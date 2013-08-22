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Box depolama platformu ücretsiz alanı 10GB'a yükseltti

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Box depolama platformu ücretsiz alanı 10GB'a yükseltti

Bulut depolama platformlarının önemi son dönemlerde giderek artarken, platformlar ise kullanıcı çekmek adına ücretsiz sunulan alanları artırma yoluna gidiyor. Google Drive'ın toplam ücretsiz kullanıcı alanını 15GB'a yükseltmesinin ardından Box da önemli bir hamle yaptı.

Platform kullanıcılara sunduğu ücretsiz alanı 10GB'a çıkardığını duyurdu. Böylece en büyük ücretsiz alanı sunan platformlar arasına Box da katıldı. Rakiplerden SkyDrive 7GB, Dropbox 2GB, Amazon Cloud Drive 5GB ve iCloud 5GB ücretsiz alan sunuyor. 

Box, 100GB alan ve 10 kişiye kadar paylaşım imkanını aylık 5$'a, 1000GB alan ve 3 kişiye kadar kurumsal paylaşım imkanını aylık 15$'a, sınırsız alan ve kurumsal paylaşım imkanını ise aylık 35$'a sunuyor. Böylece küçük işletmeler ve bireysel kullanıcılara da daha fazla imkan sunulmuş oluyor. 

Box toplamda kullanıcı sayısını 20 milyona çıkarırken, 180 bin işletmeye de erişmiş durumda. Procter & Gamble, Eli Lilly, EA ve NBC Sports bunlardan bazıları.  

http://blog.box.com/2013/08/bringing-the-cloud-to-every-business-5-box-starter-plan-and-10gb-free/ Yorum Yaz
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bkaakco 5 yıl
Yandex.Disk + MediaFire yetiyor bana.
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Fenomenon 5 yıl
box zaten 50gb var. keşke sugar da 10-15 gb yapsa :)
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wolf silver 5 yıl
uploadı da kotadan sayan ttnet gıbı bır servisımiz varsa google ve box bize 100 Gb ücretsiz depolama alanı verse boştur..
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Mr.Loney 5 yıl
dropbox da verse keşke. şuan 2gb veriyor
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Reliq 5 yıl
Windows phone'daki uygulamasını düzeltsin önce, indirme yapılmıyor sadece gönderme yapılıyor.
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Virinom 5 yıl
Belki bu tip haberler için klasik bir yorum olacak ama pazar payının büyük bir bölümüne sahip TTNet'in verdiği upload hızları ile 1 Gb yeter artar bile.
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