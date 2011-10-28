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Boeing 787 Dreamliner türbülansa karşı akselometre kullanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,8b
1
18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tasarım olarak yıllarca aynı anlayışı koruyan yolcu uçakları, gelişen teknolojinin bir sonucu olarak evrim geçiriyorlar. Airbus tarafından geliştirilen çift katlı A380, en agresif konfigürasyonunda 853 yolcu taşıyabilen devasa bir yapı sunarken, A380 gibi büyük uçak tasarımlarının ticari anlamda çok verimli olmadığını düşünen Boeing ise görece daha küçük uçak tasarımlarına yöneliyor. Şirketin en yenilikçi modeli olan ve yolculu ilk uçuşunu kısa bir süre önce gerçekleştiren 787 Dreamliner, gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor.
Kullanıcılara daha geniş görüş alanı sunabilmek için %30 daha büyük pencerelerle gelen 787 Dreamliner'da, ağırlığı düşürmek ve hareketli parça sayısını azaltmak adına pencere gölgeliklerine yer verilmiyor. Bunun yerine güneş ışığını engellemek için 30 saniyede camın renk tonunun değiştiren elektronik karartma sistemi kullanılıyor. 787 Dreamliner'daki bir diğer dikkat çekici detay ise kabin içine giren gürültüyü azaltmaya yönelik. Hafif bir yapıya sahip olan uçakta gürültü engelleme için daha fazla komponent kullanma yolunu tercih etmeyen Boeing, bunun yerine egzoz etrafındaki dalga örtüsü kullanıyor ve bu, motor gürültüsünde ciddi azalma sağlayarak daha akıcı ve keyifli bir yolculuk deneyimi yaşatabiliyor.
Boeing'in yeni uçağındaki en dikkat çekici teknolojilerin başında türbülansa karşı akselometre kullanılıyor olması gelmekte. Bilindiği üzere yolculuk kalitesini düşüren temel sorunların başında, türbülansa bağlı olarak uçağın bir miktar düşüş yaşaması geliyor. Bu soruna karşı daha efektif bir yol arayışına giren Boeing, 787 Dreamliner'ın burun kısmına akselometreler yerleştirmiş. Bu sensörler ani bir düşüş kaydettikleri takdirde, nanosaniyeler içerisinde kanatlardaki flaplara ayarlanmalarını söylüyor. Yapılan açıklamalara göre eski uçaklarda 9 fitlik düşüş, 787 Dreamliner'da sadece 3 fit olarak gerçekleşiyor.
Boeing 787 Dreamliner'daki konforu arttırabilmek adına kabin basıncı da metcut pek çok uçağın aksine 8 bin fit yerine 6 bin fite ayarlanmış. Oklohama Üniversitesi'nin araştırmasına göre bu değişiklik sayede yolcuların daha az baş ağırısı yaşayacağı, uçuş sonrasında daha dingin hissedecekleri ifade ediliyor. Özel iç aydınlatması ve güçlü kompozit gövdesi ile Boeing 787 Dreamliner'ın havayolu şirketlerinin markajında olduğunu söylemek mümkün. 

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alpa07 8 yıl
DH de baya uçaktan anlıyan aynştaynlar var :D :D
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metalok 8 yıl alpa07
alpa07

DH de baya uçaktan anlıyan aynştaynlar var :D :D

Uçaktan değil ama okuduğunu anlayan arkadaşlar var.
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deniz_sea 8 yıl
Arkadaşlar boeing 8000f te kabin basinci ayarını yaparken bu değeri 6000f te ayar yapmaya başlamış yani daha erken kabin basinci ayarı ile daha ağrısız ucus için ben öyle anladım
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xpugur 8 yıl deniz_sea
deniztoyota

Arkadaşlar boeing 8000f te kabin basinci ayarını yaparken bu değeri 6000f te ayar yapmaya başlamış yani daha erken kabin basinci ayarı ile daha ağrısız ucus için ben öyle anladım

ohh be şimdi anladım istediğim cevap buymuş :=) teşekkürler ...


DÜZELTME :D ... konu düzeltilmiş galiba ... çünkü daha önce "uçuş yüksekliği" deniyodu sonradan "kabin basıncı" ile değiştirilmiş... yani yazı en yanlışmış daha önce o yüzden anlamıyormuşum...
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osmanner45 8 yıl
xpugur
TheExtasyOfCold @xpugur; Uçakların gökyüzünde kullandıkları belirli yollar vardır. yani şuradan kestirmeden gidelim gibi birşey diyemedikleri gibi irtifayı da istedikleri gibi belirleyemezler. Örneğin Türkiyede batıdan doğuya çift rakamlı irtifalarda, doğudan batıya tek rakamlı irtifalarda (tam terside olabilir) uçulur. kuzey-güney içinde aynısı geçerli. Transit yani uluslararası yollarda bu tür uçaklar belirli bir yükseklikte uçar. Bu belirlenen yüksekliğin altında da ülke içi ulaşım sağlanır.
Türkiyede böyle böyle demişsiniz .. işte bende onu diyorum haberde üçuş yüksekliği uçağı yapan tarafından ayarlanmış gibi söyleniyor!! yada ben öyle anlıyorum ... normalde bulunduğu ülkenin şartlarına göre değişir uçuş yüksekliği... sizin dediğiniz biliyorum böylece çarpışma ihtimali falan azalıyo falan ama sizin dediğinizde uçuş yükseklikleri sonuçta uçağın üreticisi tarafından belirlenmiyo olması lazım onu diyorum !!

Üretici ve model bazlı düşünürsek her uçağın çıkabileceği maksimum irtifalar teknik olarak belirtilmiştir. Her uçuş için farklı yol haritaları düzenlenmek zorundadır. Eklediğim video 1 günde dünyada oluşan hava trafiğini (Her uçak 1 sarı nokta) göstermektedir. Hiçbiri havada birbirine çarpmadan seyehatlerini gerçekleştirirler. USA üzerine dikkat!
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Chuckly 8 yıl
Türbülans uçağın zevkli tarafidir
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Ermeydan 8 yıl
TheExtasyOfCold
Uçuş yüksekliği bilgisinde hata var bu tür yolcu uçakları çoğunlukla 25.000 feet ve üstünde seyahat eder. Belki 8 kmden 6 kmye indirmiş olabilirler. Oda 24.000 feetten 18.000 feete düşmek demektir. Ancak bu irtifalarda uçak çok fazla yakıt tüketir ve menzili kısalır !

Hocam sen yazdıktan sonra edit geldi mi bilmiyorum ama şu anda bir yanlışlık yok. Bahsettiğin kabin irtifasıysa kabin irtifasıyla uçağın irtifası farklı şeyler. Boeing 737'de 8000feet'ti. Bunda indirmişler demek ki. Gövdeyi daha sağlam yapmışlar.
Aşağıdaki linkte sayfa 4 ve 5'te gayet açıklayıcı bilgiler var bu konuda.
mmo.org.tr/...
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Menow 8 yıl
Yakıt artar, menzil kisalir derken guzergahin uzaması mı yoksa sürtünmenin artmasını mi kastediyoruz.
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blood.army 8 yıl
Yok hayır zaten butun yolu AIS belirler hava kontrolu trafikcileri yonlendirme yaparlar belli asgari sartlar vardır bazen ust seviye icin pilotlar ızın ıster onaylanır veya onaylanmaz her zman bi standart vardır asla kımse kafasına gore ucamaz gorunen trafik ayrı bide havada gorunmeyen trafik vardır ki ucaklar bu durumlara uymazlara havada carpısabilirler buyuzden kımse sıstemın ezemez veya dısarı cıkamaz
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cagataykoroglu 8 yıl
Güzel yazı uçağa binesim geldi :)
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TheExtasyOfCold 8 yıl
@xpugur; Uçakların gökyüzünde kullandıkları belirli yollar vardır. yani şuradan kestirmeden gidelim gibi birşey diyemedikleri gibi irtifayı da istedikleri gibi belirleyemezler. Örneğin Türkiye'de batıdan doğuya çift rakamlı irtifalarda, doğudan batıya tek rakamlı irtifalarda (tam terside olabilir) uçulur. kuzey-güney içinde aynısı geçerli. Transit yani uluslararası yollarda bu tür uçaklar belirli bir yükseklikte uçar. Bu belirlenen yüksekliğin altında da ülke içi ulaşım sağlanır.
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xpugur 8 yıl TheExtasyOfCold
TheExtasyOfCold

@xpugur; Uçakların gökyüzünde kullandıkları belirli yollar vardır. yani şuradan kestirmeden gidelim gibi birşey diyemedikleri gibi irtifayı da istedikleri gibi belirleyemezler. Örneğin Türkiye'de batıdan doğuya çift rakamlı irtifalarda, doğudan batıya tek rakamlı irtifalarda (tam terside olabilir) uçulur. kuzey-güney içinde aynısı geçerli. Transit yani uluslararası yollarda bu tür uçaklar belirli bir yükseklikte uçar. Bu belirlenen yüksekliğin altında da ülke içi ulaşım sağlanır.

Türkiyede böyle böyle demişsiniz .. işte bende onu diyorum haberde üçuş yüksekliği uçağı yapan tarafından ayarlanmış gibi söyleniyor!! yada ben öyle anlıyorum ... normalde bulunduğu ülkenin şartlarına göre değişir uçuş yüksekliği... sizin dediğiniz biliyorum böylece çarpışma ihtimali falan azalıyo falan ama sizin dediğinizde uçuş yükseklikleri sonuçta uçağın üreticisi tarafından belirlenmiyo olması lazım onu diyorum !!
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xpugur 8 yıl
uçuş yüksekliği uçağa bağlı bişi miki zaten?? hangi havayolu şirketi nasıl isterse öyle uçurur uçağı ... !? o kısmı anlamadım :S
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