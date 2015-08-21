Boeing denizaltında da giden bir hava aracı tasarlıyor

Son dönemde insansız hava araçları - İHA'larda önemli gelişmeler yaşanıyor ve artık hükümetler bu araçlar için özel kanunlar hazırlamak zorunda kalıyor. Boeing ise amfibi tarzında bir araç ile yeni bir dönemin kapılarını açmaya hazırlanıyor.





İHA tanımını yaptığımız araçlar genelde havada yol alıyor ancak aynı tanım altında Parrot gibi firmaların hobi amaçlı yerde giden versiyonları da bulunuyor. Şimdi ise Boeing bu tanımı denize doğru genişletiyor.





Firmanın onayını aldığı bir patente göre havada uçarken bir anda denize dalarak denizaltı şeklinde gidebilen İHA'lar mümkün olacak. Flying submarine 100 olarak adlandırılan bu yeni araç çıkarılabilir kanatlara sahip. Uçuş yaparken gerektiği anda kanatlarını fırlatan araç belirli bir derinliğe dalarak denizde yol alabiliyor.





Araç daha çok insanlı araçlarla girilmesi tehlikeli olan veya çok masraflı olan bölgelerde kullanılacak. Havada ilerledikten sonra denize dalan araç görev bitimi deniz üzerinden tekrar kontrolcüsüne dönebilecek. Kanatları takılabildiği için de yeniden uçurulabilecek.





Bu yeni amfibi aracın test edildiğine dair söylentiler var ancak bu tam olarak doğrulanabilmiş değil. Bu bakımdan aracın hangi özellikleri var ve enerji kaynağı olarak neler kullanılıyor bilinmiyor.

http://hexus.net/ce/news/automotive/85667-boeing-invents-aerial-drone-can-transform-submarine/