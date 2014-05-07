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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Boeing, yeni uzay kapsülü CST-100'ün iç dizayn görsellerini yayınladı

NASA'nın Uluslarası Uzay İstasyonu'na daha rahat astronot taşıma ve ticari uçuşlar gerçekleştirme amacıyla 2011 yılında başlattığı program kapsamında kendi modelini geliştiren firmalardan Boeing, uzay
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Boeing, yeni uzay kapsülü CST-100'ün iç dizayn görsellerini yayınladı
NASA'nın Uluslarası Uzay İstasyonu'na daha rahat astronot taşıma ve ticari uçuşlar gerçekleştirme amacıyla 2011 yılında başlattığı program kapsamında kendi modelini geliştiren firmalardan Boeing, uzay kapsülü CST-100'ün iç dizayn görsellerini yayınladı.
Uzay filmlerinden çıkmış gibi görünen, geniş pencerelerin yer aldığı ve oldukça modern bir tasarıma sahip olan CST-100, 10 yolcuya kadar taşıma imkanı sağlıyor. İlk amacı Uluslarası Uzay İstasyonu'na astronot taşıma olan kapsülün ilerleyen dönemde özel yolcuları da taşıyabileceği belirtiliyor.
Bu yılın ağustos ayına kadar NASA'nın program kapsamında ortaklarını belirleyeceği bilinirken Boeing'in CST-100'ünün seçilip seçilemeyeceğini hep beraber göreceğiz.
 
Boeing, yeni uzay kapsülü CST-100'ün iç dizayn görsellerini yayınladı

http://www.space.com/25734-boeing-commercial-spaceliner-cabin-design-unveiled.html Yorum Yaz
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Virtual Reality 5 yıl en beğenilen
Türkiye ye ne kadar uzak gelişmeler.
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limbesh 5 yıl
güzel görünüyor fakat gerek yok, adam dünyaya dönünce sinema salonlarına gidebilir
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emir kustirika 5 yıl
en dişli rakiplerin birincisi virgin galaktic ki patronunu bilenler bilir şu anda space ship one adlı bir mekikleri var çizim falan değil diğer bir rakip firmada lock and martin ki bu firmada f22 savaş uçağını geliştiren firma bu uçak gelişmiş savaş uçaklarında başı çeken son modeldir ve bir çok farklı rakip daha var ve boing gibi çizim falanda değil çalışan ekipmanlarının testlerini çoktandır yapıyolar
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xSwindLer 5 yıl
Verselerde 1 tur binsek
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greyishblue7 5 yıl
İnsanı havaya sokmaya yeter
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memoseler 5 yıl
Soyuz :)
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asaltek 5 yıl
spak! sen misin? bize dört tane çay göndeeer, demli olsun, anadımı O_o
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Virtual Reality 5 yıl en beğenilen
Türkiye ye ne kadar uzak gelişmeler.
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Rachsuchtig 5 yıl
Uzay yolu filmlerindekine benzemis güzel bayaga
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arel.gr 5 yıl
boeing'in rakipleri varmi, ne sunuyorlar, haber, foto yokmu ?
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selahattın ısık 5 yıl
NASA yı bilmem ama ben dahil bir çok kişinin beğenisini kazandığı kesin..
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