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Boeing denizaltında da giden bir hava aracı tasarlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Boeing denizaltında da giden bir hava aracı tasarlıyor

Son dönemde insansız hava araçları - İHA'larda önemli gelişmeler yaşanıyor ve artık hükümetler bu araçlar için özel kanunlar hazırlamak zorunda kalıyor. Boeing ise amfibi tarzında bir araç ile yeni bir dönemin kapılarını açmaya hazırlanıyor. 

İHA tanımını yaptığımız araçlar genelde havada yol alıyor ancak aynı tanım altında Parrot gibi firmaların hobi amaçlı yerde giden versiyonları da bulunuyor. Şimdi ise Boeing bu tanımı denize doğru genişletiyor. 

Firmanın onayını aldığı bir patente göre havada uçarken bir anda denize dalarak denizaltı şeklinde gidebilen İHA'lar mümkün olacak. Flying submarine 100 olarak adlandırılan bu yeni araç çıkarılabilir kanatlara sahip. Uçuş yaparken gerektiği anda kanatlarını fırlatan araç belirli bir derinliğe dalarak denizde yol alabiliyor. 

Araç daha çok insanlı araçlarla girilmesi tehlikeli olan veya çok masraflı olan bölgelerde kullanılacak. Havada ilerledikten sonra denize dalan araç görev bitimi deniz üzerinden tekrar kontrolcüsüne dönebilecek. Kanatları takılabildiği için de yeniden uçurulabilecek. 

Bu yeni amfibi aracın test edildiğine dair söylentiler var ancak bu tam olarak doğrulanabilmiş değil. Bu bakımdan aracın hangi özellikleri var ve enerji kaynağı olarak neler kullanılıyor bilinmiyor.  

http://hexus.net/ce/news/automotive/85667-boeing-invents-aerial-drone-can-transform-submarine/ Yorum Yaz
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Miasmus 4 yıl en beğenilen
Bunu ben çizsem dalga geçersiniz, Boeing çizince auuuwww
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BekirHan 4 yıl
İdrak edemediğiniz nokta;
"Türk biri çizse" diye zırlavarken Türk birisinin sadece çidiğini düşünmeniz.
Adamlar yapıyor olum, çizmiyor sadece.
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fuujitsu 4 yıl
Kimse aouuwww gibi ya da hll olsn gibisinden birsey dememiş. Ben diyeyim bari AOUUOWWW Helal olsun , yüzyılın projesi xD
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kadirirdem 4 yıl
bunu bir türk arkadaş çizse dalga geçersin yürü git işine dersiniz elina damı çizince vay yavrum ne projeymiş oluyor bir kere türkiyede insanların yaptıgı şeylerin önemi yokki.Çıkan mühendis'lerde zaten onun yüzünden göç ediyorlar Abd ye oraya buraya...
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olağan_şüpheli 4 yıl
Msj
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join4freee 4 yıl
Çizime kızmamak lazım.Bunun ilhamı kesinlikle tuvaletteyken gelmiş olmalı.
Uçağın suya düşmesi felan...
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Miasmus 4 yıl en beğenilen
Bunu ben çizsem dalga geçersiniz, Boeing çizince auuuwww
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