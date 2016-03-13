Boeing, insansız denizaltı aracı Echo Voyager'ı tanıttı

Boeing denince akla ilk olarak uçaklar ve diğer hava araçları gelse de, firmanın çalışmaları hava araçları ile sınırlı kalmıyor. ABD menşeli firma, 1960'lı yıllardan beri su altı araçları da geliştiriyor. Daha önce, Echo Seeker ve Echo Ranger adlarını taşıyan iki denizaltı geliştiren Boeing, geçtiğimiz günlerde de yeni denizaltı aracı Echo Voyager'ı görücüye çıkardı.

Echo Voyager, 15.5 metrelik boyu ile, kendisinden önce gelen 5.5 metrelik Echo Ranger ve 9.8 metrelik Echo Seeker'dan çok daha büyük bir denizaltı. Boeing'in daha önceki denizaltılarının da olduğu gibi insansız bir araç olan Echo Voyager, kendi başına aylarca faaliyet gösterebiliyor. Bu da Voyager'ı öncüllerinden çok daha kayda değer bir araç haline getiriyor. Zira Boeing'in en daha önceki insansız denizaltı araçları, tek seferde en fazla 2 - 3 günlük görevler düzenleyebiliyordu.

Yeniden şarj edilebilir hibrid bir güç sistemi kullanan Echo Voyager, bu yenilikçi özelliği sayesinde tek seferde aylarca süren yolculuklar gerçekleştirebilecek. Bu sayede uzun süreli araştırmalar için kullanılabilecek denizaltı aracı, bilim insanları veya ordu tarafından su altında veri toplamak için kullanılacak.

Echo Voyager, bu yaz suya indirilecek



Echo Voyager, denizdeki yolculuğuna başlamak için ikincil bir taşıma aracının yardımına da ihtiyaç duymuyor. Yani araç kendisini denize taşıyacak bir gemiye ihtiyaç duymadan kıyıdaki bir tesisden kendi başına ayrılıp, yine kendi başına bu tesise geri dönebiliyor. Bu da bir taşıma aracı ve bu aracı çalıştıracak mürettebata ödenecek paradan tasarruf edilmesini sağlıyor.

Ayrıca, araç gerektiği taktirde otomatik olarak yüzeye çıkıp, antenini açarak bulunduğu yerden kullanıcısına veri transferi yapabiliyor. Boeing'in yeni insansız denizaltı aracı, bu yaz denize indirilerek test edilecek.

http://www.gizmag.com/boeing-echo-voyager/42272/