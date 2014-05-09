Box Notes servisi en geç Haziran ayında herkese açılıyor

Popüler bulut depolama servislerinden Box, ilk tanıtımını geçtiğimiz yıl içerisinde yaptığı ve uzun zamandır beta sürecine devam ettiği döküman düzenleme servisi Box Notes'un en geç Haziran ayında herkese açılacağını duyurdu.

Ciddi bir kullanıcı sayısı ile gerçekleştirilen beta sürecini tamalayan Box Notes, kişilerin dökümanlar üzerinde ortak düzenleme yapabileceği bir servis olarak karşımıza çıkıyor. Basit arayüzüyle ile özellikle birden fazla kişinin yer aldığı projeler için güzel bir alternatif oluşturan servis, proje içerisinde yer alan içeriklere ya da genel olarak proje sayfasına yorum bırakılmasına da imkan tanıyor. Görsel desteği bulunan Box Notes, şimdilik tarayıcı tabanlı çalışıyor ve kısa zaman içerisinde mobil uygulamaların da gelebileceği söyleniyor.

Konu hakkında Box tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz.

https://blog.box.com/2014/05/box-notes-is-here/