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Boeing'in ufak boyutlu askeri aracı Phantom Badger, V-22 Osprey sertifikasını aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Boeing'in ufak boyutlu askeri aracı Phantom Badger, V-22 Osprey sertifikasını aldı
Dünyaca ünlü uçak üreticisi Boeing'in çalışma gösterdiği diğer projelerinden ufak boyutlu askeri araç modeli Phantom Badger, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan özel testler sonucunda V-22 Osprey sertifikasını almayı başardı.
Yapılan form, basınç ve G-Kuvvetine karşı yapısal değerlendirmeler sonucunda, dikey iniş kalkış yapabilen helikopter / uçak karşımı V-22 Osprey (Bell Helicopter Textron tarafından Boeing Helicopters partnerliğinde geliştirilmiş ve şu anki kullanıcıları ABD Deniz Piyadeleri ve ABD Hava Kuvvetleri yer alıyor) içerisinde taşınabileceği Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri tarafından onaylanan ve böylece önemli bir adıma imza atan Boeing Phantom Badger, askerlerin zor arazi şartlarında rahat hareket edebilmesi için özel olarak geliştiriliyor.
240 beygir gücündeki benzinli motoru ve dört teker çekiş sistemiyle yaklaşık 130 km maksimum hıza ulaşabildiği belirtilen araç, üzerinde kullanılan hidrolik ve süspansiyon sistemleri ile askerlere rahat bir yolculuk sağlayabiliyor ve suyun içerisinde dahi hareket etmeye devam edebiliyor. 90 cm kalınlığındaki lastikleriyle 1500kg gibi oldukça yüksek bir ağırlığı rahatlıkla taşıyabilen Boeing Phantom Badger, firma tarafından açıklandığı kadarıyla da C-17 kargo uçağı içerisinde 10 adet, C-130 kargo uçağı ile CH-47 helikopter modelleri içerisin de ise 2 adet taşınabiliyor.
Aktif olarak arazide görev yapan askerlere büyük taktik hareket kabiliyeti sağlaması beklenen Boeing Phantom Badger, şimdiye kadar 8,046 km'yi bulan kara testlerine devam ediyor. Araç hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Boeing'in ufak boyutlu askeri aracı Phantom Badger, V-22 Osprey sertifikasını aldı

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=20295&item=129039#Closed Yorum Yaz
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mesincır 5 yıl
Daha önce verildi bu haber.
Edit: Buldum..
29 Mayıs 2013; 8:52:28 forum.donanimhaber.com/...
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infom@n 5 yıl
Yav hala askeri araçların tipine bakıp yorum yapan ergenler var. Kime beğendirecen? Düşman ülkenin kızlarına mı?:D
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fthkn 4 yıl infom@n
Tam aksine inanılmaz derecede tipi güzel araçlar. Yüksek sıcaklıklara ve soğuğa dayanıklı malzeme. Bir tanesini jeep sınıfında satın alabilen adam şanslıdır. Genelde arıza vermez bu tip araçlar çünkü şehir otomobillerine özgü lüks zımbırtıları yoktur. Hafif ve en kaliteli metalllerden üretilmiş malzeme. Ama birinin bile fiyatı sanırım araba fiyatıdır.
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drfree1 5 yıl
millet şöyle böyle diyen adam bari yaptığı bişi.türkiyede 700 milyar dolar harcasa askeriyeye çin gibi kopyalasak ilk başlarda sonra öğrenip kendimiz üretebiliriz. ki zaten haberleri takip ederseniz yada ben kime laf anlatıyorum. cdn.listelist.com/...
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halitozbasli 5 yıl
Sertifika alsa ne yazar. ABD ordus nato sistemine tamamen entegre oldu tektip yakıt zorunluluğu var oda mazot. Bu araç sertifika alsa bile bu yakıtla deniz kuvvatlerinden zor sipariş alır. Tek istisnası özel harekat birimine tahsis edilecek olursa yakıt engeline takılmaz. Kara kuvvetleri sırf bu yüzen dizel motorlu motorsiklet ihalesi açtı 2005 yılında.
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Kuheylan12 5 yıl
Bu kadar basit bir aracın bile haberini yapıyorsunuz ama kendi savunma sanayinizden haberlere yer vermiyorsunuz. Bu koyduğunuz araç, hiç bir şekilde savaş alanında veya çatışmalarda etkili olamaz. Sadece daha önceden belirlenmiş düşmanın olmadığı kısa mesafelerde, az sayıda asker taşır.

Biri de ''Millet neler yapıyor. biz birbirimizi yiyiyoruz'' yazmış. Biliyorum bu konularda bilgili biriler forumumuz da bulunmuyor fakat bu kadar da cahil kalmak olmaz. Arma, Cobra, Pars, Kirpi, Ejder araçlarımızı araştırmanızı tavsiye ederim. Bu saydığım araçların tümü ihraç edilmiş, gelişmiş zırhlı personel taşıyıcılarımızdır.

Ülkemiz kara araçalarında dünyanın önde gelen kuruluşlarına sahiptir. Atıp tutmadan önce araştırmanızı tavsiye ederim.
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mesincır 5 yıl
Daha önce verildi bu haber.
Edit: Buldum..
29 Mayıs 2013; 8:52:28 forum.donanimhaber.com/...
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extinct 5 yıl
bizde youtube kapatsınlar daha önemli
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darkaura 5 yıl
askeri standartda dayanikli, ufak bir arazi araci. kesinlikle kullanmasi cok zevklidir.
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