Merakla beklenen Boeing 777X yine ertelendi

Boeing 777X, 2026’da gelecek
Ortberg, yaptığı açıklamada, “777X programında, geliştirme sürecinde karşılaştığımız zorlukların yanı sıra uçuş testi duraklaması ve devam eden iş bırakma eylemi program zaman çizelgemizi geciktirecek. Müşterilerimize ilk teslimatın 2026 yılında yapılmasını beklediğimizi bildirdik” ifadelerini kullandı.
777X gecikmelerine ek olarak Ortberg, Boeing’in 2027’de 767 kargo uçağı üretimini de durduracağını açıkladı. Mevcut siparişlerin tamamlanmasının ardından bu kararın yürürlüğe gireceği belirtilirken, Boeing'in orta boy kargo uçağı segmentinde Airbus’ın rakipsiz kalmasına yol açabileceği düşünülüyor. Airbus da Temmuz ayında tedarik zincirindeki "tıkanıklıklar" nedeniyle teslimatlarda gecikme yaşadığını kabul etmişti ancak Boeing çok daha geniş çaplı sorunlarla karşı karşıya. Boeing’in savunma ve uzay bölümlerinde de ciddi mali kayıplar yaşanıyor.
Mali durumu düzeltmek için Boeing, çalışan sayısını yüzde 10 oranında azaltarak yaklaşık 17.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Ortberg, bu adımı şirketin "mali gerçeklerle uyumlu hale gelmesi" için bir yeniden yapılanma olarak tanımladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.