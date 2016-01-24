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Blue Origin aynı roketi ikinci kez uzaya fırlatarak bir ilke imza attı

Uzay roketlerinin dünyaya geri indirilmesi ve tekrar kullanılması son dönemde oldukça sık konuşuluyor. Özel uzay şirketlerinden Blue Origin ise aynı roketi 2. kez kullanarak bu konuda ilke imza attı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Blue Origin aynı roketi ikinci kez uzaya fırlatarak bir ilke imza attı
 
Geçtiğimiz günlerde SpaceX'in uzaya fırlattığı roketi başarılı bir şekilde dünyaya geri indirmesi gündemi oldukça meşgul etmişti. Daha önce uzaya fırlatılan roketler yalnızca tek kullanımlık olduğu için aynı görevi ikinci kez gerçekleştirmek bile oldukça ciddi bir masraf gerektiriyordu. Her ne kadar SpaceX bu sorunu çözmede öne çıksa da bir başka özel uzay şirketi Blue Origin'de benzer çalışmalar yürütüyor.
Tıpkı SpaceX'in yaptığı gibi, uzaya fırlattığı roketleri tekrar kullanabilmek üzere dünyaya indiren şirket geçtiğimiz yılın Kasım ayında New Shepard isimli roketini ateşlemiş ve geri indirmeyi başarmıştı. Blue Origin'i SpaceX'den ayıran en önemli nokta ise şirketin uzay turizmi için uçuşlar yapıyor olması.
Roketler, termosfer katman sınırına (100km'den sonrası)  kadar yükselerek dünya yörüngesine oturuyorlar ve bu şekilde turistlere kısa bir uzay yolculuğu sağlanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (400 km'de) da bulunduğu bu katmana çıkan insanlar yaklaşık 5 dakikalığına yer çekiminden kurtulma deneyimini yaşayabiliyorlar. 
Yolculuk oldukça kısa sürdüğü için roketin fırlatılması ve indirilmesi de aynı gün içerisinde gerçekliyor. New Shepard, fırlatışın ardından ikinci kez uzaya gönderilen ilk roket olma ünvanını da kazandı. İkinci görevinde 101.3 km'de yörüngeye oturan roket, görevini tamamladıktan sonra yine başarılı bir şekilde yüzeye indi.
SpaceX daha büyük ve ağır roketlerle bu işlevi daha zor şekilde yapmaya çalışsa da, şimdilik liderlik koltuğunun Blue Origin'de olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin CEO'su da ikinci başarılı inişin ardından yaptığı açıklamada  "İlerleyen dönemlerde daha uzak uçuşlar yapmak için çalışıyoruz" dedi.

http://www.engadget.com/2016/01/23/jeff-bezos-blue-origin-sent-its-rocket-to-space-again/ Yorum Yaz
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Spiderhip 3 yıl
Ulan işe bak ya, aramızdaki uçurum öyle arttı ki, neredeyse uzayın farklı gezegenlerinde yaşayan farklı ırklar gibiyiz.

Yazının icadı MÖ3000 lere dayanıyor. Bizde hala okuma yazma bilmeyen bir kesim söz konusu. Adamlar nanoteknolojilere göbek attırıyor. Gezegenler arası gidip geliyor. Biz 140km/s ye çıkan bir tren yaptık, adına da hızlı tren dedik, o bile raydan çıktı millet öldü. Ha treni de zaten biz icat etmedik, Fransızdan Japondan falan satın aldık. En fazla raylara döşemişizdir, e o da raydan çıkmasından belli.

Ya amacım kendimizi küçümsemek değil, bizdeki cesaret, yardımseverlik vs hiçbirinde yok. Savaşa girsek, adamlar atom bombası gönderse, biz evdeki ekmek bıçağıyla çıkar dalarız, korkmayız, konu vatan millet olunca feriştahını tanımayız lafım yok. Ama teknolojik olarak bakınca aramızda, hele bazı kesimlerimizle kıyaslayınca neredeyse 3000 yıl falan var boru değil yani. Adamlar şu korktuğumuz, merak ettiğimiz uzaylı ırklar gibi oldu, neredeyse çıkıp gidiyorlar aya, marsa bina yapmaya başlıyorlar. Bizim hangimizin evinde daha teleskop var.

Ay bu gece son 50 yılın en yakınına gelecek diyorlar, biz dürbünle, ya da adamların elimize verdiği telefonları zoomlayarak bakıyoruz. Çoğumuz, "aman kaya parçası bakcam da ne olcek be" diyor.

Hayır es kaza kapalı kutu olunsa, hiç bir ülke teknolojisini başkasıyla paylaşmasa, nasıl bir gariplik olurdu. Tepemizden uçaklar geçerken ula bu ne be derdik. Uçağı bıraktım hala atla ya da anadolla gezer olurduk ki anadolun %100 ü yerli imkanla mı üretil mişti bilmiyorum.

Bizim sözde bilimsel kuruluşumuz, Tübitak kalkmış İstanbul/Kadıköy deki şu senelerdir ıslah edilemiyen Bokludere (kurbağalıdere) için biz baktık, içme suyu kalitesinde, çay bile yapılır diyor. Dereye bakıyorsun, boklar ayrı yüzüyor, asitler ayrı patlıyor. Hadi gel bir daha bu tubitak'ın bir dediğine inan. Kadıköy belediyesi de madem öyle, biz size bir damacana yollayalım çay yapın için diye kapak yapıyor twetterdan, ama cevap yok tabi.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
şekli bir insan uvzuna çok benziyor
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underlater 3 yıl
Bence iki şirket birlikte çalışmalı. Böylece eksiklerini daha çabuk kapatabilirler. Sonra biri uzay turizmiyle ilgilenir, diğeri de Mars'a insan göndermekle :)
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kadirirdem 3 yıl
iyi olmuş Helal Olsun...
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arel.gr 3 yıl
heeehh şöyle, noolur noolmaz iyiki etmişsin, bakarsın olmaz.
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Lazeran 3 yıl
bu roket ile falcon 9 tamamen farklı işleri yapıyor. falcon 9 en son görevinde 2000km yükseğe çıkıp alçak yörünge uygusu deploy etti. saatte 10000kmden fazla yatay vektörel hıza çıktı ve bu hızı sıfırlayıp geri indi. Yakın bir zamanda nasa'nın tüm roket fırlatma görevlerini spacex devralacak gibi. roketleri arada bir patlamasına rağmen maliyet olarak nasadan halen aşağıda.
bu roketin amacı ise uzay turizmi yani nihayi amaç olarak 400km yukarıya çıkıp geri inecek. şimdilik testlerde 100km irtifaya yükseliyor. kendi alanında başarılı yani ama falcon9'un beceri ve özelliklerine sahip değil.
falcon9 en son bacak mekanizmasında çıkan aksaklıklarından dolayı yere indikten sonra devrilip patlamıştı elon musk pod mekanizmasının değiştirileceğini söylemişti.
özet: adamlar yapıyor biz de bık bık ötüyoruz yaptığımız başka bişe yok.
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arel.gr 3 yıl
hadi patren, kadirirdem nerdesiniz ?
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simbolmina 3 yıl
Başkaları konuşur, blue origin yapar olmuş biraz ama aadadsfaf
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alemburda34 3 yıl
Adamlar neyle ugrasiyor vay be !
Alternatif bir sirketinde bu isi yapmasi guzel.
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