Boston Dynamics'in hızlı robotuna KAIST'den yeni rakip: Raptor

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Geçtiğimiz dönemde internet devi Google tarafından satın alınan Boston Dynamics'in Cheetah isimli robotu, hatırlayacağınız üzere kontrollü ortamda ulaştığı saatte 47 km hız ile dikkatleri üzerine çekmişti. Cheetah'ın yeni rakibi ise benzer yapıda Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) tarafından hazırlanan Raptor oldu.
Ortalama 70 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen etobur bir dinozor türü olan Velociraptor'dan ilham alınarak hazırlanan Raptor, bu doğrultuda üzerinde dinamik denge kontrolü için bir kuyruk mekanizması barındırıyor, karbon epoksi bacaklarıyla sağlam olduğu kadar hafif bir gövdeyle geliyor ve burada tanıttığımız Festo'nun robot kangurusu gibi geliştirilen tendonlarıyla, hareket için kullanılan enerjinin bir kısmını geri kazanabiliyor. Bu teknik altyapının birleşimiyle saatte 46 km hıza çıkabilen ve bu hızıyla Cheetah'ın (47km) gerisinde kalırken Usain Bolt'u (44km) geçebilen Raptor, Cheetah ile benzer olarak kontrollü ortamda bazı denge bağlantıları üzerinde çalışıyor ve aşağıda yer alan videoda da görüldüğü gibi denge sağlama veya önüne atılan herhangi bir objeye karşılık verme noktasında çok büyük sorunlar yaşamıyor.
İlerleyen dönemde bağımsız olarak çalışabilen versiyonlarının gelebileceği belirtilen Raptor'un yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz. Ek olarak Boston Dynamics'in 25km hıza bağımsız olarak çıkabilen WildCat isimli robotunu da burada inceleyebilirsiniz.
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-hardware/fast-running-biped-robot-based-on-velociraptor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sonra tedavi edecek protez gibi ve bu doğal süreç gibi bakıyorum.
İlaç firmaların kanseri değilde,Şişmanlıga çare araması gibi
Önce Para,sonra adem !
Firma googlein zaten
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