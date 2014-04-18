Boeing'in ufak boyutlu askeri aracı Phantom Badger, V-22 Osprey sertifikasını aldı

Dünyaca ünlü uçak üreticisi Boeing'in çalışma gösterdiği diğer projelerinden ufak boyutlu askeri araç modeli Phantom Badger, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan özel testler sonucunda V-22 Osprey sertifikasını almayı başardı.

Yapılan form, basınç ve G-Kuvvetine karşı yapısal değerlendirmeler sonucunda, dikey iniş kalkış yapabilen helikopter / uçak karşımı V-22 Osprey (Bell Helicopter Textron tarafından Boeing Helicopters partnerliğinde geliştirilmiş ve şu anki kullanıcıları ABD Deniz Piyadeleri ve ABD Hava Kuvvetleri yer alıyor) içerisinde taşınabileceği Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri tarafından onaylanan ve böylece önemli bir adıma imza atan Boeing Phantom Badger, askerlerin zor arazi şartlarında rahat hareket edebilmesi için özel olarak geliştiriliyor.

240 beygir gücündeki benzinli motoru ve dört teker çekiş sistemiyle yaklaşık 130 km maksimum hıza ulaşabildiği belirtilen araç, üzerinde kullanılan hidrolik ve süspansiyon sistemleri ile askerlere rahat bir yolculuk sağlayabiliyor ve suyun içerisinde dahi hareket etmeye devam edebiliyor. 90 cm kalınlığındaki lastikleriyle 1500kg gibi oldukça yüksek bir ağırlığı rahatlıkla taşıyabilen Boeing Phantom Badger, firma tarafından açıklandığı kadarıyla da C-17 kargo uçağı içerisinde 10 adet, C-130 kargo uçağı ile CH-47 helikopter modelleri içerisin de ise 2 adet taşınabiliyor.

Aktif olarak arazide görev yapan askerlere büyük taktik hareket kabiliyeti sağlaması beklenen Boeing Phantom Badger, şimdiye kadar 8,046 km'yi bulan kara testlerine devam ediyor. Araç hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=20295&item=129039#Closed