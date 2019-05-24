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Boğaziçi Üniversitesi ücretsiz Siber Yaz Kampı 2019 için başvurular başladı

Boğaziçi Üniversitesinin gelenekselleşen BÜSİBER Siber Yaz Kampı etkinliği için başvurular alınmaya başlandı. Katılımın ücretsiz olduğu eğitim süresince öğrenciler ücretsiz konaklayabilecek.
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Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen siber güvenlik eğitimleri için başvurular alınmaya başlandı. Haziran ayında iki farklı siber güvenlik kampı düzenleniyor.
Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) tarafından düzenlenen BÜSİBER Siber Yaz Kampı 2019’a başvuruları 10 Haziran’da sona eriyor. 24-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe katılabilmek için üniversite öğrencisi olmak gerekiyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında artık microSD kart kullanamayacak"

BÜSİBER Siber Yaz Kampı 2019 eğitim içeriği:

Eğitime katılan öğrenciler; sızma testlerinin temellerini, kullanılan araçların çalışma prensiplerini, web uygulamalarının, sistemlerin ve ağların temellerini adım adım öğrenecekler. Temel eğitimden sonra sektörde kullanılan araçları gerçeğe yakın sistemler üzerinde deneyerek, bu araçların arka planında neler olduğunu özümseyerek öğrenecekler. Böylece bu eğitimi aldıktan sonra kendilerini daha ileriye taşıyacak bir alt yapıya sahip olacaklar.
BÜSİBER Siber Yaz Kampı 2019’a başvuru yapanlar online sınava davet edilecek. Online sınavdan başarılı olanlar için yüz yüze bir mülakat gerçekleştirilecek ardından katılımcı listesi belirlenecek.
Katılımcılar, kamp süresince yemekhaneden ücretsiz faydalanabilecek ve şehir dışından gelenler, yurtta ücretsiz olarak konaklayabilecek.
BÜSİBER Siber Yaz Kampı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için:
https://busiber-yaz-2019.eventbrite.com/
BÜSİBER’in düzenlediği bir diğer siber güvenlik eğitimi ise 17-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 2019 etkinliği hakkında detaylı bilgi için:
http://www.siberkume.com/ 

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KingOfCode 1 hf. yeni yorumcu
Herkes başvuru yapabilir mi ?
arkadaşım boğaziçi Üni. öğrencisi değil yinede başvura bilir mi ?
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DH Misafiri 1 hf.
forever black
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