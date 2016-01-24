Blue Origin aynı roketi ikinci kez uzaya fırlatarak bir ilke imza attı

Geçtiğimiz günlerde SpaceX'in uzaya fırlattığı roketi başarılı bir şekilde dünyaya geri indirmesi gündemi oldukça meşgul etmişti. Daha önce uzaya fırlatılan roketler yalnızca tek kullanımlık olduğu için aynı görevi ikinci kez gerçekleştirmek bile oldukça ciddi bir masraf gerektiriyordu. Her ne kadar SpaceX bu sorunu çözmede öne çıksa da bir başka özel uzay şirketi Blue Origin'de benzer çalışmalar yürütüyor.

Tıpkı SpaceX'in yaptığı gibi, uzaya fırlattığı roketleri tekrar kullanabilmek üzere dünyaya indiren şirket geçtiğimiz yılın Kasım ayında New Shepard isimli roketini ateşlemiş ve geri indirmeyi başarmıştı. Blue Origin'i SpaceX'den ayıran en önemli nokta ise şirketin uzay turizmi için uçuşlar yapıyor olması.

Roketler, termosfer katman sınırına (100km'den sonrası) kadar yükselerek dünya yörüngesine oturuyorlar ve bu şekilde turistlere kısa bir uzay yolculuğu sağlanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (400 km'de) da bulunduğu bu katmana çıkan insanlar yaklaşık 5 dakikalığına yer çekiminden kurtulma deneyimini yaşayabiliyorlar.

Yolculuk oldukça kısa sürdüğü için roketin fırlatılması ve indirilmesi de aynı gün içerisinde gerçekliyor. New Shepard, fırlatışın ardından ikinci kez uzaya gönderilen ilk roket olma ünvanını da kazandı. İkinci görevinde 101.3 km'de yörüngeye oturan roket, görevini tamamladıktan sonra yine başarılı bir şekilde yüzeye indi.

SpaceX daha büyük ve ağır roketlerle bu işlevi daha zor şekilde yapmaya çalışsa da, şimdilik liderlik koltuğunun Blue Origin'de olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin CEO'su da ikinci başarılı inişin ardından yaptığı açıklamada "İlerleyen dönemlerde daha uzak uçuşlar yapmak için çalışıyoruz" dedi.

http://www.engadget.com/2016/01/23/jeff-bezos-blue-origin-sent-its-rocket-to-space-again/