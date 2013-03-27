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BlueAnt, üst seviye Bluetooth kulaklığı Q3'ün satışına başlıyor

6 yıl
717
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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BlueAnt, üst seviye Bluetooth kulaklığı Q3'ün satışına başlıyor
CES fuarında ilk olarak kullanıcı karşına çıkartılan üst seviye Bluetooth kulaklık modeli BlueAnt Q3'ün sonunda satışına başlanıyor.

Birçok kullanıcı tarafından telefon görüşmeleri için halen oldukça popüler oranda kullanılmaya devam eden Bluetooth kulaklık modelleri, yeni özellikler kazanarak gelişmeye devam ediyor. Bu doğrultuda tasarlanmış üst seviye bir Bluetooth kablosuz kulaklık modeli olan BlueAnt Q3, Apple'ın Siri ve Google'ın Voice Actions destekleri ile kullanıcıların söylediklerini otomatik olarak metin mesajı haline getirebiliyor ve ses komutları ile kontrol edilebiliyor. Firma tarafından özel olarak geliştirilen "Voice Isolation" ve "Wind Armor" isimli teknolojiler ile 35km hızlara kadar rüzgar sesini ve diğer sesleri engelleyerek oldukça rahat telefon görüşmeleri yapılmasına imkan sağlayan model, aynı anda iki telefona birden bağlanarak aktif olarak kullanılabiliyor.
 
BlueAnt, üst seviye Bluetooth kulaklığı Q3'ün satışına başlıyor
BlueAnt, üst seviye Bluetooth kulaklığı Q3'ün satışına başlıyor
İçerisinde yer alan şarj edilebilir bataryanın durumunu direkt olarak akıllı telefonlar üzerinde gösterebilen kulaklık, teknik olarak Bluetooth 3.0/4.0 ile 10 metre kullanım mesafesine, microUSB üzerinde şarj imkanına, 3.7V lityum-iyon pil ile 7 saat konuşma ve 100 saat bekleme süresine, 55.2x16x28.3mm boyutlara ve 10 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip.
BlueAnt internet sitesi üzerinden ön siparişe açılmış olan Q3 kulaklık modeli, 99$ fiyat etiketine sahip. 
http://www.myblueant.com/products/headsets/q3/features.php 

http://www.myblueant.com/products/headsets/q3/features.php Yorum Yaz
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