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Brando USB 3.0 çoklayıcılı yeni disk istasyonunu duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
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3
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Brando USB 3.0 çoklayıcılı yeni disk istasyonunu duyurdu
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Komponent üreticisi Brando yeni disk istasyonunu duyurdu. Aynı zamanda USB 3.0 çoklayıcısı olarak görev yapabilen cihazda, üç adet USB 3.0 konnektörüne yer veriliyor. 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sabit disklerin harici depolama sürücüsü olarak görev yapabilmesine olanak tanıyan 518 gram ağırlığındaki istasyon, USB 3.0 sayesinde 10 kata kadar yüksek hızda veri transferine olanak tanıyor.

Windows ve Mac OS X işletim sistemleriyle kullanılabilen disk istasyonunu yurt dışı satış fiyatı 140 dolar olarak açıklandı.

Brando USB 3.0 çoklayıcılı yeni disk istasyonunu duyurdu
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ozkan_tpc 8 yıl
40 dolarlık alet 140 dolar.
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WinteR 8 yıl
İyide var olan usb 3.0'ı çokluyor değil mi? 140 dolar cidden pahalı, ama wd 2 tb güzel poz vermiş.
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