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    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen Boeing 777X yine ertelendi

    Boeing'in merakla beklenen 777X uçağı yeniden ertelendi. Orijinal olarak 2020 yılını hedefleyen uçak için şimdi takvimler 2026 yılı için ayarlandı. Havayolları ise bundan memnun değil.
    Merakla beklenen Boeing 777X yine ertelendi Tam Boyutta Gör
    Boeing’in büyük beklentilerle piyasaya sürmeyi planladığı 777X modelinin teslimat tarihi bir kez daha ertelendi ve bu sefer 2026’ya kadar uzatıldı. İlk hedef olan 2020'den bu yana altı yıllık bir gecikme söz konusu. Şirketin CEO’su Kelly Ortberg, bu ertelemenin temel nedenleri olarak geliştirme zorluklarını, test aşamasındaki sorunları ve halen devam eden işçi grevlerini gösterdi.

    Boeing 777X, 2026’da gelecek

    Ortberg, yaptığı açıklamada, “777X programında, geliştirme sürecinde karşılaştığımız zorlukların yanı sıra uçuş testi duraklaması ve devam eden iş bırakma eylemi program zaman çizelgemizi geciktirecek. Müşterilerimize ilk teslimatın 2026 yılında yapılmasını beklediğimizi bildirdik” ifadelerini kullandı.

    Merakla beklenen Boeing 777X yine ertelendi Tam Boyutta Gör
    Boeing 777X, yaklaşık 400 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan en büyük çift motorlu jumbo jet olarak öne çıkıyor. Ancak, son erteleme ile birlikte, havayollarının sabrı tükenmeye başladı. Özellikle Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, Boeing’in teslimat takvimine uyup uymayacağı konusunda şüphelerini dile getirmeye başladı.

    777X gecikmelerine ek olarak Ortberg, Boeing’in 2027’de 767 kargo uçağı üretimini de durduracağını açıkladı. Mevcut siparişlerin tamamlanmasının ardından bu kararın yürürlüğe gireceği belirtilirken, Boeing'in orta boy kargo uçağı segmentinde Airbus’ın rakipsiz kalmasına yol açabileceği düşünülüyor. Airbus da Temmuz ayında tedarik zincirindeki "tıkanıklıklar" nedeniyle teslimatlarda gecikme yaşadığını kabul etmişti ancak Boeing çok daha geniş çaplı sorunlarla karşı karşıya. Boeing’in savunma ve uzay bölümlerinde de ciddi mali kayıplar yaşanıyor.

    Mali durumu düzeltmek için Boeing, çalışan sayısını yüzde 10 oranında azaltarak yaklaşık 17.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Ortberg, bu adımı şirketin "mali gerçeklerle uyumlu hale gelmesi" için bir yeniden yapılanma olarak tanımladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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