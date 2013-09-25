Boeing, daha gerçekçi eğitim senaryoları için emekliye ayrılan F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başladı

Dünyanın en büyük sivil / askeri uçak ve helikopter üreticilerinden Boeing, General Dynamics tarafından geliştirilen ve daha sonra bir diğer büyük üretici Lockheed Martin tarafından üretim hakları satın alınan efsanevi savaş uçağı F-16'nın emekliye ayrılan modellerini daha gerçekçi eğitim senaryoları için kullanmaya başladı.

Pilotların çok daha gerçekçi savaş eğitimleri alabilmesi için geliştirilen ve QF-16 ismiyle lanse edilen uçak, içerisinde herhangi bir pilot barındırmıyor ve yerde bulunan kontrol istasyonları sayesinde uçurulabiliyor. Yüksek hızda yapılan manevraların ya da iniş / kalkış gibi işlemlerin altından rahatlıkla kalkabilen insansız hava aracı, insan hayatını tehlikeye sokabilecek birçok unsurdan kurtulmuş şekilde limitlerin de üzerinde eğitimler için oldukça faydalı bir yapı ortaya koyuyor.

Hazırlanan QF-16 insansız eğitim uçaklarının altı tanesinin Amerika Hava Kuvvetleri 53. Silah Değerlendirme Grubu'nun bir parçası olarak 82. Hava Hedefler Filosu bünyesinde görev yapacağı belirtiliyor. Konu hakkında Boeing tarafından hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek, QF-16’nın ortaya koyduğu performansı görebilirsiniz.





http://www.engadget.com/2013/09/24/boeing-f-16-fighter-drone/?utm_medium=feed&utm_source=feedly