Boeing'in yeni uçak tasarımı göz kamaştırıyor

Teknoloji dünyası, hızla değişmeye ve yenilikçi fikirlerle şekil değiştirmeye devam ediyor. Havayolu taşımacılığı da teknoloji dünyasında önemli bir yer tutuyor, ancak diğer sektörlerin aksine, son birkaç yıl içinde havayolu taşımacılığı alanında önemli bir değişiklik olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Uçak firmaları, son birkaç yıldır önemli bir değişikliğe imza atmayı başarmadı.

Son aylarda ise, havayolu taşımacılığındaki bu donukluk yavaş yavaş çözülmeye başladı ve uçuş keyfini önemli ölçüde arttıran bazı değişiklikler yapılmaya başlandı. DirecTV sayesinde canlı televizyon izleme şansı ve koltukların arkasına yerleştirilen bireysel video konsolları gibi modern ayrıcalıklar, uçak yolculuğunu daha keyifli hale getirdi.

Havacılık sektörünün en önemli firmalarından biri olan Boeing, uçak yolculuklarını daha da konforlu hale getiren bu yeniliklere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Boeing'in tasarım aşamasındaki yeni projesi, yolcu uçaklarının iç kısmını LED ekranlarla kaplamayı öneriyor. Böylece havayolu şirketleri, kabin içindeki bu ekranlara ilginç görüntüler yansıtabilecek veya yolculuk hakkında yolcuları bilgilendirebilecek.

Konu hakkında konuşan Boeing yöneticisi Mike Sinnett, kabin içinde sunulan görüntülerin yolcuları rahatlatacak bir manzara görüntüsü olabileceği gibi, yolculara yardımcı olacak bilgilendirmeler de olabileceğini ifade etti. Boeing'e göre bu proje birçok farklı kullanım alanı doğurabilir. Boeing'in değerlendirdiği fikirlerden biri de, yolcuların uyumasını kolaylaştırmak için bu ekranlara gece oluşan yıldızlı gökyüzünü yansıtmak.

http://www.boeing.com/features/2015/12/advanced-lighting-12-15.page