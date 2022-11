Dijital ikiz nedir? Uygulama ve örnekleri

Şu anda mevcut olan en önemli Endüstri 4.0 teknolojilerinden biri olan Digital twin (Dijital ikiz ya da Dijital ikizler) ne demek ve ne gibi fayda sağlıyor? Üretim, otomotiv, perakende, sağlık hizmeti ve daha birçok alanda kullanılan Dijital ikiz teknolojisi hakkında her şey bu makalede.

Dijital ikiz nasıl yapılır 🧐

Tam Boyutta Gör Dijital ikizler, kurumsal ve nesnelerin interneti (IoT) verileriyle birlikte görselleştirme ve analiz için kavramsal modelleri (BIM, CAD, GIS gibi) içe aktararak veya gerçek dünyadaki fiziksel varlıkları tarayarak oluşturulur. Etkileşimli içerikleri insanın algıladığından daha hızlı üreten bilgisayar grafiği teknolojisi olan gerçek zamanlı 3D ile desteklenen dijital ikiz, aynı zamanda birden fazla veri kaynağını gerçekçi, etkileşimli görselleştirmeler olarak düzenleyebilir ve sunabilir.

Dijital ikizler, varlıkların fiziksel dünyadaki hareketlerinin, güçlerinin ve etkileşimlerinin sanal temsilleridir. Bu, 3 boyutlu ve eylemlerinize gerçek zamanlı olarak yanıt veren dinamik içeriklerle etkileşim kurmanızı sağlar. Bu sanal ortamda, gerçek dünya koşullarını, senaryolarını ve aklınıza gelebilecek her durumu etkili bir şekilde simüle edebilir ve mobil cihazlar, bilgisayarlar ve artırılmış, karma ve sanal gerçeklik (AR, MR, VR) dahil herhangi bir platformda sonuçları anında görselleştirebilirsiniz.

Her dijital ikiz dağıtımı benzersizdir. Dağıtımlar genelde aşamalar halinde gerçekleşir ve her aşamanın karmaşıklığı ve iş üzerindeki etkisi artar. Dijital ikiz, bir 3D modelin ürün yapılandırmasından, her bir bileşenin mühendislik, inşa ve operasyonel verilerine kadar dinamik olarak bağlı olduğu, geniş bir ağ veya sistemin temsilidir.