Blitzkrieg 3’te yapay zeka, rakiplere nal toplatıyor

Son dönemde oldukça ilerleyen yapay zeka çalışmaları kendisini oyunlarda da göstermeye başladı. Blitzkrieg 3 oyunu için geliştirilen yapay zeka tabanlı bir oyuncu rakiplere adeta nal toplatıyor.

Liderlik tablosunda zirvede

Boris adındaki yapay zeka oyuncu, hamlelerini analiz ederken nöral ağ sistemimizi örnek alıyor. Oyuncu düzenli olarak oyun oturumlarını analiz ediyor ve nöral ağ tabanlı algoritmaları ile düşmanın hamlelerini tahmin ediyor.

Bu tahminlere göre de karşı hamleler yapıyor. Birimlerini düşmanlardan gizlemeye çalışıyor, düşman ateşinin yerini tahmin ederek hızlıca üsse saldırıyor veya kendi savunma çemberini oluşturuyor.

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Boris çevrimiçi oyunda şimdiden liderlik tablolarında zirveye yerleşmeyi başardı. Üstelik düşman ile ilgili herhangi bir gizli bilgiye de sahip değil. Blitzkrieg 3 oyuncuları Boris ile karşılaşmak için Özelleştirilmiş Oyun bölümünden yapay zeka oyuncusunu rakip olarak ekleyebiliyorlar.