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Boeing, daha gerçekçi eğitim senaryoları için emekliye ayrılan F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Boeing, daha gerçekçi eğitim senaryoları için emekliye ayrılan F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başladı
Dünyanın en büyük sivil / askeri uçak ve helikopter üreticilerinden Boeing, General Dynamics tarafından geliştirilen ve daha sonra bir diğer büyük üretici Lockheed Martin tarafından üretim hakları satın alınan efsanevi savaş uçağı F-16'nın emekliye ayrılan modellerini daha gerçekçi eğitim senaryoları için kullanmaya başladı.
Pilotların çok daha gerçekçi savaş eğitimleri alabilmesi için geliştirilen ve QF-16 ismiyle lanse edilen uçak, içerisinde herhangi bir pilot barındırmıyor ve yerde bulunan kontrol istasyonları sayesinde uçurulabiliyor. Yüksek hızda yapılan manevraların ya da iniş / kalkış gibi işlemlerin altından rahatlıkla kalkabilen insansız hava aracı, insan hayatını tehlikeye sokabilecek birçok unsurdan kurtulmuş şekilde limitlerin de üzerinde eğitimler için oldukça faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
Hazırlanan QF-16 insansız eğitim uçaklarının altı tanesinin Amerika Hava Kuvvetleri  53. Silah Değerlendirme Grubu'nun bir parçası olarak 82. Hava Hedefler Filosu bünyesinde görev yapacağı belirtiliyor. Konu hakkında Boeing tarafından hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek, QF-16’nın ortaya koyduğu performansı görebilirsiniz.


http://www.engadget.com/2013/09/24/boeing-f-16-fighter-drone/?utm_medium=feed&utm_source=feedly Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
halitozbasli 6 yıl
Haberde yazanla videoda anlatılan arasında ucurum var. Adamlar bunlarını drone'a cevirmis. Maksat egitimde ziyade tatbikatlarda vurmak için yapmışlar
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cagataykoroglu 6 yıl
Adamlar nelerle uğraşıyor :(
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ceo-tr 6 yıl
serdarcenk
ceo-trHer şey insansız oluyor. hadi hayırlısı. bu gidişle 4. dünya savaşını bir kaç tane hacker başlatıcak.
Hacı, 3.sünü ne ara yaptın. Bizim haberimiz olmadı da :) Savaş konusunda yavaş olalım derim.

3 - 4 aramızda bir sayının lafımı olur. önemli olan mesajın içeriği :)
bu arada harbiden 3 yerine 4 e basmışım. :)
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serdarcenk 6 yıl
ceo-tr
Her şey insansız oluyor. hadi hayırlısı. bu gidişle 4. dünya savaşını bir kaç tane hacker başlatıcak.

Hacı, 3.sünü ne ara yaptın. Bizim haberimiz olmadı da :) Savaş konusunda yavaş olalım derim.
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dogo argentino 6 yıl
"4. Dünya savaşını insanlar, kılıç, kalkan ve mızrakla yaparlar" diye bir söz vardı
1 Yanıt Yanıtla
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ceo-tr 6 yıl
Her şey insansız oluyor. hadi hayırlısı. bu gidişle 4. dünya savaşını bir kaç tane hacker başlatıcak.
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