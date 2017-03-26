Blitzkrieg 3’te yapay zeka, rakiplere nal toplatıyor

Son dönemde oldukça ilerleyen yapay zeka çalışmaları kendisini oyunlarda da göstermeye başladı. Blitzkrieg 3 oyunu için geliştirilen yapay zeka tabanlı bir oyuncu rakiplere adeta nal toplatıyor.
Liderlik tablosunda zirvede
Boris adındaki yapay zeka oyuncu, hamlelerini analiz ederken nöral ağ sistemimizi örnek alıyor. Oyuncu düzenli olarak oyun oturumlarını analiz ediyor ve nöral ağ tabanlı algoritmaları ile düşmanın hamlelerini tahmin ediyor.
Bu tahminlere göre de karşı hamleler yapıyor. Birimlerini düşmanlardan gizlemeye çalışıyor, düşman ateşinin yerini tahmin ederek hızlıca üsse saldırıyor veya kendi savunma çemberini oluşturuyor.Ayrıca Bkz. "Yerli Ahoy Games’den yeni bir oyun"
Boris çevrimiçi oyunda şimdiden liderlik tablolarında zirveye yerleşmeyi başardı. Üstelik düşman ile ilgili herhangi bir gizli bilgiye de sahip değil. Blitzkrieg 3 oyuncuları Boris ile karşılaşmak için Özelleştirilmiş Oyun bölümünden yapay zeka oyuncusunu rakip olarak ekleyebiliyorlar.
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Ona bakılırsa hesap makineside yapay zeka sonucu çıkıyor.
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Vakti zamanında Deep Blue ve Kasparov arasındaki çekişmede de Yapay zeka bir insanı yenmişti ve tahmin edersiniz ki çok daha büyük bir organizasyondu. Kasparov bilgisayar değil, insan tarafından yönetildiğini iddia etse de IBM tekrar karşılaşma isteğini reddetmiş, programı iptal etmişti.
Ha komplo teorilerini sevmem, eğer bu haber %100 doğruysa güzel bir gelişme zira Yapay zekanın geleceği çok parlak, takdir edersiniz ki bu ufak gelişmeler emekleme adımları.