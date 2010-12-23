Brando USB 3.0 çoklayıcılı yeni disk istasyonunu duyurdu

Komponent üreticisi Brando yeni disk istasyonunu duyurdu. Aynı zamanda USB 3.0 çoklayıcısı olarak görev yapabilen cihazda, üç adet USB 3.0 konnektörüne yer veriliyor. 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sabit disklerin harici depolama sürücüsü olarak görev yapabilmesine olanak tanıyan 518 gram ağırlığındaki istasyon, USB 3.0 sayesinde 10 kata kadar yüksek hızda veri transferine olanak tanıyor.

Windows ve Mac OS X işletim sistemleriyle kullanılabilen disk istasyonunu yurt dışı satış fiyatı 140 dolar olarak açıklandı.