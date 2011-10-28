Boeing 787 Dreamliner türbülansa karşı akselometre kullanıyor

Tasarım olarak yıllarca aynı anlayışı koruyan yolcu uçakları, gelişen teknolojinin bir sonucu olarak evrim geçiriyorlar. Airbus tarafından geliştirilen çift katlı A380, en agresif konfigürasyonunda 853 yolcu taşıyabilen devasa bir yapı sunarken, A380 gibi büyük uçak tasarımlarının ticari anlamda çok verimli olmadığını düşünen Boeing ise görece daha küçük uçak tasarımlarına yöneliyor. Şirketin en yenilikçi modeli olan ve yolculu ilk uçuşunu kısa bir süre önce gerçekleştiren 787 Dreamliner, gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Kullanıcılara daha geniş görüş alanı sunabilmek için %30 daha büyük pencerelerle gelen 787 Dreamliner'da, ağırlığı düşürmek ve hareketli parça sayısını azaltmak adına pencere gölgeliklerine yer verilmiyor. Bunun yerine güneş ışığını engellemek için 30 saniyede camın renk tonunun değiştiren elektronik karartma sistemi kullanılıyor. 787 Dreamliner'daki bir diğer dikkat çekici detay ise kabin içine giren gürültüyü azaltmaya yönelik. Hafif bir yapıya sahip olan uçakta gürültü engelleme için daha fazla komponent kullanma yolunu tercih etmeyen Boeing, bunun yerine egzoz etrafındaki dalga örtüsü kullanıyor ve bu, motor gürültüsünde ciddi azalma sağlayarak daha akıcı ve keyifli bir yolculuk deneyimi yaşatabiliyor.

Boeing'in yeni uçağındaki en dikkat çekici teknolojilerin başında türbülansa karşı akselometre kullanılıyor olması gelmekte. Bilindiği üzere yolculuk kalitesini düşüren temel sorunların başında, türbülansa bağlı olarak uçağın bir miktar düşüş yaşaması geliyor. Bu soruna karşı daha efektif bir yol arayışına giren Boeing, 787 Dreamliner'ın burun kısmına akselometreler yerleştirmiş. Bu sensörler ani bir düşüş kaydettikleri takdirde, nanosaniyeler içerisinde kanatlardaki flaplara ayarlanmalarını söylüyor. Yapılan açıklamalara göre eski uçaklarda 9 fitlik düşüş, 787 Dreamliner'da sadece 3 fit olarak gerçekleşiyor.

Boeing 787 Dreamliner'daki konforu arttırabilmek adına kabin basıncı da metcut pek çok uçağın aksine 8 bin fit yerine 6 bin fite ayarlanmış. Oklohama Üniversitesi'nin araştırmasına göre bu değişiklik sayede yolcuların daha az baş ağırısı yaşayacağı, uçuş sonrasında daha dingin hissedecekleri ifade ediliyor. Özel iç aydınlatması ve güçlü kompozit gövdesi ile Boeing 787 Dreamliner'ın havayolu şirketlerinin markajında olduğunu söylemek mümkün.