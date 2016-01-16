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Boeing'in yeni uçak tasarımı göz kamaştırıyor

Havayolu taşımacılığını daha konforlu hale getirmek isteyen Boeing, ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje kapsamında uçakların iç yüzü, LED ekranlarla kaplanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,2b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Boeing'in yeni uçak tasarımı göz kamaştırıyor
Teknoloji dünyası, hızla değişmeye ve yenilikçi fikirlerle şekil değiştirmeye devam ediyor. Havayolu taşımacılığı da teknoloji dünyasında önemli bir yer tutuyor, ancak diğer sektörlerin aksine, son birkaç yıl içinde havayolu taşımacılığı alanında önemli bir değişiklik olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Uçak firmaları, son birkaç yıldır önemli bir değişikliğe imza atmayı başarmadı.
Son aylarda ise, havayolu taşımacılığındaki bu donukluk yavaş yavaş çözülmeye başladı ve uçuş keyfini önemli ölçüde arttıran bazı değişiklikler yapılmaya başlandı. DirecTV sayesinde canlı televizyon izleme şansı ve koltukların arkasına yerleştirilen bireysel video konsolları gibi modern ayrıcalıklar, uçak yolculuğunu daha keyifli hale getirdi. 
 
Boeing'in yeni uçak tasarımı göz kamaştırıyor
Havacılık sektörünün en önemli firmalarından biri olan Boeing, uçak yolculuklarını daha da konforlu hale getiren bu yeniliklere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Boeing'in tasarım aşamasındaki yeni projesi, yolcu uçaklarının iç kısmını LED ekranlarla kaplamayı öneriyor. Böylece havayolu şirketleri, kabin içindeki bu ekranlara ilginç görüntüler yansıtabilecek veya yolculuk hakkında yolcuları bilgilendirebilecek.
Konu hakkında konuşan Boeing yöneticisi Mike Sinnett, kabin içinde sunulan görüntülerin yolcuları rahatlatacak bir manzara görüntüsü olabileceği gibi, yolculara yardımcı olacak bilgilendirmeler de olabileceğini ifade etti. Boeing'e göre bu proje birçok farklı kullanım alanı doğurabilir. Boeing'in değerlendirdiği fikirlerden biri de, yolcuların uyumasını kolaylaştırmak için bu ekranlara gece oluşan yıldızlı gökyüzünü yansıtmak.
Boeing'in yeni uçak tasarımı göz kamaştırıyor
 
Boeing'in yeni uçak tasarımı göz kamaştırıyor
 

http://www.boeing.com/features/2015/12/advanced-lighting-12-15.page Yorum Yaz
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Public_Enemy 3 yıl en beğenilen
bunlar zaten olsada opsiyonel özellikler olacak, normal havayollarının çoğu buna para vermeyecek, eğer para verirse de zaten bilet parasına ekleyecek, ben şahsen iki ışıldak için daha fazla bilet parası vermek istemem.
bunlar zaten olsada opsiyonel özellikler olacak, normal havayollarının çoğu buna para vermeyecek, eğer para verirse de zaten bilet parasına ekleyecek, ben şahs...
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lapatid 3 yıl
göz yorar,baş ağrıtır.
ekranlar heryerde olmak zorunda mı ?
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umut_baris 3 yıl
Gereksiz.
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ylmzsngl 3 yıl
20 30 yıllık uçakları yenilesinler yeter. Tsarım falan değil güvenlik herşeyden önemli. Bu devirde bile yaşanan bazı kaza ve ihmaller kesinlikle tahamül ediliebilir gibi değil.
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maqnum 3 yıl
lterlemez
Havacılık sektörünün en önemli firmalarından biri olan Boeing, uçak yolculuklarını daha da konforlu hale getiren bu yeniliklere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Arkadaş asıl problem konfor değil ki, yolcu için asıl problem uçuş maliyetidir. Asıl yolcu için uçuş maliyetlerinin azaltılması, ben 1500 liraya uçacaksam, o led panellerin bana hiçbir faydası yok. Üstüne üstlük uçuşun maliyetini arttırmaktadır. Uçak o elektriği üretmek için yakıt harcayacak. Çok mu haksızım sizce?

Adamlar diyor işte sen kullanma
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lterlemez 3 yıl
"Havacılık sektörünün en önemli firmalarından biri olan Boeing, uçak yolculuklarını daha da konforlu hale getiren bu yeniliklere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor." Arkadaş asıl problem konfor değil ki, yolcu için asıl problem uçuş maliyetidir. Asıl yolcu için uçuş maliyetlerinin azaltılması, ben 1500 liraya uçacaksam, o led panellerin bana hiçbir faydası yok. Üstüne üstlük uçuşun maliyetini arttırmaktadır. Uçak o elektriği üretmek için yakıt harcayacak. Çok mu haksızım sizce?
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Mianfei 3 yıl
Adamlar yine muthis bisey yapmis dhli muhendisler ucaktan korkan insanlarla malzeme calma bilimlerini konusturmuslar . helal olsun koca yurekli insanlar
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gunman233 3 yıl
Daha güvenli uçaklar yapsınlar öncelikle malzemeden çalmadan. Kaza ihtimaline karşı kelle başı tazminata göre masraflara oranla hesap yapıyorlar. Bununla ilgili bir belgesel vardı bir sürü yolsuzluk dönüyor.
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gunman233 3 yıl
Daha güvenli uçaklar yapsınlar öncelikle malzemeden çalmadan. Kaza ihtimaline karşı kelle başı tazminata göre masraflara oranla hesap yapıyorlar. Bununla ilgili bir belgesel vardı bir sürü yolsuzluk dönüyor.
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peaceandwar 3 yıl
Uçak korkusu olupta mecbur binen insanlar var.Led ekranlarda öyle gökyüzü vs.koymanın mantığı yok insan yolculuk sırasında zaten kendini sakin tutmaya çalışıyor bide tepeye bakcak hoopp led ekranlar.
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WB 3 yıl
Cok gereksiz, muhendislik mi simdi bu, bildigin amele isi..
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FlyingUnderpants 3 yıl
Güzel ve güler yüzlü hostesler çalışsın yeter.
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Reddemon35 3 yıl
O değilde şu yan camları baş hizasına koysalar dışarıyı görmek için 120 cm olmak gerek zaten küçücük camlar daracık koltuklar dışarı görüp ferahlardı insan bir de o lcd leri tavana koyana kafar uçağın ön tarafına koysunlar giderken önü görmemekte bunaltıyor insanı
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aviator_ 3 yıl
Bunlara gerek yok ilerleyen zamanda vr gözlükler dağıtılacak yolculara çalışmaları yapiliyor
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