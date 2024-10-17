Merakla beklenen Boeing 777X yine ertelendi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Boeing’in büyük beklentilerle piyasaya sürmeyi planladığı 777X modelinin teslimat tarihi bir kez daha ertelendi ve bu sefer 2026’ya kadar uzatıldı. İlk hedef olan 2020'den bu yana altı yıllık bir gecikme söz konusu. Şirketin CEO’su Kelly Ortberg, bu ertelemenin temel nedenleri olarak geliştirme zorluklarını, test aşamasındaki sorunları ve halen devam eden işçi grevlerini gösterdi.

Boeing 777X, 2026’da gelecek

Ortberg, yaptığı açıklamada, “777X programında, geliştirme sürecinde karşılaştığımız zorlukların yanı sıra uçuş testi duraklaması ve devam eden iş bırakma eylemi program zaman çizelgemizi geciktirecek. Müşterilerimize ilk teslimatın 2026 yılında yapılmasını beklediğimizi bildirdik” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Boeing 777X, yaklaşık 400 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan en büyük çift motorlu jumbo jet olarak öne çıkıyor. Ancak, son erteleme ile birlikte, havayollarının sabrı tükenmeye başladı. Özellikle Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, Boeing’in teslimat takvimine uyup uymayacağı konusunda şüphelerini dile getirmeye başladı.

Boom’un trijet süpersonik uçağından hız rekoru 4 gün önce eklendi

777X gecikmelerine ek olarak Ortberg, Boeing’in 2027’de 767 kargo uçağı üretimini de durduracağını açıkladı. Mevcut siparişlerin tamamlanmasının ardından bu kararın yürürlüğe gireceği belirtilirken, Boeing'in orta boy kargo uçağı segmentinde Airbus’ın rakipsiz kalmasına yol açabileceği düşünülüyor. Airbus da Temmuz ayında tedarik zincirindeki "tıkanıklıklar" nedeniyle teslimatlarda gecikme yaşadığını kabul etmişti ancak Boeing çok daha geniş çaplı sorunlarla karşı karşıya. Boeing’in savunma ve uzay bölümlerinde de ciddi mali kayıplar yaşanıyor.

Mali durumu düzeltmek için Boeing, çalışan sayısını yüzde 10 oranında azaltarak yaklaşık 17.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Ortberg, bu adımı şirketin "mali gerçeklerle uyumlu hale gelmesi" için bir yeniden yapılanma olarak tanımladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Merakla beklenen Boeing 777X yine ertelendi