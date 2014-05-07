Boeing, yeni uzay kapsülü CST-100'ün iç dizayn görsellerini yayınladı

NASA'nın Uluslarası Uzay İstasyonu'na daha rahat astronot taşıma ve ticari uçuşlar gerçekleştirme amacıyla 2011 yılında başlattığı program kapsamında kendi modelini geliştiren firmalardan Boeing, uzay kapsülü CST-100'ün iç dizayn görsellerini yayınladı.

Uzay filmlerinden çıkmış gibi görünen, geniş pencerelerin yer aldığı ve oldukça modern bir tasarıma sahip olan CST-100, 10 yolcuya kadar taşıma imkanı sağlıyor. İlk amacı Uluslarası Uzay İstasyonu'na astronot taşıma olan kapsülün ilerleyen dönemde özel yolcuları da taşıyabileceği belirtiliyor.

Bu yılın ağustos ayına kadar NASA'nın program kapsamında ortaklarını belirleyeceği bilinirken Boeing'in CST-100'ünün seçilip seçilemeyeceğini hep beraber göreceğiz.

http://www.space.com/25734-boeing-commercial-spaceliner-cabin-design-unveiled.html