlarına eklemek isteyecekler.

Vakti zamanında Deep Blue ve Kasparov arasındaki çekişmede de Yapay zeka bir insanı yenmişti ve tahmin edersiniz ki çok daha büyük bir organizasyondu. Kasparov bilgisayar değil, insan tarafından yönetildiğini iddia etse de IBM tekrar karşılaşma isteğini reddetmiş, programı iptal etmişti.
Ha komplo teorilerini sevmem, eğer bu haber %100 doğruysa güzel bir gelişme zira Yapay zekanın geleceği çok parlak, takdir edersiniz ki bu ufak gelişmeler emekleme adımları.
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